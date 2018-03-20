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Сборная Португалии представила форму для ЧМ-2018

20 марта 2018, 07:41
10

Сборная Португалии официально представила форму, в которой будет играть на предстоящем в России чемпионате мира-2018. Домашний комплект традиционно выполнен в красном цвете, а гостевой – в белом.

В новой экипировке сборная Португалии впервые появится в товарищеском матче с Египтом, который состоится 23 марта. На ЧМ-2018 Португалия встретится на групповом этапе с Испанией (15 июня), Марокко (20 июня) и Ираном (25 июня).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Чемпионат мира Португалия
Комментарии (10)
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SmilingDevil
1521521378
фотки от бога
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DeMoN-MUFC
1521523561
Форма, как форма...
Ответить
Томь вперёд
1521525292
Да уж, фотограф действительно профи! )))
Ответить
allkeeper
1521525952
палец-пистолет - тоже часть формы
Ответить
Sergej-74
1521527171
Ничего нового впринципе
Ответить
Михаил Шевченко
1521528151
У сборных формы по 20 лет не меняются,что тут представлять....
Ответить
David_Fio
1521528295
не видно ниче
Ответить
С-Пб on-line
1521529873
почему оздоев на фотке?)
Ответить
zigbert
1521548702
Обычная форма .Ничего нового.
Ответить
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