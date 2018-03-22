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Галицкий построит в Краснодаре два манежа в 2018 году

22 марта 2018, 09:30
17

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о своих ближайших планах.

«Я буду жить в Краснодаре, буду стараться приносить пользу, это было очень интенсивное время моей жизни. Хочу остаться частным гражданином. Хочу, чтобы ко мне не привлекалось столько внимания, сколько привлекалось ранее.

Я специально продавал свои бумаги как физическое лицо для того, чтобы 17 миллиардов в качестве налога попали в городской и краевой бюджеты. Считаю, что это тоже будет неплохой вклад в то, чтобы мы и дальше меняли среду.

Что касается футбола. В этом году планирую построить в городе еще два манежа. Хотим наращивать количество детей, которых в Краснодаре будем принимать в школу.

Кроме того, планирую достроить парк и реконструировать кинотеатр», – рассказал Галицкий.

Напомним, ранее стало известно, что бизнесмен продал 29,1% акций сети магазинов «Магнит», чтобы сосредоточиться на футболе.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Краснодар Галицкий Сергей
Комментарии (17)
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ТОПТЫГИН
1521701020
ВМЕСТО МУДКО Б ВАС ГОСПОДИН ГАЛИЦКИЙ ,смотришь через годик,другой и Наши б заиграли в футбол!!!!
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Adjarov07
1521701419
Вот бы в каждом городе по одному такому человеку ☝️
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lek!
1521703615
Молодец , всем бы столько патриотизма и мозгов как у Галицкого . Помню Керимова , не забываемые времена были, но ему не дали дальше развиваться. Вот и у Галицкого отжали все .
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zigbert
1521707313
Вот пример человека преданного футболу.
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insider_retro
1521708604
Кто бы, что не говорил, а то, что делает Галицкий заслуживает понимания и уважения!!
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OfaZavr
1521709523
Огромный респект за все Сергею Николаевичу! просто Браво!!!
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Чикомас
1521711167
А что остальные ? Эй олигархи, не нажрались вы еще своими яхтами да дворцами? Может пора обратить внимание на Родину свою...А Галицкому -респект.
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Полная Канистра
1521714351
ЕДИНСТВЕННЫЙ АДЕКВАТНЫЙ БИЗНЕСМЕН ВСЁ ДЛЯ КРАЯ ВСЕ ДЛЯ СВОЕГО ГОРОДА . УВАЖЕНИЕ И РЕСПЕКТ ГАЛИЦКОМУ!!!!!!!!!!!!
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Shogun
1521716952
Молодец мужик, что еще сказать
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Fan Loko mik
1521797460
Вот такую бы ответственность и остальным нашим ОЛИГАРХАМ!!!! Когда уже они нахапаются!
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