Губернатор: «Ни одной бюджетной копейки не трачу на «Калугу». Поддерживать нужно определяющие профессии, а не футболистов»

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что местный футбольный клуб содержится на деньги предпринимателей и бизнесменов. По его словам, бюджетные средства на футбол не тратятся.

«Я не могу понять, почему ударить по мячику стоит в тысячу раз дороже, чем зарплата того, кто летит в космос. Это должен быть бизнес. Никогда налогоплательщики не должны позволять нам, распределителям бюджетных средств, тратить деньги на поддержку тех профессий, которые не являются определяющими. Поддерживать надо шахтеров, врачей, космонавтов, военных, но не футболистов.

Если калужские футболисты будут играть в высшей лиге, то что, жители области лучше жить станут? Нет. Поэтому я иду и прошу представителей бизнеса, предпринимателей, руководителей предприятий поддержать нашу команду. Но ни одной бюджетной копейки не даю!» – сказал Артамонов.

«Калуга» выступает в первенстве ПФЛ в зоне Центр. После 17-ти туров команда располагается на 12-м месте из 14-ти.