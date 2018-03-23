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    Слуцкий считает, что сборная России смотрится сверхдостойно в матче с Бразилией

    Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в первые товарищеского матча против сборной Бразилии (0:0, второй тайм) прокомментировал игру российской команды.

    «Понятно, что трудно превзойти бразильцев во владении мячом или игровых компонентах. Но мы смотримся сверхдостойно — были контратакующие действия, удары. Если бы хватило точности, мы бы видели не 0:0, а счет был бы открыт.

    Во второй тайме нужно повысить качество завершающего удара и все-таки действовать немного смелее. Мы начали серьезно атаковать только после 20-й минуты. Думаю, сейчас ребята поняли, что пятикратные чемпионы пятикратными чемпионами, но мы тоже не лыком шиты. Думаю, будут играть смелее уже с первых минут второго тайма», – сказал Слуцкий в эфире «Первого канала».

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.03.2018 20:11
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 24 марта 2018, 10:39

      Комментатор никакой,как впрочем и тренер!

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 23 марта 2018, 22:07

      В первом тайме бразильцы толком не играли, а вот во втором всё встало на свои места к сожалению.

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli > Обер-КанцлерЪ 24 марта 2018, 01:08

      Да и в первом тайме где-то начале был момент, когда наши впятером в окружении трёх бразильцев пытались удержать мяч. но силы были не равны и бразильцы мяч отобрали.

      1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 23 марта 2018, 21:46

      сразу видно,что уже привыкает к голландским манерам,покурил травки-выдал перл...

      1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 23 марта 2018, 21:35

      Честно говоря, Бразилия уже не та.

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 23 марта 2018, 21:33

      Леня, это только товарищеский матч. Бразильцы особо не напрягаются. Мне кажется, что на ЧМ с Сауд.Аравией будет труднее, чем щас с Бразилией.

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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 23 марта 2018, 21:21

      идиот....

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      Рейтинг: +759

      sevsor 23 марта 2018, 21:21

      Слуцкий просто юморной человек, хорошо рассказывает анекдоты!))))

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      Рейтинг: +1289

      каа 23 марта 2018, 20:45

      Сглазил....(((

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      Рейтинг: +348

      343443 23 марта 2018, 20:45

      очень очень достойно,что смех разбирает.все российскую сборную ******

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      Рейтинг: +213

      nik_59 23 марта 2018, 20:40

      Мяча боимся!

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