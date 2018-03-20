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    Сборная Португалии представила форму для ЧМ-2018

    Сборная Португалии официально представила форму, в которой будет играть на предстоящем в России чемпионате мира-2018. Домашний комплект традиционно выполнен в красном цвете, а гостевой – в белом.

    В новой экипировке сборная Португалии впервые появится в товарищеском матче с Египтом, который состоится 23 марта. На ЧМ-2018 Португалия встретится на групповом этапе с Испанией (15 июня), Марокко (20 июня) и Ираном (25 июня).

    Источник: Twitter

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    20.03.2018 07:41
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 15:25

      Обычная форма .Ничего нового.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 20 марта 2018, 10:11

      почему оздоев на фотке?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 20 марта 2018, 09:44

      не видно ниче

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 20 марта 2018, 09:42

      У сборных формы по 20 лет не меняются,что тут представлять....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 20 марта 2018, 09:26

      Ничего нового впринципе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 20 марта 2018, 09:05

      палец-пистолет - тоже часть формы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 20 марта 2018, 08:54

      Да уж, фотограф действительно профи! )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 20 марта 2018, 08:26

      Форма, как форма...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 20 марта 2018, 07:49

      фотки от бога

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > SmilingDevil 20 марта 2018, 08:06

      Особенно фотка пистолета из пальца...

      4
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