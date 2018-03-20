Головин: «Лучший игрок ЦСКА – Дзагоев»

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин назвал партнера, которого считает лучшим в команде. Таковым хавбек видит Алана Дзагоева.

«В ЦСКА я больше всего ценю коллектив, в отличие от других российских клубов у нас старики – это русские игроки, и костяк состоит из русских футболистов.

Очень много времени ушло на адаптацию в команде, чувствовал себя не в своей тарелке, спустя год только полностью раскрепостился.

Лучшим игроком ЦСКА я считаю Дзагоева», – сказал футболист.

Дзагоев выступает за армейцев десять лет.