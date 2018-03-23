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  • Мостовой: «Не Дудь, Путь или Муть решают, кого вызывать в сборную России, а тренерский штаб команды»

Мостовой: «Не Дудь, Путь или Муть решают, кого вызывать в сборную России, а тренерский штаб команды»

23 марта 2018, 17:32
28

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал призыв известного видеоблогера Юрия Дудя к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову вернуть в команду полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова. Эксперт отметил, что никто не может указывать тренерскому штабу, кого из футболистов вызывать в сборную.

– Юрий Дудь? Не знаю такого, но ладно. Не вижу смысла обсуждать тему невызова в сборную России Игоря Денисова. Все это уже давно всем понятно. Тема не в том, как играет Денисов. Речь о конфликте. Все, что мы будем говорить, – «вызывай этого» или «не вызывай того» ─ это неправильно, ведь у сборной России есть главный тренер, который свое решение принял. Тренерский штаб ведь решает, кого вызывать. Давайте сейчас все ─ Дудь, Путь или Муть ─ будут говорить, кого вызывать надо в сборную России. Во что это тогда превратится? Смешно ведь.

Сегодня будет игра с бразильцами, и Черчесов вызвал тех, кого считал нужным. Речь даже не о Денисове, а о любом футболисте. Мне тоже многие не нравятся, кто попадает в сборную, но этот вопрос решать главному тренеру. Не наше дело ему навязывать игроков. Мы должны дать спокойно готовиться сборной. Группу нам сделали хорошую. Если из этой группы не выйдем, то значит, грош нам цена.

─ Значит, не видите ничего критичного, если Игорь Денисов не поедет на чемпионат мира?

─ Не вижу. Представьте, что вы приходите к Станиславу Саламовичу и спрашиваете: «Почему вы не берете этого игрока?» ─ «Не хочу». Что вы дальше будете делать. Кричать: «Нет, возьмите!»? Или посадите игрока в машину и привезете на базу к сборной? Такие способы, по-моему, уже умерли давно.

В текущем сезоне Денисов появлялся на поле в 34-х встречах, записав на свой счет один гол. С того момента, как в августе 2016 года сборную России возглавил Черчесов, хавбек ни разу в нее не вызывался.

Источник: «Спорт день за днем»
Чемпионат мира Россия Локомотив Черчесов Станислав Мостовой Александр
Комментарии (28)
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Artemka69
1521815870
Мостовой прав!!
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EFR
1521817184
САша стыдно за тебя!!!Хуже Рейнгольда стал!!позорище!
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Вомбат
1521817482
Капитан Очевидность, блин. Конечно, ни Путь, ни Муть, ни даже Дудь этот вопрос не решают. Конечно его решает тренерский штаб, а именно Че. Но речь идет о том, что еще не поздно избежать вселенского позора и поменять Че на вменяемого тренера. И не надо тут про коней на переправе. Нет никакой переправы, Че пробыл на посту 2 года и за это время не наиграл никакого состава, и каждый раз сборная собирается заново и с нуля. Речь идет уже не о том, чтобы наиграть игровые связи, а о том, чтобы просто пригласить сыграть на ЧМ сильнейших, а не угодных Че.
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Gory One
1521817728
Путь и Мудь совсем не последние люди в нашем царстве-государстве. Поаккуратнее надо высказываться.
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Shogun
1521818043
У Дудя мозгов по-больше, чем у тренерского состава в целом
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bset
1521818057
Мостовой как обычно во всей красе показал себя. Не знает одного из лучших интевьюеров страны. Но, скорей всего, просто обиделся, как на Матче его выставили российским Кличко. Ну и добило все его вот это "Дудь, Путь, Муть". Я думаю, если его фамилию начать перебирать, он не обрадуется.
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wobaekat
1521818160
К сожалению, Путь и Муть до сих пор очень многое решают в этой стране
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ufos73
1521819023
Когда то наша сборная была "закрытым клубом" коне-бомжовых, что то мало кто возмущался, а тут из за одного старпера визгу подняли...
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Обер-КанцлерЪ
1521820553
Дудь - шоумен, не стоит его слова всерьез воспринимать. Муть уже не при делах, действительно ничего не решает) А вот про "Путь" лучше поосторожнее выражаться, Александр Владимирович!
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порт
1521824453
Черчес возьми с собой Мостового, и валите нахрен.
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