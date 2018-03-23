Ловчев уверен, разгрома сборной России не будет

Известный футбольный специалист Евгений Ловчев уверенно говорит о том, что не ждет двух разгромных поражений сборной России в предстоящих товарищеских матчах с Бразилией и Францией.

«В преддверии двух поединков с топ-сборными – Бразилией и Францией – болельщики задаются вопросом: не получим ли мы два разгрома по 0:3, и не подорвет ли это психологическое состояние игроков нашей сборной накануне чемпионата и мира? Уверен, никаких разгромов не будет.

Вспомните матч 2006 года на «Локомотиве», когда «Зубастик» Роналдо забил рукой. Не было никакого преимущества у бразильцев. Тогда тоже был март, поле подмороженное. Думаю, и сейчас игра пройдет примерно по такому же сценарию. Бразильцы вряд ли сильно будут рваться.

Второй матч из двух спаренных наши играют лучше. Вспомните поединки с Аргентиной и Испанией. Поэтому не надо опасаться за психологическое состояние футболистов», – считает Ловчев.

Товарищеский матч Россия – Бразилия состоится в «Лужниках» в пятницу, 23 марта, в 19:00 по московскому времени.