Кокорин и Маммана вернутся в Санкт-Петербург в середине апреля

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и защитник Эмануэль Маммана вернутся в Санкт-Петербург из Рима в середине апреля. До этого времени оба футболиста будут проходить в столице Италии реабилитационный курс после травм крестообразных связок колена.

В данный момент у россиянина и аргентинца хорошее самочувствие. По возвращении в Россию они продолжат восстановление.

Кокорин получил повреждение в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом» (1:1). Маммана травмировался в поединке 22-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0). Скорее всего, оба они не смогут принять участия в чемпионате мира-2018.