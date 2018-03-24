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  • Мутко – о сборной России: «Мы сделали несколько шагов назад по организации игры»

Мутко – о сборной России: «Мы сделали несколько шагов назад по организации игры»

24 марта 2018, 01:17
12

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о результате товарищеского матча между сборными России и Бразилии (0:3).

«Мы ведь по новой стартуем, это не клуб, а сборная. Ребята в ней собраны из разных клубов, поэтому нужна сыгранность, новая игровая философия, у нас практически новая оборона, по организации игры мы сделали несколько шагов назад.

Но я надеюсь, что и тренер, и ребята сделают выводы к следующей игре. Все равно я считаю, что надо играть с такими соперниками, те ребята, которые против нас выходили, такие матчи проводят по два в неделю.

Результатом очень расстроен, поскольку не очень хочется проигрывать со счетом 0:3. С другой стороны, это товарищеская игра, было два разных тайма. Думаю, это хороший спарринг, Бразилия – это топ команда, мы все понимаем ее уровень, было приятно на нее смотреть. В первом тайме мы сыграли здорово в обороне, во втором в течение 15-20 минут они раскрылись, что-то не получилось», – сказал Мутко.

Россия разгромно проиграла Бразилии. Но Акинфеев – герой!

Источник: ТАСС
Товарищеские матчи Россия Бразилия Мутко Виталий
Комментарии (12)
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whitecoal
1521850639
«По организации игры сделали несколько шагов назад» Отлично помню время, когда выиграли право принять ЧМ. Сколько было планов, разговоров, подготовится, вывести сборную на качественный уровень, всё для этого есть, 8 лет впереди! И вторая сборная была, и кто только не занимался развитием футбола и нашими сборниками, и Фурсенко (помните, говорил, что мы 100% выиграем ЧМ), и тот же бессменный Мутко. А что в итоге, ключевых игроков после травм менять не кем, нет достойных, резерва. За 8 лет не нашли замену Березуцким и Игнашевичу, организации игры нет, игровых связей и рисунка нет. Ну как же так, 8 лет было, знали готовились, резервы искали и играть некому! Да, парни сегодня старались, но как бросается разница в классе во всём, в работе с мечом, пасе, дриблинге, просто бразильцы на 3 головы выше. Но почему так, просрали 8 лет. Да, Головина хвалят, но что он сделал, пенальти привёз из центральной зоны, подстраховывая защитников. Болеем за наших, других нет. Что могут, сделают, но как просрали кубок конфедераций, пережили, сглотнули, так и на ЧМ будет, не выйдем из группы, не осилим Салаха и Суареса с Кавани. Наверное нужно ещё раз пять по восемь лет, чтобы что то изменилось и убрать из руководства таких «футболёров», как Мутко. Вперёд, Россия!
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Kollljan
1521855748
Есть ещё время! Срочно выгнать Черчесова и назначить другого тренера.
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Krossmen73
1521858452
И в первую очередь виноваты в этом ВЫ господин МУТКО!!!Ведь именно благодаря Вам наш футбол и сполз в болото.Было же время подготовить отечественных ребят для сборной!Их-талантливых в наших клубах достаточное количество!Нужна была воля и грамотное руководство подготовкой сборников.А этого Вам не дано.Дано только красоваться перед камерами и шаркать ножками в первых кабинетах...А на футбол,да и на развитие спорта Вам давно начхать!
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КЭТиК
1521862819
Выход из группы будет чудом.
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rubinovyi2
1521866917
Бессмысленный набор слов...))
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acer2003
1521870110
Здорово сыгралив обороне... Он,наверноое,смотрел другой матч ?
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Varzob
1521874622
ХИДДИНКА обратно в сборную.
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FaTeK1945ru
1521875101
...когда ему рот закроют,бесит до слёз!!!
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Ray Coach
1521879956
Никогда у нас стабильно успешной сборной то и не было. Ни в СССР ни в РФ.Были всплески. Нужна система подготовки. Где с детского футбола все начинается. От массового спорта к олимпийским рекордам.
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