РФС опубликовал пятерку лучших голов, забитых в матчах между Россией и Бразилией

А как же гол зубастика рукой не так давно?
Пресс-служба РФС вспомнила лучшие голы в матчах между сборными России (СССР) и Бразилии за всю историю противостояния команд. Возглавил рейтинг мяч полузащитника Федора Черенкова, забитый в товарищеской встрече в 1980 году.
Также в список вошли голы Сократеса (ЧМ-1982), Владислава Радимова (товарищеский матч, 1996 год), Зико (товарищеский матч, 1976 год) и Жерсона (товарищеский матч, 1965 год).
Напомним, сегодня, 23 марта, в Москве состоится товарищеский поединок Россия – Браззилия. Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи
Пять лучших голов, забитых в матчах нашей команды с Бразилией! А какой гол понравился больше всего вам? @CBF_Futebol @TeamRussia pic.twitter.com/xmbPTRFwAD— Сборная России (@TeamRussia) 23 марта 2018 г.