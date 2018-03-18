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    Уткин: «Манчини – главный нытик. Он ныл в «Интере», ныл в «Сити» и найдет способ поныть»

    Комментатор Василий Уткин поделился мнением о высказывании главного тренера «Зенита» Роберто Манчини о том, что в команде не забывает никто, кроме нападающего Александра Кокорина.

    «Не знаю, что имел в виду Манчини, но Заболотному и Дриусси (если ему перевели это) такие слова ни в коем случае не добавили уверенности. Манчини – главный нытик. Он ныл в «Интере», ныл в «Манчестер Сити», он найдет способ поныть.

    По сравнению с ним Луческу – просто кремень. А Виллаш-Боаш – дзен», – сказал Уткин.

    Напомним, что Кокорин получил травму крестообразных связок и пропустит от четырех до пяти месяцев.

    Источник: YouTube

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    18.03.2018 01:30
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 марта 2018, 17:14

      А тухлая жирная утка воняет так, что хоть нос затыкай!

      1
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      Рейтинг: +4025

      raritet 18 марта 2018, 15:58

      Его по понятным критериям выбирали: он наверное знает как работает наша система или ему Фурсенко обьяснил. Хотя самый очевидный выбор был на тот момент Бердыев., а еще раньше Семак мог не хуже румына поработать в Зените. Проблема не в тренере, а в руководстве.

      1
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      Рейтинг: +3136

      m40 > raritet 18 марта 2018, 16:28

      Руководство Зенита похоже на Флорентина Переса. Тот постоянно хочет затащить в команду звезд, особенно это касается игроков. Как бы ни был хорошо Кейлор Навас, мы все время слышим о желании переманить де Хеа. Также и с тренерами- только громкие имена. Если бы не отставка в середине сезона, Зидана вряд ли сразу бы назначили главным тренером. Но, выиграв ЛЧ, он доказал, что сам состоятельная тренереская единица, да и авторитет его высок.

      0
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      Рейтинг: +145

      Danjer 18 марта 2018, 12:36

      Хабиба в тренеры Зениту))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +264

      McDuff 18 марта 2018, 12:18

      плачини

      -1
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 18 марта 2018, 12:05

      мистер! под тебя команду подбирали ! из-за тебя муд@ка в команде такой разлад

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 марта 2018, 10:39

      Василий молодец

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 марта 2018, 10:36

      все верно, редкий случай согласен с ним)

      6
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 18 марта 2018, 10:23

      И, правда, когда эти толстомудрые хозяева искали в который раз "Зениту" тренера, они что, не знали его качества? Или они только отнимать и делить умеют - поэтому думают, что в людях разбираются? Ну, нытик же!

      -1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 марта 2018, 09:42

      уткин умора зажигает как же он любит этого манекена с шарфом

      6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 18 марта 2018, 09:35

      Василий как всегда в своем стиле ,занимается критиканством.

      5
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