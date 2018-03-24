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    Мутко – о сборной России: «Мы сделали несколько шагов назад по организации игры»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о результате товарищеского матча между сборными России и Бразилии (0:3).

    «Мы ведь по новой стартуем, это не клуб, а сборная. Ребята в ней собраны из разных клубов, поэтому нужна сыгранность, новая игровая философия, у нас практически новая оборона, по организации игры мы сделали несколько шагов назад.

    Но я надеюсь, что и тренер, и ребята сделают выводы к следующей игре. Все равно я считаю, что надо играть с такими соперниками, те ребята, которые против нас выходили, такие матчи проводят по два в неделю.

    Результатом очень расстроен, поскольку не очень хочется проигрывать со счетом 0:3. С другой стороны, это товарищеская игра, было два разных тайма. Думаю, это хороший спарринг, Бразилия – это топ команда, мы все понимаем ее уровень, было приятно на нее смотреть. В первом тайме мы сыграли здорово в обороне, во втором в течение 15-20 минут они раскрылись, что-то не получилось», – сказал Мутко.

    Россия разгромно проиграла Бразилии. Но Акинфеев – герой!

    Источник: ТАСС

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    24.03.2018 01:17
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +136

      Ray Coach 24 марта 2018, 11:25

      Никогда у нас стабильно успешной сборной то и не было. Ни в СССР ни в РФ.Были всплески. Нужна система подготовки. Где с детского футбола все начинается. От массового спорта к олимпийским рекордам.

      0
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      Рейтинг: +842

      sined1951 > Ray Coach 24 марта 2018, 15:07

      СССР не трогай, если не знаешь. В 1988 году сборная заняла 2-е место на чемпионате Европы. Это посчитали неудачей.

      0
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 24 марта 2018, 10:05

      ...когда ему рот закроют,бесит до слёз!!!

      0
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      Рейтинг: +120

      Varzob 24 марта 2018, 09:57

      ХИДДИНКА обратно в сборную.

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 24 марта 2018, 08:41

      Здорово сыгралив обороне... Он,наверноое,смотрел другой матч ?

      2
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 24 марта 2018, 07:48

      Бессмысленный набор слов...))

      1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 24 марта 2018, 06:40

      Выход из группы будет чудом.

      1
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 24 марта 2018, 05:27

      И в первую очередь виноваты в этом ВЫ господин МУТКО!!!Ведь именно благодаря Вам наш футбол и сполз в болото.Было же время подготовить отечественных ребят для сборной!Их-талантливых в наших клубах достаточное количество!Нужна была воля и грамотное руководство подготовкой сборников.А этого Вам не дано.Дано только красоваться перед камерами и шаркать ножками в первых кабинетах...А на футбол,да и на развитие спорта Вам давно начхать!

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      Рейтинг: +3955

      Kollljan 24 марта 2018, 04:42

      Есть ещё время! Срочно выгнать Черчесова и назначить другого тренера.

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > Kollljan 24 марта 2018, 06:29

      уже нету... столько времени просрал этот тренеришка...

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      Рейтинг: +230

      whitecoal 24 марта 2018, 03:17

      «По организации игры сделали несколько шагов назад»
      Отлично помню время, когда выиграли право принять ЧМ. Сколько было планов, разговоров, подготовится, вывести сборную на качественный уровень, всё для этого есть, 8 лет впереди! И вторая сборная была, и кто только не занимался развитием футбола и нашими сборниками, и Фурсенко (помните, говорил, что мы 100% выиграем ЧМ), и тот же бессменный Мутко. А что в итоге, ключевых игроков после травм менять не кем, нет достойных, резерва. За 8 лет не нашли замену Березуцким и Игнашевичу, организации игры нет, игровых связей и рисунка нет. Ну как же так, 8 лет было, знали готовились, резервы искали и играть некому! Да, парни сегодня старались, но как бросается разница в классе во всём, в работе с мечом, пасе, дриблинге, просто бразильцы на 3 головы выше. Но почему так, просрали 8 лет. Да, Головина хвалят, но что он сделал, пенальти привёз из центральной зоны, подстраховывая защитников.
      Болеем за наших, других нет. Что могут, сделают, но как просрали кубок конфедераций, пережили, сглотнули, так и на ЧМ будет, не выйдем из группы, не осилим Салаха и Суареса с Кавани. Наверное нужно ещё раз пять по восемь лет, чтобы что то изменилось и убрать из руководства таких «футболёров», как Мутко.
      Вперёд, Россия!

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      Рейтинг: +3795

      serppion > whitecoal 24 марта 2018, 04:15

      Конечно, будем болеть за наших, куда мы денемся. 8 лет назад, когда доверили ЧМ-2018 муткам и фурсенкам, уже знал - от таких добра не жди. Вчера бразильцы показали, какую каку они слепили. Руководству сборной бошки бы поотрывал. В первую очередь персонально Черчесову. Трудно ему, ведь не своим делом занимается. Игроков-сборников искренне жаль.

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