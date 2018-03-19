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    Стрепетов просит не торопиться с увольнением Манчини

    Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов уверен, что рано говорить об отставке Роберто Манчини с поста главного тренера команды из Санкт-Петербурга. Он добавил, что выводы стоит делать только после завершения сезона.

    Напомним, «Зенит» выбыл из розыгрыша Лиги Европы, уступив в 1/8 финала «РБ Лейпцигу», а также располагается на пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на 10 очков.

    – Сейчас активно пошли разговоры о целесообразности пребывания Манчини в «Зените». Есть ли смысл его оставлять?

    – Очень плохо, что пошли разговоры о главном тренере. Давайте дождемся окончания чемпионата! У итальянского специалиста сейчас сложный период. Он правильно говорит, что не надо хоронить нашу команду, которая ведет борьбу с «Краснодаром» и ЦСКА за Лигу чемпионов. У «Спартака» – блестящий календарь. Обыграв «Рубин», красно-белые открыли себе не только дорогу ко второму месту, но и к борьбе с «Локомотивом», которому, в свою очередь, предстоят более сложные матчи.

    – А как оцениваете зенитовский календарь?

    – Очень сложный. Ведь матчи будут не только с соперниками из середины таблицы. Будет еще и битва с командами за место в Лиге чемпионов. Образовавшаяся пауза в чемпионате позволит «Зениту» отойти от нокдауна, ребята обязаны приехать из сборных в определенных кондициях, и здесь уже Манчини должен доказать свою состоятельность. Если команда добьется права выступать в Лиге чемпионов, то работу наставника можно будет признать удовлетворительной. Не надо сейчас всех собак спускать на Манчини и вносить нервозность в наш коллектив. Нужно поддержать тренера! Если специалисты будут вносить раздор, это на пользу команде не пойдет. Обратите внимание, как относится «Матч ТВ» к «Спартаку», как великолепно ведет репортажи Черданцев. Команду пытаются вознести.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    19.03.2018 07:43
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 11:35

      После окончания сезона,руководству Зенита придется все взвесить и вынести решение а сейчас надо доиграть сезон с Манчини.

      0
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 19 марта 2018, 22:31

      Алексей Александрович,ВЫ сами-то верите своим словам?

      1
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 19 марта 2018, 14:44

      Сейчас менять точно нет никакого смысла. А на кого? Семак , Давыдов ?
      Пусть М... попытается зацепиться за 3 место. Вполне реально. Впереди очные с быками и конями ( дома). Надо на зубах вытаскивать эти игры. А в мае будет видно.....

      0
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > zenitforever2015 19 марта 2018, 22:39

      Обычно цыплят по-осени считают,но никак не в мае.

      0
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 19 марта 2018, 12:54

      После сборных ребята приедут с разным уровнем подготовки к нашим играм,в физподготовке, да и в настрое будет разнобой-в такой ситуации возможна любая осечка-прощай не только ЛЧ, но и возможно даже ЛЕ.В такой ситуации хочешь-нехочешь,а задумаешься: менять главного, или оставить мучить команду и болельщиков!

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 19 марта 2018, 11:37

      За первые 10 игр -- 7 в ; 3 н ; 0 п = 24 : вторые 10 игр -- 3 в ; 4 н ; 3 п = 13 : сейчас 2 н -- и чего нам ждать ??? "" У итальянского специалиста сейчас сложный период . "" -- беременный идеями ??? -- мышь родить только сможет !!! Он уже все уши прожужжал , про свои мечты -- стать гл.т. сб.Италии , возглавить клуб АПЛ -- ТАК СБУДУТСЯ ТВОИ МЕЧТЫ И ЧЕМ СКОРЕЙ , ТЕМ ЛУЧШЕ !!!!! В Зените делать тебе НЕКУЙ !!!

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 марта 2018, 10:55

      не хочет признать очевидное и тешит надежду.

      3
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      Рейтинг: +11240

      alp 19 марта 2018, 10:19

      не не не... "доктор сказал - в морг! значит в морг!"

      2
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      Рейтинг: +11240

      alp 19 марта 2018, 10:17

      "Он правильно говорит, что не надо хоронить нашу команду" - да блин, Алексей Александрович, что ты говоришь такое... манчини сдался уже после Амкара, когда сказал, что ему мало игроков купили и еще что то там мешает...

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 марта 2018, 09:59

      дураков в России тьма и этот тоже туда же

      2
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