Маммана продолжает восстановление от разрыва крестообразных связок и уже работает с мячом

Защитник «Зенита» Эммануэль Маммана продолжает проходить реабилитацию в Риме после травмы крестообразных связок колена.

Повреждение 22-летний футболист получил в поединке 22-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0), а 14 марта в клинике в столице Италии перенес операцию.

Как ранее сообщалось, на восстановление аргентинцу потребуется от пяти до шести месяцев. Таким образом он не сможет принять участия в чемпионате мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля в России.