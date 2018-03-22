Галицкий построит в Краснодаре два манежа в 2018 году

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о своих ближайших планах.

«Я буду жить в Краснодаре, буду стараться приносить пользу, это было очень интенсивное время моей жизни. Хочу остаться частным гражданином. Хочу, чтобы ко мне не привлекалось столько внимания, сколько привлекалось ранее.

Я специально продавал свои бумаги как физическое лицо для того, чтобы 17 миллиардов в качестве налога попали в городской и краевой бюджеты. Считаю, что это тоже будет неплохой вклад в то, чтобы мы и дальше меняли среду.

Что касается футбола. В этом году планирую построить в городе еще два манежа. Хотим наращивать количество детей, которых в Краснодаре будем принимать в школу.

Кроме того, планирую достроить парк и реконструировать кинотеатр», – рассказал Галицкий.

Напомним, ранее стало известно, что бизнесмен продал 29,1% акций сети магазинов «Магнит», чтобы сосредоточиться на футболе.