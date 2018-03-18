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    Черчесов: «Дзюба и Шатов? Мы будем только приветствовать, если они будут прибавлять»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал шансы нападающего «Арсенала» Артема Дзюбы и хавбека «Краснодара» Олега Шатова на вызов в сборную.

    «Есть вещи, которые в процессе работы сборной мы тоже анализируем. Игрок, который переходит в другой клуб, который долго не играл в своем клубе, у нас долго не играл, и это касается не только Артема, но и Шатова тоже.

    Пускай пока тренируются в своих командах, чтобы не было перерывов, чтобы они влились в коллектив, восстановились. Мы только приветствовать будем, если каждый из них будет прибавлять.

    Мы реагировать можем на все, но не делаем резких движений. Вы одну фамилию назвали, а вчера и Ильин два забил, и Ионов. Понятно, что вам интересна одна ситуация, а нам интересна ситуация в общем.

    Мы спокойно ко всем относимся. Я рад, что Дзюба здоров, но не хотелось бы концентрироваться на одном игроке», – сказал Черчесов.

    Сборная России проведет товарищеские матчи с командами Бразилии (23 марта) и Франции (27 марта).

    Источник: Р-Спорт

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    18.03.2018 18:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 18 марта 2018, 20:20

      3 игры чм 2018 и на выход физрук....

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 18 марта 2018, 19:08

      Я рад, что Дзюба здо"ров, но не хотелось бы,чтобы он был здоро"в!?
      Сладостные дисфункции от тренера Сборной в День Выборов!?
      Скандалы и интриги?
      Какие последствия ждут тренера -мизантропа?
      Маргинальное действие против лиц славянской внешности ,не отпускающих усов..?!!


      дерьма-то много,сайт один((

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 18 марта 2018, 19:07

      Ситуация отслеживается и все под контролем.

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 18 марта 2018, 18:52

      Весело от ворот поворот.... сам что ли собирается играть в нападении???

      -1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 18 марта 2018, 18:05

      Культурненько так отшил...

      1
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