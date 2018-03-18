Игроки сборной России пожелали скорейшего выздоровления Кокорину

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин сообщил, что игроки национальной команды пожелали Александру Кокорину скорейшего выздоровления.

Напомним, что форвард получил травму крестообразных связок и пропустит ЧМ-2018.

«Травму Кокорина не обсуждали, но все о ней знают, конечно. Передавали поскорее выздороветь и только положительные эмоции. Все понимают, что это может произойти с каждым в любой момент, но если будешь об этом думать, то это может только усугубить.

Сегодня была больше восстановительная тренировка, не очень много работали с мячом, так что все по плану. Сейчас нормальные условия для тренировок. Все собрались, были рады видеть друг друга, с каждым днем будем все больше наигрывать связи», – сказал Ерохин.