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    Головин: «Лучший игрок ЦСКА – Дзагоев»

    Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин назвал партнера, которого считает лучшим в команде. Таковым хавбек видит Алана Дзагоева.

    «В ЦСКА я больше всего ценю коллектив, в отличие от других российских клубов у нас старики – это русские игроки, и костяк состоит из русских футболистов.

    Очень много времени ушло на адаптацию в команде, чувствовал себя не в своей тарелке, спустя год только полностью раскрепостился.

    Лучшим игроком ЦСКА я считаю Дзагоева», – сказал футболист.

    Дзагоев выступает за армейцев десять лет.

    Источник: YouTube

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    20.03.2018 20:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 21 марта 2018, 01:06

      у нас лучший игрок-это вся команда.у нас семья

      2
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      Рейтинг: +694

      NIK32RUS 20 марта 2018, 23:47

      Оба хороши

      2
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