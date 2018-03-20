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    Дрогба: «Месси еще не достиг уровня Пеле и Марадоны»

    Бывший нападающий «Челси» и Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба считает, что лидер «Барселоны» Лионель Месси практически достиг уровня легендарных Пеле и Диего Марадоны. По его мнению, аргентинец мог бы завершить карьеру уже сейчас, поскольку достиг в футболе почти всего.

    «Месси мог бы закончить карьеру прямо сейчас, потому что много уже сделал для футбола. Если ему удастся выиграть Кубок мира, это сделает его еще более легендарным. Он невероятен.

    Если аргентинский форвард «Барселоны» пока не достиг одного уровня с Марадоной и Пеле, то находится совсем недалеко от них», – сказал Дрогба.

    Напомним, Месси является неоднократным победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Испании, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. В составе национальной команды он трижды побеждал в Кубке Америки, а также выигрывал Олимпийские игры и молодежное мировое первенство. На чемпионате мира-2014 в Бразилии форвард вместе с «альбиселесте» занял второе место, уступив в финале сборной Германии.

    Источник: AFP

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    20.03.2018 18:38
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 21 марта 2018, 14:28

      Все те игроки, которые не признают величие Месси, в действительности знают и понимают, что круче его нет на сегодняшний день! Просто дикая зависть от несостоявшиеся себя, как великого игрока, заставляет писать их подобные вещи...!

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 марта 2018, 12:20

      Будто бы Дрогба играл во времена Пеле и Марадоны. На своём опыте он сказать, поэтому ничего не может, а какой из него нафиг эксперт. Мы привыкли, что известные люди должны говорить что-то умное, но на самом деле, они такие же предвзятые и необъективны, как и многие обычные болельщики.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 22:18

      У Месси очень много поклонников и вряд ли кто будет рад если он завершит свою карьеру. Сейчас он находится на пике своей формы,множество титулов и золотых мячей.Нет только победы в ЧМ.А сравнивать его с Пеле и Марадоной нет смысла.

      1
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      Рейтинг: +1532

      starche 20 марта 2018, 22:08

      Дрог перегрелся.

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 20 марта 2018, 20:38

      Из-за чего то? из-за того что не выигрывал ЧМ? бред ну согласен, кубок важный, но блин. что значит не лучший в мире? а если б он играл .. не знаю, за сборную словакии, тоже его бы упрекали за то что чм не взял? я конечно не видел игры пеле. да и марадонны тоже, только марадонна наркоман, и попаадлся не раз, титулов меньше у него как и у пеле который вообще играл почти всю жизнь в бразилии.. тупо это все.

      3
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      Рейтинг: +24

      Selecao1982 > DeStar 20 марта 2018, 22:07

      В том то и дело что ты не видел Пеле и Марадону. И ненадо сравнивать Словакию с Аргентиной, у сегодняшней Аргентины достаточно игроков мирового уровня и с Месси рядом играет игроки высокого класса. Другое дело Марадона который как раз мог в одиночку привести команду середняков к победе на ЧМ. А что касается Пеле он Король футбола и им останется навсегда.

      -1
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      Рейтинг: +27

      LSV_911 > Selecao1982 21 марта 2018, 02:23

      Я видел Марадону, причём... и в живую. И вот что я хочу тебе сказать: Марадона супер-уровень! Но.... на Месси интереснее смотреть. Звание "Чемпион Мира" - не самый главный показатель качества футболиста! В конце концов, много чемпионов, которые стали таковыми "не сами" и ты, прекрасно это понимаешь. Таковых можно набрать на несколько сборных. Так что.... Месси на всегда войдёт в историю футбола как один из величайших футболистов Мира за всю историю! Иначе... Круифф, Платини, Зико, Роберто Баджо и много дугих футболистов (по твоей логике) не являются великими.

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      Рейтинг: +24

      Selecao1982 > LSV_911 21 марта 2018, 02:50

      Ты о чем! Месси безусловно великий игрок, речь шла о зрелищности в выборе между Месси и Марадоной. Как говорится на вкус и цвет, но тем не менее по моему мнению Марадона в этом компанете высше Месси, его один гол забитый на ЧМ в Мексике стоят всех мячей забитых Месси.

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      Рейтинг: +1167

      Александр52 20 марта 2018, 20:20

      Титулы конечно важны, ими измеряются заслуги, но ещё есть зрелищность игрока, народная любовь, и его человеческие качества, куда входят такие понятия как скромность, отношение к партнёрам и личная семья. Вот допустим Марадона, да он чемпион, но я никогда не посоветую отцам своих сыновей ставить им в пример этого человека. У него целый шлейф негатива. Поэтому, как ценить футболиста, это большой вопрос, и пусть каждый решает сам. Для меня Месси велик и он показывает правильные ориентиры пацанам. Он король, он гений футбола. А Дрогба (???), он просто хороший футболист.

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      Рейтинг: +24

      Selecao1982 > Александр52 20 марта 2018, 22:13

      Конечно Марадона не ангел, но что касается в зрелищности игры Месси ему в этом компоненте не соперник.

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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 20 марта 2018, 19:52

      Месси велик. Ему не хватает только одного титула - "чемпион мира".

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 20 марта 2018, 18:56

      это да... чемпионство сделает его однозначно лучшим в мире.. тем более он моложе кристины, у него на 2-3 года больше в запасе времени... я надеюсь.....

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