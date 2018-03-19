Кирьяков ждал два российских клуба в четвертьфинале Лиги Европы

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков удивлен тем, что две из трех российских команд выбыли из розыгрыша Лиги Европы после 1/8 финала. По его словам, перед этим раундом можно было рассчитывать как минимум на два клуба в четвертьфинале турнира.

«Немного удивлен, хотя после первого раунда армейцы сохраняли шансы, так же как и «Зенит». Не было их только у «Локомотива». Мы надеялись на два клуба, но, к сожалению, у того, на кого надеялись больше, не получилось. Я говорю о «Зените».

Ведь после первого матча в Германии питерцами был достигнут неплохой результат: давал хороший шанс забитый гол на выезде и то, что проиграли-то всего в один мяч. Армейцам же требовалось забивать больше одного гола во Франции. И хоть ситуация у них была сложнее, чем у питерцев, они справились.

Потому я испытал и радость, и огорчение. Разочарование связано с «Зенитом», который не прошел дальше. Что касается силы соперников, то «Лейпциг» хоть и не такой опытный еврокубковый боец, но это сильная команда. За короткое время «Лейпциг» совершил невероятный взлет, заняв второе место в Бундеслиге, и сейчас держит уровень.

Потому я бы не стал говорить, что у «Зенита» был легче соперник, чем у армейцев. Да, «Лион» – команда с серьезными традициями, но в последнее время она сдала и сегодня уступает по силе «Монако», «Марселю» и «ПСЖ». Думаю, что у «Зенита» соперник был даже сильнее, чем у ЦСКА», – считает Кирьяков.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» – «РБ Лейпциг» завершился со счетом 1:1 (первая игра – 1:2).