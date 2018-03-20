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Дрогба: «Месси еще не достиг уровня Пеле и Марадоны»

20 марта 2018, 18:38
12

Бывший нападающий «Челси» и Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба считает, что лидер «Барселоны» Лионель Месси практически достиг уровня легендарных Пеле и Диего Марадоны. По его мнению, аргентинец мог бы завершить карьеру уже сейчас, поскольку достиг в футболе почти всего.

«Месси мог бы закончить карьеру прямо сейчас, потому что много уже сделал для футбола. Если ему удастся выиграть Кубок мира, это сделает его еще более легендарным. Он невероятен.

Если аргентинский форвард «Барселоны» пока не достиг одного уровня с Марадоной и Пеле, то находится совсем недалеко от них», – сказал Дрогба.

Напомним, Месси является неоднократным победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Испании, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. В составе национальной команды он трижды побеждал в Кубке Америки, а также выигрывал Олимпийские игры и молодежное мировое первенство. На чемпионате мира-2014 в Бразилии форвард вместе с «альбиселесте» занял второе место, уступив в финале сборной Германии.

Источник: AFP
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Дрогба Дидье
Комментарии (12)
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mihail200606
1521561394
это да... чемпионство сделает его однозначно лучшим в мире.. тем более он моложе кристины, у него на 2-3 года больше в запасе времени... я надеюсь.....
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Федорыч-НН
1521564744
Месси велик. Ему не хватает только одного титула - "чемпион мира".
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Александр52
1521566447
Титулы конечно важны, ими измеряются заслуги, но ещё есть зрелищность игрока, народная любовь, и его человеческие качества, куда входят такие понятия как скромность, отношение к партнёрам и личная семья. Вот допустим Марадона, да он чемпион, но я никогда не посоветую отцам своих сыновей ставить им в пример этого человека. У него целый шлейф негатива. Поэтому, как ценить футболиста, это большой вопрос, и пусть каждый решает сам. Для меня Месси велик и он показывает правильные ориентиры пацанам. Он король, он гений футбола. А Дрогба (???), он просто хороший футболист.
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DeStar
1521567537
Из-за чего то? из-за того что не выигрывал ЧМ? бред ну согласен, кубок важный, но блин. что значит не лучший в мире? а если б он играл .. не знаю, за сборную словакии, тоже его бы упрекали за то что чм не взял? я конечно не видел игры пеле. да и марадонны тоже, только марадонна наркоман, и попаадлся не раз, титулов меньше у него как и у пеле который вообще играл почти всю жизнь в бразилии.. тупо это все.
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starche
1521572912
Дрог перегрелся.
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zigbert
1521573487
У Месси очень много поклонников и вряд ли кто будет рад если он завершит свою карьеру. Сейчас он находится на пике своей формы,множество титулов и золотых мячей.Нет только победы в ЧМ.А сравнивать его с Пеле и Марадоной нет смысла.
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Cules2013
1521624040
Будто бы Дрогба играл во времена Пеле и Марадоны. На своём опыте он сказать, поэтому ничего не может, а какой из него нафиг эксперт. Мы привыкли, что известные люди должны говорить что-то умное, но на самом деле, они такие же предвзятые и необъективны, как и многие обычные болельщики.
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Fin035
1521631718
Все те игроки, которые не признают величие Месси, в действительности знают и понимают, что круче его нет на сегодняшний день! Просто дикая зависть от несостоявшиеся себя, как великого игрока, заставляет писать их подобные вещи...!
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