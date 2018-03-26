Черчесов: «Сборная России готовилась побеждать Бразилию. Не удалось»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, никогда не рискует здоровьем игроков, а травмы, полученные полузащитниками Далером Кузяевым и Романом Зобниным, не такие страшные. Кроме того, специалист отметил, что сборная не впадает в депрессию из-за критики после поражения в товарищеском матче против Бразилии (0:3).

«В футболе без травм не бывает. Кузяев приехал с травмочкой, такая же травма была у Миранчука, когда он приехал на сбор и сыграл во втором матче. Но раз на раз не приходится. Далер вчера тренировался, но еще есть неудобства, в таких ситуациях не рискуем. Рома Зобнин сыграл 85 минут, надо дать паузу, динамика хорошая. Мы никогда не рискуем игроками. Вам кажется, что что-то страшное. Но мы просто хотим предотвратить травмы. Остальные готовятся, Игнатьев в том числе. Лунев сыграет.

Если есть критика. Она может быть позитивной или негативной. Не могу сказать, что я со всем ознакомлен – занят с командой. Многие высказывания говорят о том, что к нам неравнодушны, но и мы должны делать выводы. Если нас не ласкают, мы в депрессию не впадаем. Все идет в рабочем порядке. Понятно, что результат нас самих не устроил. Мы готовились побеждать, сыграли два матча на топ-уровне, но с Бразилией не удалось», – сказал Черчесов.