Бышовец: «Удивить сборную Бразилии не получится, если только россияне сами смогут удивиться»

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец рассказал, что он думает о предстоящем товарищеском матче подопечных Станислава Черчесова с Бразилией. По ощущениям специалиста, россияне могут не проиграть «пентакампеонес».

«Средняя линия сборной России выглядит достаточно конкурентоспособно по сравнению с Бразилией. Меня беспокоит оборона, да и в атаке нам будет не хватать Кокорина. Сегодняшний матч не носит принципиального характера, но он беспринципный, и нет давления на результат. Индивидуальное мастерство бразильцев скажется, но все будет зависеть от выбранной тактики нашей сборной, которая может уравнять шансы. Понятно, что мы уступаем в звездности состава.

Удивить бразильцев не получится, если только мы сами сможем удивиться. России нужно сыграть хорошо, используя поддержку болельщиков. Необходим стиль игры, который в состоянии разрушить игровые связи соперника и свести сильные стороны бразильцев на нет.

У меня ощущение, что сборная России может не проиграть. У нас в памяти есть свежие матчи с Аргентиной и с Испанией, где мы выглядели очень достойно. Пускай проиграли Аргентине, но уже сыграли вничью с Испанией», – сказал Бышовец.

Поединок Россия – Бразилия состоится сегодня, 23 марта, на стадионе «Лужники» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.