Модрич хочет, чтобы Алли заменил его в «Реале»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич определил хавбека «Тоттенхэма» Деле Алли как игрока, который заменит его в мадридской команде.

33-летний хорват знает, что ему осталось недолго играть на самом высоком уровне, поэтому, как сообщается, сливочные планируют найти ему долгосрочную замену.

Модрич обратился к руководству «галактикос» с просьбой заняться трансфером 21-летнего англичанина, пока другие ведущие европейские клубы не начали борьбу за него.

Контракт Алли со «шпорами» рассчитан до июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.