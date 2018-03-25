Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Врач сборной России заявил, что Зобнин пропустит максимум 40 дней

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин пропустит от семи до 40 дней. Об этом рассказал врач сборной России Эдуард Безуглов.

    «У всех футболистов есть изменения в менисках. И тактика лечения определяет не результатами МРТ, а комплексом факторов: механизмы травм, данные клинических тестов, жалобы пациента, данные МРТ, сохраняющийся уровень активности. Из этого определяется тактика восстановления.

    Может хватить и 7-10 дней, а может потребоваться 30-40 дней. Возможно, достаточно будет консервативного лечения, а может, потребуется оперативное вмешательство», – сказал Безуглов.

    Ранее стало известно, что у Зобнина поврежден внутренний мениск левого колена.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.03.2018 21:27
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 26 марта 2018, 10:17

      Поправляйся Рома и в дальнейшем без травм.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5882

      Павелий 26 марта 2018, 01:12

      Ладно хоть другое колено, не рецидив. Поправится, он - боец!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      sorus 26 марта 2018, 00:01

      джано еще терпимо! но Рома? это просто ужас! нах такая сборная.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 25 марта 2018, 22:05

      ****** сбродная, хватит нам игроков ломать

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 25 марта 2018, 21:48

      На месте Зобнина завершил бы карьеру в сборной

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11