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    Галицкий построит в Краснодаре два манежа в 2018 году

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о своих ближайших планах.

    «Я буду жить в Краснодаре, буду стараться приносить пользу, это было очень интенсивное время моей жизни. Хочу остаться частным гражданином. Хочу, чтобы ко мне не привлекалось столько внимания, сколько привлекалось ранее.

    Я специально продавал свои бумаги как физическое лицо для того, чтобы 17 миллиардов в качестве налога попали в городской и краевой бюджеты. Считаю, что это тоже будет неплохой вклад в то, чтобы мы и дальше меняли среду.

    Что касается футбола. В этом году планирую построить в городе еще два манежа. Хотим наращивать количество детей, которых в Краснодаре будем принимать в школу.

    Кроме того, планирую достроить парк и реконструировать кинотеатр», – рассказал Галицкий.

    Напомним, ранее стало известно, что бизнесмен продал 29,1% акций сети магазинов «Магнит», чтобы сосредоточиться на футболе.

    Источник: Twitter

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    22.03.2018 09:30
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 24 марта 2018, 23:51

      Вот таким людям место в правительстве страны !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 23 марта 2018, 12:31

      Вот такую бы ответственность и остальным нашим ОЛИГАРХАМ!!!! Когда уже они нахапаются!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 22 марта 2018, 15:18

      Шикарно как. Один минус Кубань точно уйдет в небытие.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1742

      Alex Y 22 марта 2018, 15:05

      Молодец

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Shogun 22 марта 2018, 14:09

      Молодец мужик, что еще сказать

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 марта 2018, 13:25

      ЕДИНСТВЕННЫЙ АДЕКВАТНЫЙ БИЗНЕСМЕН ВСЁ ДЛЯ КРАЯ ВСЕ ДЛЯ СВОЕГО ГОРОДА . УВАЖЕНИЕ И РЕСПЕКТ ГАЛИЦКОМУ!!!!!!!!!!!!

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 22 марта 2018, 13:06

      Сергей Николаевич, на малую родину (Сочи) выделил бы малёхо от щедрот. Фарм-клуб для "Краснодара" в Сочи бы организовал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 22 марта 2018, 12:35

      вот кого надо в президенты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 22 марта 2018, 12:32

      А что остальные ? Эй олигархи, не нажрались вы еще своими яхтами да дворцами? Может пора обратить внимание на Родину свою...А Галицкому -респект.

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 марта 2018, 12:05

      Огромный респект за все Сергею Николаевичу! просто Браво!!!

      12
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