Коутиньо: «На позицию Неймара выйдет просто другой игрок»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо уверен, что отсутствие нападающего «ПСЖ» Неймара в предстоящем товарищеском матче со сорной России никак не скажется на тактике южноамериканцев.

Матч Россия – Бразилия состоится в пятницу, 23 марта в Москве на стадионе «Лужники», в 19:00 по московскому времени.

– Насколько для вас важно сыграть на стадионе, где пройдет финал чемпионата мира?

– Сейчас нам важно подготовиться к турниру, узнать всю инфраструктуру, стадион. И, конечно, надеюсь, что мы сыграем в «Лужниках» еще раз – в финале чемпионата мира.

– Как на сборной скажется отсутствие Неймара?

– Неймар очень важен для нашей сборной, нам его не хватает. Но сборная в последний год сильно прибавила в плане командной игры. Тактика? Думаю, она не сильно изменится в отсутствие Неймара. Просто на его позицию выйдет другой игрок.

– Виллиан уже не раз говорил, что в Восточной Европе есть проблемы с расизмом. Есть ли сейчас опасения по поводу расизма?

– Это непростой вопрос, расизм все еще существует в футболе, эта проблема есть во всех странах. Но мы должны быть сосредоточены на игре, на своих целях. А все эти вопросы должны решаться за пределами поля.