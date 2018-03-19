Модрич хочет, чтобы Алли заменил его в «Реале»

Лучшая замена его пока что Кавачич если искать как по мне Рабьо хорош показался мне как полузащитник... Но лучше Модрича не видел
Полузащитник «Реала» Лука Модрич определил хавбека «Тоттенхэма» Деле Алли как игрока, который заменит его в мадридской команде.
33-летний хорват знает, что ему осталось недолго играть на самом высоком уровне, поэтому, как сообщается, сливочные планируют найти ему долгосрочную замену.
Модрич обратился к руководству «галактикос» с просьбой заняться трансфером 21-летнего англичанина, пока другие ведущие европейские клубы не начали борьбу за него.
Контракт Алли со «шпорами» рассчитан до июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.