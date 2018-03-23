Мостовой: «Не Дудь, Путь или Муть решают, кого вызывать в сборную России, а тренерский штаб команды»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал призыв известного видеоблогера Юрия Дудя к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову вернуть в команду полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова. Эксперт отметил, что никто не может указывать тренерскому штабу, кого из футболистов вызывать в сборную.

– Юрий Дудь? Не знаю такого, но ладно. Не вижу смысла обсуждать тему невызова в сборную России Игоря Денисова. Все это уже давно всем понятно. Тема не в том, как играет Денисов. Речь о конфликте. Все, что мы будем говорить, – «вызывай этого» или «не вызывай того» ─ это неправильно, ведь у сборной России есть главный тренер, который свое решение принял. Тренерский штаб ведь решает, кого вызывать. Давайте сейчас все ─ Дудь, Путь или Муть ─ будут говорить, кого вызывать надо в сборную России. Во что это тогда превратится? Смешно ведь.

Сегодня будет игра с бразильцами, и Черчесов вызвал тех, кого считал нужным. Речь даже не о Денисове, а о любом футболисте. Мне тоже многие не нравятся, кто попадает в сборную, но этот вопрос решать главному тренеру. Не наше дело ему навязывать игроков. Мы должны дать спокойно готовиться сборной. Группу нам сделали хорошую. Если из этой группы не выйдем, то значит, грош нам цена.

─ Значит, не видите ничего критичного, если Игорь Денисов не поедет на чемпионат мира?

─ Не вижу. Представьте, что вы приходите к Станиславу Саламовичу и спрашиваете: «Почему вы не берете этого игрока?» ─ «Не хочу». Что вы дальше будете делать. Кричать: «Нет, возьмите!»? Или посадите игрока в машину и привезете на базу к сборной? Такие способы, по-моему, уже умерли давно.

В текущем сезоне Денисов появлялся на поле в 34-х встречах, записав на свой счет один гол. С того момента, как в августе 2016 года сборную России возглавил Черчесов, хавбек ни разу в нее не вызывался.