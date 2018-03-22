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Тите заявил, что Ари – не уровень сборной Бразилии

22 марта 2018, 21:49
11

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился мнением о бразильских игроках, выступающих в чемпионате России.

«Мы следим за всем игроками, выступающими в России. Луис Адриано выступал на мировом уровне, у него отличная скорость. Педро Роша – очень качественный игрок, агрессивный, забивает отличные голы. Еще мне нравится Марио Фернандес, у него хороший пас. Фернандо? Он обладает прекрасной маневренностью на поле. Ари – не уровень бразильской сборной», – сказал Тите.

Товарищеский матч между сборными России и Бразилии пройдет завтра в Москве.

Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи Бразилия Локомотив Адриано Луис Ари Мартинес Фернандо Фернандес Марио Роша Педро Тите
Комментарии (11)
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acer2003
1521745855
Видно,прав он...
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Антон bx14e
1521746849
из вышеперечисленных,по нисходящей: Ари-Фернандо-Л.Адриано-М.Фернандес-Роша-и,только потом,Тите
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Mario84
1521747092
А Марио то русский) нечего смотреть на него)
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Евгений П
1521750399
Всё правильно сказал
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suhoffmonstro
1521751429
Таких игроков каким был Тите , в России даже в ФНЛ не возьмут. Ну если только с большой доплатой.
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Gornostay
1521753208
Ари-знатный косарь
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mishavandit
1521753291
Остроумная Титя)
Ответить
x-x-x-x-x
1521753549
про чеченских бразильцев забыл
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Axe111
1521766627
Конечно не уровень,о чем реч вообще.Только туповатый тренер сб р может взять это чудо
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OfaZavr
1521792069
это верно, да и вообще если бы был уровень то за нашу сборную не хотел бы выступать как и те кого уже натурализовали.
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