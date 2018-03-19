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    Модрич хочет, чтобы Алли заменил его в «Реале»

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич определил хавбека «Тоттенхэма» Деле Алли как игрока, который заменит его в мадридской команде.

    33-летний хорват знает, что ему осталось недолго играть на самом высоком уровне, поэтому, как сообщается, сливочные планируют найти ему долгосрочную замену.

    Модрич обратился к руководству «галактикос» с просьбой заняться трансфером 21-летнего англичанина, пока другие ведущие европейские клубы не начали борьбу за него.

    Контракт Алли со «шпорами» рассчитан до июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

    Источник: Don Balon

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    19.03.2018 13:10
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +17

      Abdulbek.Hadjimuradov.95 19 марта 2018, 17:33

      Лучшая замена его пока что Кавачич если искать как по мне Рабьо хорош показался мне как полузащитник... Но лучше Модрича не видел

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 19 марта 2018, 13:41

      Мода искать себе преемников уже и до футбола дошла.

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 19 марта 2018, 13:32

      Умница!

      -1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 19 марта 2018, 13:23

      да ковачич потянет не хуже али.

      3
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > DeStar 19 марта 2018, 13:33

      Хуже. Ковачич вообще больше опореый, чем плеймейкер.

      0
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      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid > Schicko_008 19 марта 2018, 13:37

      А Модрич бокс-ту-бокс. Я думаю,что на счёт Алли он тоже ошибся. В Реале сейчас все три полузащитника умеют не только цепко прессинговать и отнимать мяч, но ещё и раздавать голевые. Алли же не настолько хорош в отборе, чтобы быть бокс-ту-боксом, вроде Лэмпарда или Пирло. Такие игроки на вес золота)
      У Ковачича есть все шансы стать таким же,как Лука. Накрайняк,если и рассматривать варианты с покупкой замены хорвату, то нужен игрок вроде Эрреры, Ракитича,Коке и т.д.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Schicko_008 19 марта 2018, 15:08

      Не согласен с тобой. Он может и был как опорник задуман. Но смотрю я каждый матч реала, и когда играет ковачич, этот человек бегает по всему полю, от опорника до атаки. Т.е универсал жесткий. И реально схожи с модричем даже в плане движения. На опорника не смахивает. Ковачич лидер по количеству удачных обводок в топ 5( в процентах успешных конечно). Смешно звучит правда? а это факт. Так что он нормальный плеймейкер будет и уже это показывает. Помню еще в интере если сравнивали с месси( конечно же смешно, это да) но одна фишка у них схожая есть. Ковачич как и месси любит и главное умеет убегать от 2-3 игроков( пробегать, изворачиваться. обводить,неважно) и показывает такое в каждой игре. Ну и плюс он молод, сори за много текста.

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      Рейтинг: +110

      Schicko > DeStar 19 марта 2018, 20:02

      Я вижу в недавней традиционной схеме Реала трех человек в центре поле:
      Каземиро (по сути третий центральный защитник, выдвинутый вперед, соответственно с функциями защитника и первого паса в основном ближнему),
      Кроос (бокс-ту-бокс, основная функция - поддержание темпа атаки, ни разу не видел, чтобы Кроос находился с мячом более 3х секунд, почти все передачи первым касанием, вторая функция - дальние удары из-за штрафной,
      Модрич (плеймейкер, основная функция - обострение, разрезающие передачи или слаломные проходы)

      Ковачич - согласен, бокс-ту-бокс, что-то типа Крооса, но не Модрича все-таки. Алли - классический плеймейкер, идеально вместо Модрича.

      Другое дело, что в последнее время Реал все чаще играет по схеме, которую я мечтал уже давно увидеть в Реале: 4-4-2. И тут амплуа центральных полузащитников (которых остается всего 2) существенно меняются. По сути нужны именно два "бокс-ту-бокса". Тогда связка "Кроос - Ковачич" выглядит неплохо.

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      DeStar > Schicko 19 марта 2018, 20:13

      Очень рад, что ты мне отвечаешь. Хоть интересно почитать чье-то мнение. Сложно с тобой спорить, я честно, не силен в игре шпор, и делли алли, видел его в матчах с реалом и еще где-то, ничего такого не приметил, для меня он тупо атакующий полузащитник, чтобы рассмотреть" внимательнее" нужно посмотреть хотя бы пол сезона на него. ведь если глянуть краем глаза, то кроос вообще не выделяется ничем, да и модрич то же, но они шикарные игроки , а модрич и того лучший в мире сейчас на своей позиции. Каземиро опорник да, разрушитель, хотя забивает больше модрича , который выше играет, кроос очень медленный парень, на раздаче больше, передачи длинные его коронка, ну и стандарты. Ковачич быстрее крооса намного, и ковачич может обыграть 1-2-3 человека, чего кроос никогд не делал. Скорее ковачич на место модрича пока лучше всего из реала подходит. Ты же сам написал про модрича - обострение. слаломные проходы0 посмотри игры ковачича, по моему он за одну игру делает постоянно таких проходов болше чем модрич, только ковачич играет порой лишь по 15 минут. Ковачич скорость, передачи и проходы. ... кроос для связи.. да по мне иско больше похож на кроса чем ковачич. иско такой же медленный, контроль мяча дикий.это просто мое наблюдение.

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      Schicko > DeStar 23 марта 2018, 09:20

      Короче мы с тобой проголосовали ЗА оставление Ковачича)) А также Модрича, Крооса, Каземиро и Асенсио.
      Кого бы нам продать? За Лукаса и Себальоса много не возьмут, да последнего и отдавать жалко. Остаются Иско и Бэйл)) Направо тогда нужен игрок. В принципе не обязательно прямо на бровку, там есть Карвахаль, можно что-то типо Давида Силвы... Например... Деле Алли))

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      DeStar > Schicko 23 марта 2018, 18:29

      дааа) А мне и лукаса отдавать жалко, я не вижу его каким-то яркой выраженным нападающим, рост не для игры на втором этаже, зато атаки разгоняет и соперников докалебывает не плохо, и в обороне отрабатывает! пускай сидит раз не ноет) учитывая что бэйла почти нет, лукас очень много времени получает. Себальос.. ну кому он нужен, особо никому. Алли вроде как по характеру тот еще "неймар")направо если брать я бы рассмотрел салаха) но у него пока первый сезон такой, кто знает что будет.
      вообще бы состав особо не менял, все было хорошо по нему ровно год назад, когда был пепе и хамес. А теперь реалу нужен ЦЗ, нужен нападающий место бензема... и если его возьму, хорошего, типа кейна, то мне пофигу кто будет справа играть, если есть бэйл, лукас, а там и иско... то зачем выдумывать?)

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      Schicko > DeStar 26 марта 2018, 19:34

      Абсолютно согласен. Взять Хуммельса и Кейна и все. Кстати Кейна в принципе можно и не брать, если КР будет в нападении с Бензема на лавке. С другой стороны, на вырост кого-то надо обязательно. Я бы взял не Кейна, а Мбаппе поэтому.

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