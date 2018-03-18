Черчесов: «Дзюба и Шатов? Мы будем только приветствовать, если они будут прибавлять»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал шансы нападающего «Арсенала» Артема Дзюбы и хавбека «Краснодара» Олега Шатова на вызов в сборную.

«Есть вещи, которые в процессе работы сборной мы тоже анализируем. Игрок, который переходит в другой клуб, который долго не играл в своем клубе, у нас долго не играл, и это касается не только Артема, но и Шатова тоже.

Пускай пока тренируются в своих командах, чтобы не было перерывов, чтобы они влились в коллектив, восстановились. Мы только приветствовать будем, если каждый из них будет прибавлять.

Мы реагировать можем на все, но не делаем резких движений. Вы одну фамилию назвали, а вчера и Ильин два забил, и Ионов. Понятно, что вам интересна одна ситуация, а нам интересна ситуация в общем.

Мы спокойно ко всем относимся. Я рад, что Дзюба здоров, но не хотелось бы концентрироваться на одном игроке», – сказал Черчесов.

Сборная России проведет товарищеские матчи с командами Бразилии (23 марта) и Франции (27 марта).