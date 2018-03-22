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    Маммана продолжает восстановление от разрыва крестообразных связок и уже работает с мячом

    Защитник «Зенита» Эммануэль Маммана продолжает проходить реабилитацию в Риме после травмы крестообразных связок колена.

    Повреждение 22-летний футболист получил в поединке 22-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0), а 14 марта в клинике в столице Италии перенес операцию.

    Как ранее сообщалось, на восстановление аргентинцу потребуется от пяти до шести месяцев. Таким образом он не сможет принять участия в чемпионате мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля в России.

    Источник: ФК «Зенит»

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    22.03.2018 17:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 22 марта 2018, 21:38

      Здоровья!

      -1
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 22 марта 2018, 19:29

      Скорейшего востановления!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 марта 2018, 18:20

      в этом году он не появится 6 месяцев это конец сентября а там почти конец первой части чемпионата и зимняя пауза

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