Сборная Португалии представила форму для ЧМ-2018

Сборная Португалии официально представила форму, в которой будет играть на предстоящем в России чемпионате мира-2018. Домашний комплект традиционно выполнен в красном цвете, а гостевой – в белом.

В новой экипировке сборная Португалии впервые появится в товарищеском матче с Египтом, который состоится 23 марта. На ЧМ-2018 Португалия встретится на групповом этапе с Испанией (15 июня), Марокко (20 июня) и Ираном (25 июня).