Болельщик «Зенита» извинился перед Лодыгиным за то, что выложил скрин его лайка под хештегом #МанчиниАут

Болельщик «Зенита» Максим Воронов, выложивший вчера фотографию лайка голкипера петербуржцев Юрия Лодыгина под своим комментарием с хештегом #Манчини Аут, принес свои извинение вратарю.

«Позавчера на официальной странице в инстаграме «Зенита» под одним из постов я оставил комментарий: «Хештег «МанчиниАут». После этого мой комментарий лайкнул Юрий Лодыгин. С течением еще какого-то времени я это заскринил и выложил пост о том, что даже вратарь футбольного клуба солидарен с моим мнением. После еще какого-то времени лайк был убран, а комментарии удалены. Но мой пост остался, скрин тоже. На следующий день Юрий все это опроверг, так как СМИ раздули из этого какую-то сенсацию.

Юрия никто не оклеветал, этот лайк был. Но хочу сказать в его защиту, что при пролистывании ленты можно случайно ткнуть на сердечко. Я очень долго болею за «Зенит» и ни в коем случае не хотел бы создать никаких проблем ни игрокам, ни самому клубу. Но СМИ только дай повод.

Мое мнение о наставнике петербуржцев остается прежним. Еще раз хочу принести извинения Юрию за неудобства. Написал ему об этом в директ», – сказал болельщик в видео, опубликованном на странице в инстаграме.