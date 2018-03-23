РФС опубликовал пятерку лучших голов, забитых в матчах между Россией и Бразилией

Пресс-служба РФС вспомнила лучшие голы в матчах между сборными России (СССР) и Бразилии за всю историю противостояния команд. Возглавил рейтинг мяч полузащитника Федора Черенкова, забитый в товарищеской встрече в 1980 году.

Также в список вошли голы Сократеса (ЧМ-1982), Владислава Радимова (товарищеский матч, 1996 год), Зико (товарищеский матч, 1976 год) и Жерсона (товарищеский матч, 1965 год).

Напомним, сегодня, 23 марта, в Москве состоится товарищеский поединок Россия – Браззилия. Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи