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    Мостовой: «Не Дудь, Путь или Муть решают, кого вызывать в сборную России, а тренерский штаб команды»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал призыв известного видеоблогера Юрия Дудя к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову вернуть в команду полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова. Эксперт отметил, что никто не может указывать тренерскому штабу, кого из футболистов вызывать в сборную.

    – Юрий Дудь? Не знаю такого, но ладно. Не вижу смысла обсуждать тему невызова в сборную России Игоря Денисова. Все это уже давно всем понятно. Тема не в том, как играет Денисов. Речь о конфликте. Все, что мы будем говорить, – «вызывай этого» или «не вызывай того» ─ это неправильно, ведь у сборной России есть главный тренер, который свое решение принял. Тренерский штаб ведь решает, кого вызывать. Давайте сейчас все ─ Дудь, Путь или Муть ─ будут говорить, кого вызывать надо в сборную России. Во что это тогда превратится? Смешно ведь.

    Сегодня будет игра с бразильцами, и Черчесов вызвал тех, кого считал нужным. Речь даже не о Денисове, а о любом футболисте. Мне тоже многие не нравятся, кто попадает в сборную, но этот вопрос решать главному тренеру. Не наше дело ему навязывать игроков. Мы должны дать спокойно готовиться сборной. Группу нам сделали хорошую. Если из этой группы не выйдем, то значит, грош нам цена.

    ─ Значит, не видите ничего критичного, если Игорь Денисов не поедет на чемпионат мира?

    ─ Не вижу. Представьте, что вы приходите к Станиславу Саламовичу и спрашиваете: «Почему вы не берете этого игрока?» ─ «Не хочу». Что вы дальше будете делать. Кричать: «Нет, возьмите!»? Или посадите игрока в машину и привезете на базу к сборной? Такие способы, по-моему, уже умерли давно.

    В текущем сезоне Денисов появлялся на поле в 34-х встречах, записав на свой счет один гол. С того момента, как в августе 2016 года сборную России возглавил Черчесов, хавбек ни разу в нее не вызывался.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    23.03.2018 17:32
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 24 марта 2018, 14:00

      Мостовой: "Группу нам сделали хорошую."

      0
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      ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol > iBragim2102 24 марта 2018, 15:23

      Но непроходимую.

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 13:21

      Черчесову мы можем только посоветовать.Решать кого брать в сборную он будет сам.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 марта 2018, 09:59

      но не вызывать имеет право только по спортивным причинам а не по личной неприязни.

      2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 24 марта 2018, 09:44

      Если Путь скажет - туда и Овечкина позовут)

      2
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > ItalianFootball 24 марта 2018, 10:28

      Пора наблюдателей от Путя в сборную отправлять.)))

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 24 марта 2018, 08:46

      вопрос в том , кто решает кого поставят главным тренером, тут уже сомнения

      0
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 23 марта 2018, 21:58

      дудь -клоун-это факт

      2
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      Рейтинг: +6309

      порт 23 марта 2018, 20:00

      Черчес возьми с собой Мостового, и валите нахрен.

      2
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 23 марта 2018, 19:54

      кто знает, может и путь

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 23 марта 2018, 18:55

      Дудь - шоумен, не стоит его слова всерьез воспринимать.
      Муть уже не при делах, действительно ничего не решает)

      А вот про "Путь" лучше поосторожнее выражаться, Александр Владимирович!

      4
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 23 марта 2018, 18:54

      И то верно!!!
      А то лезет кто не попади!!!

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