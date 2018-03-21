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    Болельщик «Зенита» извинился перед Лодыгиным за то, что выложил скрин его лайка под хештегом #МанчиниАут

    Болельщик «Зенита» Максим Воронов, выложивший вчера фотографию лайка голкипера петербуржцев Юрия Лодыгина под своим комментарием с хештегом #Манчини Аут, принес свои извинение вратарю.

    «Позавчера на официальной странице в инстаграме «Зенита» под одним из постов я оставил комментарий: «Хештег «МанчиниАут». После этого мой комментарий лайкнул Юрий Лодыгин. С течением еще какого-то времени я это заскринил и выложил пост о том, что даже вратарь футбольного клуба солидарен с моим мнением. После еще какого-то времени лайк был убран, а комментарии удалены. Но мой пост остался, скрин тоже. На следующий день Юрий все это опроверг, так как СМИ раздули из этого какую-то сенсацию.

    Юрия никто не оклеветал, этот лайк был. Но хочу сказать в его защиту, что при пролистывании ленты можно случайно ткнуть на сердечко. Я очень долго болею за «Зенит» и ни в коем случае не хотел бы создать никаких проблем ни игрокам, ни самому клубу. Но СМИ только дай повод.

    Мое мнение о наставнике петербуржцев остается прежним. Еще раз хочу принести извинения Юрию за неудобства. Написал ему об этом в директ», – сказал болельщик в видео, опубликованном на странице в инстаграме.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    21.03.2018 14:13
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    Комментарии12
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 22 марта 2018, 12:56

      Дичь из за лайка)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 22 марта 2018, 01:56

      Совсем уже **........сь с этими лайками

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 19:37

      Вот так с чьей то легкой руки может сломаться судьба человека.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 марта 2018, 18:43

      ну если сам знал что по ошибке можно лайк поставить то зачем скриншот делал и выкладывал а теперь оправдывается, лишь бы свою минуту славы получить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 21 марта 2018, 17:01

      Сдал цука? Кайся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 марта 2018, 15:28

      Что,с..уки,сьели?
      не мог Вратарь Сборной России наваять такую хи.ерню.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 21 марта 2018, 14:26

      смешно наблюдать за детьми в мужском обличии... есть мнение - ДЕЖИТЕ ПРИ СЕБЕ, имели желание и смелость высказаться публично - не ОПРАВДЫВАЙТЕСЬ!!! жалко вас, убоги вы, привыкли инкогнито под никами засерать окружающих, без последствий для себя

      6
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    • ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 21 марта 2018, 14:23

      Чмо бомжатское всё пиарится...
      Скоро по тв у Малахова в передаче будет вонять.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 марта 2018, 14:21

      К вопросу о том, как некоторые особи в погоне за лайками, сиюминутной славой и известностью, готовы создать нелицеприятные ситуации, а потом с подгоревшей задницей лепят глупые и ненужные заявления с реверансами...
      Нагадил и извинился...

      8
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > insider_retro 21 марта 2018, 14:27

      романтикааа (дж. удачи)

      1
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      Рейтинг: +3461

      acor94 > insider_retro 21 марта 2018, 14:35

      Я тоже не понимаю нахрена было извиняться ? Может ему стали угражать расправой?

      3
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > acor94 21 марта 2018, 14:40

      Да это просто пиар...
      завтра ждём новости о том что Лодыгин ему ответил или не ответил и так далее... ещё услышим о этом парне.

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