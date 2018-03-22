Тите заявил, что Ари – не уровень сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился мнением о бразильских игроках, выступающих в чемпионате России.

«Мы следим за всем игроками, выступающими в России. Луис Адриано выступал на мировом уровне, у него отличная скорость. Педро Роша – очень качественный игрок, агрессивный, забивает отличные голы. Еще мне нравится Марио Фернандес, у него хороший пас. Фернандо? Он обладает прекрасной маневренностью на поле. Ари – не уровень бразильской сборной», – сказал Тите.

Товарищеский матч между сборными России и Бразилии пройдет завтра в Москве.