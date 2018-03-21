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  • Болельщик «Зенита» извинился перед Лодыгиным за то, что выложил скрин его лайка под хештегом #МанчиниАут

Болельщик «Зенита» извинился перед Лодыгиным за то, что выложил скрин его лайка под хештегом #МанчиниАут

21 марта 2018, 14:13
12

Болельщик «Зенита» Максим Воронов, выложивший вчера фотографию лайка голкипера петербуржцев Юрия Лодыгина под своим комментарием с хештегом #Манчини Аут, принес свои извинение вратарю.

«Позавчера на официальной странице в инстаграме «Зенита» под одним из постов я оставил комментарий: «Хештег «МанчиниАут». После этого мой комментарий лайкнул Юрий Лодыгин. С течением еще какого-то времени я это заскринил и выложил пост о том, что даже вратарь футбольного клуба солидарен с моим мнением. После еще какого-то времени лайк был убран, а комментарии удалены. Но мой пост остался, скрин тоже. На следующий день Юрий все это опроверг, так как СМИ раздули из этого какую-то сенсацию.

Юрия никто не оклеветал, этот лайк был. Но хочу сказать в его защиту, что при пролистывании ленты можно случайно ткнуть на сердечко. Я очень долго болею за «Зенит» и ни в коем случае не хотел бы создать никаких проблем ни игрокам, ни самому клубу. Но СМИ только дай повод.

Мое мнение о наставнике петербуржцев остается прежним. Еще раз хочу принести извинения Юрию за неудобства. Написал ему об этом в директ», – сказал болельщик в видео, опубликованном на странице в инстаграме.

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Публикация от text (@voronov90)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Лодыгин Юрий Манчини Роберто
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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insider_retro
1521631289
К вопросу о том, как некоторые особи в погоне за лайками, сиюминутной славой и известностью, готовы создать нелицеприятные ситуации, а потом с подгоревшей задницей лепят глупые и ненужные заявления с реверансами... Нагадил и извинился...
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Dimon 007
1521631409
Чмо бомжатское всё пиарится... Скоро по тв у Малахова в передаче будет вонять.
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Боцман59rus
1521631612
смешно наблюдать за детьми в мужском обличии... есть мнение - ДЕЖИТЕ ПРИ СЕБЕ, имели желание и смелость высказаться публично - не ОПРАВДЫВАЙТЕСЬ!!! жалко вас, убоги вы, привыкли инкогнито под никами засерать окружающих, без последствий для себя
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shinnik
1521635329
Что,с..уки,сьели? не мог Вратарь Сборной России наваять такую хи.ерню.
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порт
1521640898
Сдал цука? Кайся.
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OfaZavr
1521647031
ну если сам знал что по ошибке можно лайк поставить то зачем скриншот делал и выкладывал а теперь оправдывается, лишь бы свою минуту славы получить.
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zigbert
1521650226
Вот так с чьей то легкой руки может сломаться судьба человека.
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Gornostay
1521672993
Совсем уже **........сь с этими лайками
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Spartak Piter
1521712574
Дичь из за лайка)))
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