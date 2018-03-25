Вайсс: «Завтра станет известна степень серьезности травмы Джано»

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс рассказал о травме полузащитника Джано в товарищеском матче против команды Литвы (4:0). Напомним, что хавбек «Спартака» получил повреждение колена и покинул поле на носилках на 11-й минуте встречи.

«В начале матча Джано получил травму. Он отличный игрок, и нам без него будет сложно.

Надеюсь, скоро появится какая-то информация. Врачи сейчас его обследуют. Завтра мы будем знать, когда Джано сможет вернуться на поле», – сказал Вайс.