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    BrazilStat: Коутиньо, Виллиан, и Дуглас Коста выйдут в стартовом составе на матч против России

    Стали известны фамилии 11 игроков сборной Бразилии, которые начнут товарищеский матч с Россией с первых минут.

    Бразилия: Алисон, Алвес, Силва, Миранда, Марсело, Каземиро, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Дуглас Коста, Жезус.

    Поединок Россия – Бразилия состоится в пятницу, 23 марта, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало – в 19.00 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    22.03.2018 17:34
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 19:58

      Состав что надо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 22 марта 2018, 19:47

      это похороны...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 марта 2018, 18:50

      Для сохранения нервной и неокрепшей системы все психиатры России после того,как узнали состав бразилии,советуют не включать первый канал во время матча

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 22 марта 2018, 18:25

      Нашим конец

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +460

      зенит ничто > Shogun 22 марта 2018, 18:53

      спорим наши выиграют!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 марта 2018, 17:42

      Даа... И забить есть кому и к воротам не допустить есть!.. Хорошая подборочка...
      У тренера одна проблема - изобилие, из которого надо отобрать лучших...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > insider_retro 22 марта 2018, 18:50

      когда про Россию такие же слова будут говорить???7

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +110

      Schicko > Татарин за ЦСКА 22 марта 2018, 18:54

      Когда бразильцы ЧМ по хоккею выиграют.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Schicko 22 марта 2018, 18:57

      надеюсь ты ошибаешься))))

      0
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