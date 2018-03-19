Стрепетов просит не торопиться с увольнением Манчини

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов уверен, что рано говорить об отставке Роберто Манчини с поста главного тренера команды из Санкт-Петербурга. Он добавил, что выводы стоит делать только после завершения сезона.

Напомним, «Зенит» выбыл из розыгрыша Лиги Европы, уступив в 1/8 финала «РБ Лейпцигу», а также располагается на пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на 10 очков.

– Сейчас активно пошли разговоры о целесообразности пребывания Манчини в «Зените». Есть ли смысл его оставлять?

– Очень плохо, что пошли разговоры о главном тренере. Давайте дождемся окончания чемпионата! У итальянского специалиста сейчас сложный период. Он правильно говорит, что не надо хоронить нашу команду, которая ведет борьбу с «Краснодаром» и ЦСКА за Лигу чемпионов. У «Спартака» – блестящий календарь. Обыграв «Рубин», красно-белые открыли себе не только дорогу ко второму месту, но и к борьбе с «Локомотивом», которому, в свою очередь, предстоят более сложные матчи.

– А как оцениваете зенитовский календарь?

– Очень сложный. Ведь матчи будут не только с соперниками из середины таблицы. Будет еще и битва с командами за место в Лиге чемпионов. Образовавшаяся пауза в чемпионате позволит «Зениту» отойти от нокдауна, ребята обязаны приехать из сборных в определенных кондициях, и здесь уже Манчини должен доказать свою состоятельность. Если команда добьется права выступать в Лиге чемпионов, то работу наставника можно будет признать удовлетворительной. Не надо сейчас всех собак спускать на Манчини и вносить нервозность в наш коллектив. Нужно поддержать тренера! Если специалисты будут вносить раздор, это на пользу команде не пойдет. Обратите внимание, как относится «Матч ТВ» к «Спартаку», как великолепно ведет репортажи Черданцев. Команду пытаются вознести.