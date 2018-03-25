Врач сборной России заявил, что Зобнин пропустит максимум 40 дней

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин пропустит от семи до 40 дней. Об этом рассказал врач сборной России Эдуард Безуглов.

«У всех футболистов есть изменения в менисках. И тактика лечения определяет не результатами МРТ, а комплексом факторов: механизмы травм, данные клинических тестов, жалобы пациента, данные МРТ, сохраняющийся уровень активности. Из этого определяется тактика восстановления.

Может хватить и 7-10 дней, а может потребоваться 30-40 дней. Возможно, достаточно будет консервативного лечения, а может, потребуется оперативное вмешательство», – сказал Безуглов.

Ранее стало известно, что у Зобнина поврежден внутренний мениск левого колена.