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Карпин отговорил Скопинцева от перехода в «Спартак»

26 марта 2018, 08:04
18

Защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев рассказал о причинах решения остаться в зимнее трансферное окно в составе своего нынешнего клуба.

В текущем сезоне на счету 21-летнего футболиста три матча в Премьер-лиге, в которых он не отметился результативными действиями.

– Зимой поговаривали, что вы можете перейти в один из российских топ-клубов. В частности, речь шла о «Спартаке». Так и было?

– Это не слухи. Я сам ждал развития ситуации. Но после первого зимнего сбора принял решение остаться в «Ростове». Разговор с Валерием Карпиным и руководителями клуба убедил, что здесь на меня рассчитывают. А игровая практика сейчас на первом месте.

– Карпин с особой симпатией относится к молодежи?

– По-моему, для него все равны. Валерий Георгиевич может «напихать» и опытным ребятам, и молодым. Но вообще, атмосфера в команде сейчас замечательная. Никаких группировок.

– Один на один с Карпиным часто общаетесь?

– Да, в «Ростове» регулярно проводятся личные беседы тренера с игроками. Это очень мотивирует. Так проще понять, где необходимо добавить, что мешает более быстрому прогрессу. Карпин ведь сам был большим игроком, и тренерский опыт у него уже приличный. Плохого точно не посоветует.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Скопинцев Дмитрий Карпин Валерий
Комментарии (18)
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piligrim1986
1522041666
два лузера
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oyabun
1522042657
И как теперь Спартак без Скопинцева? Даже не знаю.. Это фиаско, шеф, это фиаско.. ))
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dendiesel
1522045721
Валера просто не хочет отпускать хороших защитников! это правильно! не факт, что Скопинцев будет в основе Спартака!!!
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insider_retro
1522046743
Если нужное беречь, ценное не раздаривать, а полезное наращивать и развивать, то процесс пойдёт!:))
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Igor Belousov
1522049207
карпин ты не прав
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VVM1964
1522051316
Пусть еще подрастет , опыта наберется , а там посмотрим , что это за Скопинцев , может и сгодится .
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zigbert
1522054542
Пожалуй рановато ему в Спартак.
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OfaZavr
1522056854
правильно что решил остаться, в основе выход никто не гарантировал а потом можно и пожалеть.
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serppion
1522057818
Кто-то знает, о чем беседовали на Литовской границе чернец Варлаам и Гришка самозванец? А кто из вас был свидетелем разговора Карпина со Скопинцевым? Может, я один не знаком с протоколом их беседы? Не торопитесь с выводами!
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Отчаянный Пердун
1522063784
По первым играм он оставил очень хорошее впечатление!!! Хорошо что остался. Когда тренер доверяет то и расти можно! А в Спартаке сидел бы на лавочке, а так может вырастет в Сборника!
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