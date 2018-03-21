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  • Губернатор: «Ни одной бюджетной копейки не трачу на «Калугу». Поддерживать нужно определяющие профессии, а не футболистов»

Губернатор: «Ни одной бюджетной копейки не трачу на «Калугу». Поддерживать нужно определяющие профессии, а не футболистов»

21 марта 2018, 15:37
50

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что местный футбольный клуб содержится на деньги предпринимателей и бизнесменов. По его словам, бюджетные средства на футбол не тратятся.

«Я не могу понять, почему ударить по мячику стоит в тысячу раз дороже, чем зарплата того, кто летит в космос. Это должен быть бизнес. Никогда налогоплательщики не должны позволять нам, распределителям бюджетных средств, тратить деньги на поддержку тех профессий, которые не являются определяющими. Поддерживать надо шахтеров, врачей, космонавтов, военных, но не футболистов.

Если калужские футболисты будут играть в высшей лиге, то что, жители области лучше жить станут? Нет. Поэтому я иду и прошу представителей бизнеса, предпринимателей, руководителей предприятий поддержать нашу команду. Но ни одной бюджетной копейки не даю!» – сказал Артамонов.

«Калуга» выступает в первенстве ПФЛ в зоне Центр. После 17-ти туров команда располагается на 12-м месте из 14-ти.

Источник: «АиФ»
Россия. ПФЛ. Зона Центр Калуга
Комментарии (50)
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shinnik
1521636254
Авторитетный Губернатор.Зона.Центр. Погоняло Пудель...
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Snek
1521636366
"Я не могу понять, почему ударить по мячику стоит в тысячу раз дороже, чем зарплата того, кто летит в космос" Потому что полёты в космос с таки зрения шоу выглядят скучно, а народу кроме хлеба и зрелищ больше ничего и не надо.
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Dimon 007
1521636598
Сказал человек с зарплатой в 2 мрл рублей в год... Не позорься клоун.
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Боцман59rus
1521636643
видимо в калужской области футбольная схема не актуальна, бюджет дербанят как-то по другому
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bset
1521637620
Как обычно, отличился. Конечно, насчет бюджетных денег прав. Но он помимо этого говорил, что надо фанатское движение уничтожить и просил футболистов в ФНЛ не попадать (хотя нам это особо и не светит). P.S. Толя, когда тротуары почистишь? Снег уж недели 2 не идет, а по центральным улицам Калуги нормально не пройти. Зато каждый день отчитываются, как много снега вывезли. С одной улицы на другую перевозите что ли?
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insider_retro
1521637815
Делает, вроде, правильно, но речь какая-то пафосная, как перед выборами...
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Nerlinger
1521639601
Вот пёс смердящий!!!
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Жентус
1521642740
Артамонов один из лучших губеров России, его политика бюджетного выравнивания в регионе впечатляет. Он очень сильно поднял регион. Мужик очень грамотный и вновь доказал это. Все клубы должны содержаться за счет бизнеса.
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mihail200606
1521644181
мудрые слова... да и вообще видимо калуге с губером повезло... каждый год бываю проездом в области на протяжении 4-5 лет, приятно посмотреть.. видно, что развивается регион...хотя бы по сравнению с той же смоленской.. хотя может и ошибаюсь
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Artemka69
1521645322
Так то он по делу все говорит!!
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