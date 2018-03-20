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    Арустамян: «Жемалетдинов привлек внимание «Зенита»

    Нападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов попал в сферу интересов «Зенита». Как сообщил комментатор Нобель Арустамян в своей передаче «Секретные материалы», на 21-летнего игрока обратил внимание спортивный директор петербуржцев Вячеслав Малафеев.

    Также, по информации источника, в возвращении форварда заинтересован «Локомотив», откуда он перешел в казанский клуб летом 2016 года.

    В нынешнем сезоне Жемалетдинов принял участие в 19-ти поединках, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

    Источник: YouTube

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    20.03.2018 12:36
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    Комментарии21
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    • ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol 21 марта 2018, 00:36

      Вот еще дерьма-то! Берите Ильина и Евсеева с Черновым. Свои ребята в доску.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -46

      Эдуард 1 20 марта 2018, 20:24

      Арустомян слабый эксперт иди жарь шашлык с своим беспонтовым дружком с Арсенала,вы как ********* людей не к чему не годны и жарить шашлык

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 марта 2018, 18:15

      ну если Нобель сказал тогда все понятно))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +365

      BykAs 20 марта 2018, 17:01

      Манчини - кладбище талантов!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 16:43

      Жемалетдинов не стал продлевать контракт с Рубином и как знать где он окажется?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 20 марта 2018, 15:52

      Пи..дит как всегда !!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 20 марта 2018, 15:50

      Похоже карьере ещё одного более-менее талантливого игрока придёт конец!
      А потом удивляются что уровень игры сборной падает!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 20 марта 2018, 13:52

      Такими темпами скоро переход в зенит будет зашкваром

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +450

      Houston 20 марта 2018, 13:36

      Был игрок, нет игрок

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 20 марта 2018, 13:27

      Наверно уже 100 раз пожалел, что из локо ушел!

      -1
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