BrazilStat: Коутиньо, Виллиан, и Дуглас Коста выйдут в стартовом составе на матч против России

Стали известны фамилии 11 игроков сборной Бразилии, которые начнут товарищеский матч с Россией с первых минут.

Бразилия: Алисон, Алвес, Силва, Миранда, Марсело, Каземиро, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Дуглас Коста, Жезус.

Поединок Россия – Бразилия состоится в пятницу, 23 марта, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало – в 19.00 по московскому времени.

OFFICIAL – TITE has confirmed Brazil's starting lineup vs Russia:



Alisson;

Alves, Silva, Miranda, Marcelo;

Paulinho, Casemiro, Coutinho;

Willian, Gabriel Jesus, Costa.