Дрогба: «Месси еще не достиг уровня Пеле и Марадоны»

Бывший нападающий «Челси» и Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба считает, что лидер «Барселоны» Лионель Месси практически достиг уровня легендарных Пеле и Диего Марадоны. По его мнению, аргентинец мог бы завершить карьеру уже сейчас, поскольку достиг в футболе почти всего.

«Месси мог бы закончить карьеру прямо сейчас, потому что много уже сделал для футбола. Если ему удастся выиграть Кубок мира, это сделает его еще более легендарным. Он невероятен.

Если аргентинский форвард «Барселоны» пока не достиг одного уровня с Марадоной и Пеле, то находится совсем недалеко от них», – сказал Дрогба.

Напомним, Месси является неоднократным победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Испании, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. В составе национальной команды он трижды побеждал в Кубке Америки, а также выигрывал Олимпийские игры и молодежное мировое первенство. На чемпионате мира-2014 в Бразилии форвард вместе с «альбиселесте» занял второе место, уступив в финале сборной Германии.