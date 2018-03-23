Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФС опубликовал пятерку лучших голов, забитых в матчах между Россией и Бразилией

    Пресс-служба РФС вспомнила лучшие голы в матчах между сборными России (СССР) и Бразилии за всю историю противостояния команд. Возглавил рейтинг мяч полузащитника Федора Черенкова, забитый в товарищеской встрече в 1980 году.

    Также в список вошли голы Сократеса (ЧМ-1982), Владислава Радимова (товарищеский матч, 1996 год), Зико (товарищеский матч, 1976 год) и Жерсона (товарищеский матч, 1965 год).

    Напомним, сегодня, 23 марта, в Москве состоится товарищеский поединок Россия – Браззилия. Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.03.2018 14:27
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 23 марта 2018, 15:24

      А как же гол зубастика рукой не так давно?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Selecao1982 23 марта 2018, 15:10

      Лучший забитый мяч это гол Эдера в ворота сборной СССР

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11