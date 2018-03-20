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    Кокорин и Маммана вернутся в Санкт-Петербург в середине апреля

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и защитник Эмануэль Маммана вернутся в Санкт-Петербург из Рима в середине апреля. До этого времени оба футболиста будут проходить в столице Италии реабилитационный курс после травм крестообразных связок колена.

    В данный момент у россиянина и аргентинца хорошее самочувствие. По возвращении в Россию они продолжат восстановление.

    Кокорин получил повреждение в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом» (1:1). Маммана травмировался в поединке 22-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0). Скорее всего, оба они не смогут принять участия в чемпионате мира-2018.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.03.2018 18:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 20 марта 2018, 19:09

      На маманю насрать. А Кокора-нап сборной. Давай парень...мы ждем тебя..

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      Рейтинг: +371

      ASG 20 марта 2018, 18:28

      когда же уже медицину у нас в стране поднимут, чтобы к нам ехали в реабилитационные центры

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