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  • Черчесов: «Сборная России готовилась побеждать Бразилию. Не удалось»

Черчесов: «Сборная России готовилась побеждать Бразилию. Не удалось»

26 марта 2018, 15:24
42

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, никогда не рискует здоровьем игроков, а травмы, полученные полузащитниками Далером Кузяевым и Романом Зобниным, не такие страшные. Кроме того, специалист отметил, что сборная не впадает в депрессию из-за критики после поражения в товарищеском матче против Бразилии (0:3).

«В футболе без травм не бывает. Кузяев приехал с травмочкой, такая же травма была у Миранчука, когда он приехал на сбор и сыграл во втором матче. Но раз на раз не приходится. Далер вчера тренировался, но еще есть неудобства, в таких ситуациях не рискуем. Рома Зобнин сыграл 85 минут, надо дать паузу, динамика хорошая. Мы никогда не рискуем игроками. Вам кажется, что что-то страшное. Но мы просто хотим предотвратить травмы. Остальные готовятся, Игнатьев в том числе. Лунев сыграет.

Если есть критика. Она может быть позитивной или негативной. Не могу сказать, что я со всем ознакомлен – занят с командой. Многие высказывания говорят о том, что к нам неравнодушны, но и мы должны делать выводы. Если нас не ласкают, мы в депрессию не впадаем. Все идет в рабочем порядке. Понятно, что результат нас самих не устроил. Мы готовились побеждать, сыграли два матча на топ-уровне, но с Бразилией не удалось», – сказал Черчесов.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Товарищеские матчи Россия Бразилия Черчесов Станислав
Комментарии (42)
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Serenya16
1522067885
Видимо это страничка анекдотов в его лексиконе
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Одинокий волк Маквейд
1522068388
Ясно, что бразильцы отскочили, но на лягушатниках наши отведут душу.
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Stavropolets
1522068638
Так сказал, что хоть стой, хоть падай или смеяться
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Svoysvoemubrat
1522068839
Кремлевский мечтатель.
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Нас Много
1522068867
И что же это нам помешало разорвать Бразилию на куски?
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Сибирь за Спартак
1522069216
Краморов.
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insider_retro
1522069463
Я готов до ЧМ претерпеть все поражения, пробы, ошибки и недочёты... Вы только летом дайте результат тот, который многие ждут!! Людям радость нужна, позитивные переживания, а не понос слов, обещаний и бездарных поражений с унылой игрой...
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Приус
1522069871
Завтра будет веселее, вот увидите!
Ответить
AlfavitЪ
1522070261
Оказалось, что бразильцы тоже к этому готовились. Этого никто не ждал.
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VVM1964
1522071239
" Хоть ссы в глаза — всё божья роса " .
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