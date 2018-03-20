Арустамян: «Жемалетдинов привлек внимание «Зенита»

Нападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов попал в сферу интересов «Зенита». Как сообщил комментатор Нобель Арустамян в своей передаче «Секретные материалы», на 21-летнего игрока обратил внимание спортивный директор петербуржцев Вячеслав Малафеев.

Также, по информации источника, в возвращении форварда заинтересован «Локомотив», откуда он перешел в казанский клуб летом 2016 года.

В нынешнем сезоне Жемалетдинов принял участие в 19-ти поединках, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.