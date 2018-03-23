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  • Слуцкий считает, что сборная России смотрится сверхдостойно в матче с Бразилией

Слуцкий считает, что сборная России смотрится сверхдостойно в матче с Бразилией

23 марта 2018, 20:11
12

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в первые товарищеского матча против сборной Бразилии (0:0, второй тайм) прокомментировал игру российской команды.

«Понятно, что трудно превзойти бразильцев во владении мячом или игровых компонентах. Но мы смотримся сверхдостойно — были контратакующие действия, удары. Если бы хватило точности, мы бы видели не 0:0, а счет был бы открыт.

Во второй тайме нужно повысить качество завершающего удара и все-таки действовать немного смелее. Мы начали серьезно атаковать только после 20-й минуты. Думаю, сейчас ребята поняли, что пятикратные чемпионы пятикратными чемпионами, но мы тоже не лыком шиты. Думаю, будут играть смелее уже с первых минут второго тайма», – сказал Слуцкий в эфире «Первого канала».

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Россия Бразилия Слуцкий Леонид
Комментарии (12)
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nik_59
1521826841
Мяча боимся!
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343443
1521827109
очень очень достойно,что смех разбирает.все российскую сборную ******
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каа
1521827157
Сглазил....(((
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sevsor
1521829265
Слуцкий просто юморной человек, хорошо рассказывает анекдоты!))))
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rammax fcsm
1521829270
идиот....
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Бухбух
1521829985
Леня, это только товарищеский матч. Бразильцы особо не напрягаются. Мне кажется, что на ЧМ с Сауд.Аравией будет труднее, чем щас с Бразилией.
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iBragim2102
1521830156
Честно говоря, Бразилия уже не та.
Ответить
koli4ka
1521830768
сразу видно,что уже привыкает к голландским манерам,покурил травки-выдал перл...
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Обер-КанцлерЪ
1521832049
В первом тайме бразильцы толком не играли, а вот во втором всё встало на свои места к сожалению.
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nemolod
1521877166
Комментатор никакой,как впрочем и тренер!
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