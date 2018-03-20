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    Головин хочет сыграть минимум в полуфинале ЧМ-2018

    Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин признался, что хочет сыграть как минимум в полуфинале чемпионата мира. Также хавбек отметил, что футбол делает его счастливым и подчеркнул, что не любит провокационные интервью.

    «В ближайшее время хотелось бы принести максимальную пользу клубу и дойти со сборной России минимум до полуфинала чемпионата мира.

    Футбол делает меня счастливым. Самым главным в этом виде спорта считаю интеллект.

    Меня никакие интервью не раздражают, только провокационные про переходы или недовольство партнерами. На слухи не обращаю внимания», – сказал Головин.

    В текущем сезоне на счету Головина пять голов и четыре результативные передачи в 33-х матчах за клуб.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    20.03.2018 15:26
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 21 марта 2018, 21:17

      Головину нужно чаще сдавать допингпробы , моча на разум давит))

      0
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 21 марта 2018, 14:44

      ТОГДА НИ ПИ****И, А ДЕЛАЙ.

      0
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 21 марта 2018, 09:13

      Один гол забил а понтов....
      Помню конявый Чурбанёнок тоже накурится и в эйфории летает, такую ахинею нёс... Чуть ли не за Реал играть хотел..щас успокоился... вы что там в стойле курите?

      -2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 20 марта 2018, 23:03

      Чем мыслят эти люди ! Полуфинал ЧМ ! Желание похвально НО,,,,,,,,

      0
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      Рейтинг: -46

      Эдуард 1 20 марта 2018, 19:34

      головин ты талантливый парень,но тыц что то перепутадл в этой жизни твой уровень так же и сборной дерьмавылет с группы петушка ты уеснил мразь

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 20 марта 2018, 19:23

      Акстись мальчик, какой полуфинал, давай уже кубок мира!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      simoron81 20 марта 2018, 19:01

      мечтать не вредно....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +256

      477 20 марта 2018, 18:53

      ИЗ ГРУППЫ ВЫЙДИ СНАЧАЛА!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 20 марта 2018, 18:51

      Со сборной Панамой

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 марта 2018, 18:34

      желания хорошие но трудно выполнимые на практике особенно насчет полуфинала ЧМ.

      3
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