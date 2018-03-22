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    Тите заявил, что Ари – не уровень сборной Бразилии

    Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился мнением о бразильских игроках, выступающих в чемпионате России.

    «Мы следим за всем игроками, выступающими в России. Луис Адриано выступал на мировом уровне, у него отличная скорость. Педро Роша – очень качественный игрок, агрессивный, забивает отличные голы. Еще мне нравится Марио Фернандес, у него хороший пас. Фернандо? Он обладает прекрасной маневренностью на поле. Ари – не уровень бразильской сборной», – сказал Тите.

    Товарищеский матч между сборными России и Бразилии пройдет завтра в Москве.

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.03.2018 21:49
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 марта 2018, 11:01

      это верно, да и вообще если бы был уровень то за нашу сборную не хотел бы выступать как и те кого уже натурализовали.

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 23 марта 2018, 03:57

      Конечно не уровень,о чем реч вообще.Только туповатый тренер сб р может взять это чудо

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 23 марта 2018, 00:19

      про чеченских бразильцев забыл

      0
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 23 марта 2018, 00:14

      Остроумная Титя)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 23 марта 2018, 00:13

      Ари-знатный косарь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 22 марта 2018, 23:43

      Таких игроков каким был Тите , в России даже в ФНЛ не возьмут. Ну если только с большой доплатой.

      0
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 22 марта 2018, 23:26

      Всё правильно сказал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +715

      Mario84 22 марта 2018, 22:31

      А Марио то русский) нечего смотреть на него)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 22 марта 2018, 22:27

      из вышеперечисленных,по нисходящей:
      Ари-Фернандо-Л.Адриано-М.Фернандес-Роша-и,только потом,Тите

      -2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Антон bx14e 22 марта 2018, 22:47

      то есть самый сильный по твоеи логике Ари????

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 22 марта 2018, 22:10

      Видно,прав он...

      2
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