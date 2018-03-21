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    Губернатор: «Ни одной бюджетной копейки не трачу на «Калугу». Поддерживать нужно определяющие профессии, а не футболистов»

    Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что местный футбольный клуб содержится на деньги предпринимателей и бизнесменов. По его словам, бюджетные средства на футбол не тратятся.

    «Я не могу понять, почему ударить по мячику стоит в тысячу раз дороже, чем зарплата того, кто летит в космос. Это должен быть бизнес. Никогда налогоплательщики не должны позволять нам, распределителям бюджетных средств, тратить деньги на поддержку тех профессий, которые не являются определяющими. Поддерживать надо шахтеров, врачей, космонавтов, военных, но не футболистов.

    Если калужские футболисты будут играть в высшей лиге, то что, жители области лучше жить станут? Нет. Поэтому я иду и прошу представителей бизнеса, предпринимателей, руководителей предприятий поддержать нашу команду. Но ни одной бюджетной копейки не даю!» – сказал Артамонов.

    «Калуга» выступает в первенстве ПФЛ в зоне Центр. После 17-ти туров команда располагается на 12-м месте из 14-ти.

    Источник: «АиФ»

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    21.03.2018 15:37
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 24 сентября 2018, 14:03

      Футбол - это в первую очередь спорт. А з/п высокие от кол-ва зрителей и болельщиков. Родись в Калуге, иди в шарагу, а потом на заводы собирать автомобили. Не надо со своим футболом.

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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 18 июля 2018, 13:34

      Надо побольше жителей Калуге расспросить. Любимчик потому,что предложил хорошие условия иностранным автопроизводителям, и за счёт этого пополнил бюджет.

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 18 июля 2018, 13:00

      Правильно всё говорит, надо и нашему правительству заканчивать спонсировать этот балаган, пусть клубы сами выкручиваются, а кто не сможет как амкар -умирают!

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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 5 мая 2018, 23:10

      В данный момент проживаю в Калуге..............губернатор артамонов ПОЛНОЕ НИЧТОЖЕСТВО.........Центральный стадион города в руинах и он доблестно его мечтает снести и построить на его месте , очередной торговый центр..........футбол в области давно умер , так же как и промышленность и сельское хозяйство , трудоспособное население области в основном работает в Москве и Московской области.........но он любимчик Путина.........непотопляемая сволочь...........

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 > ВЛАДИВОСТОК 18 июля 2018, 12:57

      а причем тут Владивосток?

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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > iBragim2102 21 июля 2018, 18:53

      А причём тут ваш вопрос ??? Вы читаете что я написал.........

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 > ВЛАДИВОСТОК 23 июля 2018, 04:29

      Да, я читал, и у меня появился такой вопрос.

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      Рейтинг: +459

      77SAM 17 апреля 2018, 11:36

      На клуб может и не нужно, а на детско-юношеский спорт просто необходимо.

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 22 марта 2018, 13:48

      не видать нам команды!!! не хочешь помогать Калуге. помоги детским спортивным школам, которых очень очень мало в городе!!!А ТАК ПРАВ!!!

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 20:16

      Если в бюджет области футбольный клуб не заложен,то какие тут могут быть разговоры.

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      Рейтинг: +450

      Houston 21 марта 2018, 19:28

      Молодца

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 21 марта 2018, 18:25

      Так во всем мире делается. Жизнь должна решать нужен клуб региону или нет. Нашли бизнесменов- спонсоров и живите на их деньги. Или регистрируйте открытое общество (продавайте акции).
      А жить на деньги налогоплательщиков- наглость.

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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 21 марта 2018, 18:15

      Так то он по делу все говорит!!

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