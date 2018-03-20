Головин хочет сыграть минимум в полуфинале ЧМ-2018

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин признался, что хочет сыграть как минимум в полуфинале чемпионата мира. Также хавбек отметил, что футбол делает его счастливым и подчеркнул, что не любит провокационные интервью.

«В ближайшее время хотелось бы принести максимальную пользу клубу и дойти со сборной России минимум до полуфинала чемпионата мира.

Футбол делает меня счастливым. Самым главным в этом виде спорта считаю интеллект.

Меня никакие интервью не раздражают, только провокационные про переходы или недовольство партнерами. На слухи не обращаю внимания», – сказал Головин.

В текущем сезоне на счету Головина пять голов и четыре результативные передачи в 33-х матчах за клуб.