Карпин отговорил Скопинцева от перехода в «Спартак»

Защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев рассказал о причинах решения остаться в зимнее трансферное окно в составе своего нынешнего клуба.

В текущем сезоне на счету 21-летнего футболиста три матча в Премьер-лиге, в которых он не отметился результативными действиями.

– Зимой поговаривали, что вы можете перейти в один из российских топ-клубов. В частности, речь шла о «Спартаке». Так и было?

– Это не слухи. Я сам ждал развития ситуации. Но после первого зимнего сбора принял решение остаться в «Ростове». Разговор с Валерием Карпиным и руководителями клуба убедил, что здесь на меня рассчитывают. А игровая практика сейчас на первом месте.

– Карпин с особой симпатией относится к молодежи?

– По-моему, для него все равны. Валерий Георгиевич может «напихать» и опытным ребятам, и молодым. Но вообще, атмосфера в команде сейчас замечательная. Никаких группировок.

– Один на один с Карпиным часто общаетесь?

– Да, в «Ростове» регулярно проводятся личные беседы тренера с игроками. Это очень мотивирует. Так проще понять, где необходимо добавить, что мешает более быстрому прогрессу. Карпин ведь сам был большим игроком, и тренерский опыт у него уже приличный. Плохого точно не посоветует.