Мутко – о сборной России: «Мы сделали несколько шагов назад по организации игры»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о результате товарищеского матча между сборными России и Бразилии (0:3).

«Мы ведь по новой стартуем, это не клуб, а сборная. Ребята в ней собраны из разных клубов, поэтому нужна сыгранность, новая игровая философия, у нас практически новая оборона, по организации игры мы сделали несколько шагов назад.

Но я надеюсь, что и тренер, и ребята сделают выводы к следующей игре. Все равно я считаю, что надо играть с такими соперниками, те ребята, которые против нас выходили, такие матчи проводят по два в неделю.

Результатом очень расстроен, поскольку не очень хочется проигрывать со счетом 0:3. С другой стороны, это товарищеская игра, было два разных тайма. Думаю, это хороший спарринг, Бразилия – это топ команда, мы все понимаем ее уровень, было приятно на нее смотреть. В первом тайме мы сыграли здорово в обороне, во втором в течение 15-20 минут они раскрылись, что-то не получилось», – сказал Мутко.

Россия разгромно проиграла Бразилии. Но Акинфеев – герой!