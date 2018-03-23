Слуцкий считает, что сборная России смотрится сверхдостойно в матче с Бразилией

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в первые товарищеского матча против сборной Бразилии (0:0, второй тайм) прокомментировал игру российской команды.

«Понятно, что трудно превзойти бразильцев во владении мячом или игровых компонентах. Но мы смотримся сверхдостойно — были контратакующие действия, удары. Если бы хватило точности, мы бы видели не 0:0, а счет был бы открыт.

Во второй тайме нужно повысить качество завершающего удара и все-таки действовать немного смелее. Мы начали серьезно атаковать только после 20-й минуты. Думаю, сейчас ребята поняли, что пятикратные чемпионы пятикратными чемпионами, но мы тоже не лыком шиты. Думаю, будут играть смелее уже с первых минут второго тайма», – сказал Слуцкий в эфире «Первого канала».

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.