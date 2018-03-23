УЕФА объявит решение по игре «Црвена Звезда» – ЦСКА в ближайшие дни. Инцидент перед матчем «Атлетика» и «Спартака» будет рассмотрен позже

В ближайшие дни будет обнародовано решение УЕФА по итогам матча 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА, в котором болельщик обеих команд использовали запрещенную пиротехнику.

Что касается игры «Атлетик» – «Спартак» на той же стадии турнира, то она будет рассмотрена позже. Перед поединком в Бильбао на улицах города произошло столкновение фанатов испанского и российского клубов, в результате которого пострадали четверо болельщиков красно-белых и умер один из представителей местных правоохранительных органов.

«Дело по беспорядкам «Атлетика» и «Спартака» будет рассмотрено позже. На данный момент дата еще не назначена. Что касается дисциплинарного дела по матчу «Црвена Звезда» – ЦСКА, оно обсуждалось вчера на заседании дисциплинарного комитета УЕФА. Решение будет опубликовано в течение ближайших дней», – сообщили в пресс-службе УЕФА.