Смолов мог перейти в «Фенербахче» после пиара в интернете

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал, что мог оказаться в «Фенербахче» из-за слухов о таком трансфере в интернете.

«Мы играли с «Фенербахче» в Лиге Европы, и за пару дней до матча турецкие газеты написали, что я уже заключил контракт с этим клубом.

Перед тренировкой мне об этом сказал гендиректор «Краснодара». Я такой: «Вау, не может быть!» – «Да это везде в Интернете». И тут мне в «Инстаграме» повалили писать сотни болельщиков «Фенера». «Come to us», желто-синие значки.

Что забавно, это породило у «Фенербахче» предметный интерес, и они потом выходили на клуб, реально хотели меня приобрести», – рассказал Смолов в интервью Maxim.