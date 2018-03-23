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    УЕФА объявит решение по игре «Црвена Звезда» – ЦСКА в ближайшие дни. Инцидент перед матчем «Атлетика» и «Спартака» будет рассмотрен позже

    В ближайшие дни будет обнародовано решение УЕФА по итогам матча 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда»ЦСКА, в котором болельщик обеих команд использовали запрещенную пиротехнику.

    Что касается игры «Атлетик»«Спартак» на той же стадии турнира, то она будет рассмотрена позже. Перед поединком в Бильбао на улицах города произошло столкновение фанатов испанского и российского клубов, в результате которого пострадали четверо болельщиков красно-белых и умер один из представителей местных правоохранительных органов.

    «Дело по беспорядкам «Атлетика» и «Спартака» будет рассмотрено позже. На данный момент дата еще не назначена. Что касается дисциплинарного дела по матчу «Црвена Звезда» – ЦСКА, оно обсуждалось вчера на заседании дисциплинарного комитета УЕФА. Решение будет опубликовано в течение ближайших дней», – сообщили в пресс-службе УЕФА.

    Источник: Sport24

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    23.03.2018 16:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 23 марта 2018, 21:53

      Драка в городе болельщиков вне юрисдикции УЕФА, а ЦСКА денежно накажут.

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