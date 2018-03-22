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    Коутиньо: «На позицию Неймара выйдет просто другой игрок»

    Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо уверен, что отсутствие нападающего «ПСЖ» Неймара в предстоящем товарищеском матче со сорной России никак не скажется на тактике южноамериканцев.

    Матч Россия – Бразилия состоится в пятницу, 23 марта в Москве на стадионе «Лужники», в 19:00 по московскому времени.

    – Насколько для вас важно сыграть на стадионе, где пройдет финал чемпионата мира?

    – Сейчас нам важно подготовиться к турниру, узнать всю инфраструктуру, стадион. И, конечно, надеюсь, что мы сыграем в «Лужниках» еще раз – в финале чемпионата мира.

    – Как на сборной скажется отсутствие Неймара?

    – Неймар очень важен для нашей сборной, нам его не хватает. Но сборная в последний год сильно прибавила в плане командной игры. Тактика? Думаю, она не сильно изменится в отсутствие Неймара. Просто на его позицию выйдет другой игрок.

    – Виллиан уже не раз говорил, что в Восточной Европе есть проблемы с расизмом. Есть ли сейчас опасения по поводу расизма?

    – Это непростой вопрос, расизм все еще существует в футболе, эта проблема есть во всех странах. Но мы должны быть сосредоточены на игре, на своих целях. А все эти вопросы должны решаться за пределами поля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.03.2018 06:51
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