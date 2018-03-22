BrazilStat: Коутиньо, Виллиан, и Дуглас Коста выйдут в стартовом составе на матч против России

Состав что надо.
Стали известны фамилии 11 игроков сборной Бразилии, которые начнут товарищеский матч с Россией с первых минут.
Бразилия: Алисон, Алвес, Силва, Миранда, Марсело, Каземиро, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Дуглас Коста, Жезус.
Поединок Россия – Бразилия состоится в пятницу, 23 марта, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало – в 19.00 по московскому времени.
OFFICIAL – TITE has confirmed Brazil's starting lineup vs Russia:— Seleção Brasileira (@BrazilStat) 22 марта 2018 г.
Alisson;
Alves, Silva, Miranda, Marcelo;
Paulinho, Casemiro, Coutinho;
Willian, Gabriel Jesus, Costa. pic.twitter.com/9XAE1yJHdb