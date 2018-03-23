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    Ловчев уверен, разгрома сборной России не будет

    Известный футбольный специалист Евгений Ловчев уверенно говорит о том, что не ждет двух разгромных поражений сборной России в предстоящих товарищеских матчах с Бразилией и Францией.

    «В преддверии двух поединков с топ-сборными – Бразилией и Францией – болельщики задаются вопросом: не получим ли мы два разгрома по 0:3, и не подорвет ли это психологическое состояние игроков нашей сборной накануне чемпионата и мира? Уверен, никаких разгромов не будет.

    Вспомните матч 2006 года на «Локомотиве», когда «Зубастик» Роналдо забил рукой. Не было никакого преимущества у бразильцев. Тогда тоже был март, поле подмороженное. Думаю, и сейчас игра пройдет примерно по такому же сценарию. Бразильцы вряд ли сильно будут рваться.

    Второй матч из двух спаренных наши играют лучше. Вспомните поединки с Аргентиной и Испанией. Поэтому не надо опасаться за психологическое состояние футболистов», – считает Ловчев.

    Товарищеский матч Россия – Бразилия состоится в «Лужниках» в пятницу, 23 марта, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.03.2018 06:18
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 марта 2018, 10:51

      Бразилия, заявляла всем командам, что вы забьёте нам столько, сколько
      сможете, а мы столько, сколько захотим. Правда, это было вначале 60-х.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +52

      Malinovskiy 23 марта 2018, 09:26

      Может и не будет... смотря сколько наши заплатили им за товарищеский матч

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 23 марта 2018, 09:25

      Будет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 марта 2018, 08:19

      из 2х 1 точно 3 штуки получим команда без защиты и не наигранна

      1
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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ 23 марта 2018, 07:17

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      Россия выиграет у Бразилии 2-1 у Французов 3-1 !!!!

      -10
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      Рейтинг: +28706

      silver29 > _Marqella_ 23 марта 2018, 08:33

      Россия-Бразилия 1-3, Россия-Франция 1-1, не пропадай после матчей, как в прошлый раз.

      -1
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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ > silver29 23 марта 2018, 09:10

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      тебя ждать?

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      Рейтинг: +28706

      silver29 > _Marqella_ 23 марта 2018, 09:18

      Да, у меня в руках будет газета "Советский спорт". Кстати за прошлый замаз я денег с тебя так и не получил (((.

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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ > silver29 23 марта 2018, 14:30

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      Ты себя хорошо чувствуешь??? на деньги ни кто и не спорил...))) я просто вангую...а если ты хочешь денежек срубить по быстрому, иди к букмекерам и влупи всю зарплату на бразильцев...А я за тебя порадуюсь после...

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      Рейтинг: +28706

      silver29 > _Marqella_ 23 марта 2018, 21:08

      Да ладно, немного не угадал, а тебе надо за Динамо болеть, футбол не твое, динамить лучше получается ))).

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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ > silver29 23 марта 2018, 21:29

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      Зачем мне Динамо ???? мне есть за кого болеть....

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 23 марта 2018, 06:53

      Всего лишь 0-2?

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 23 марта 2018, 06:41

      Надеюсь нас не разорвут

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