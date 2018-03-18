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  • Уткин: «Манчини – главный нытик. Он ныл в «Интере», ныл в «Сити» и найдет способ поныть»

Уткин: «Манчини – главный нытик. Он ныл в «Интере», ныл в «Сити» и найдет способ поныть»

18 марта 2018, 01:30
28

Комментатор Василий Уткин поделился мнением о высказывании главного тренера «Зенита» Роберто Манчини о том, что в команде не забывает никто, кроме нападающего Александра Кокорина.

«Не знаю, что имел в виду Манчини, но Заболотному и Дриусси (если ему перевели это) такие слова ни в коем случае не добавили уверенности. Манчини – главный нытик. Он ныл в «Интере», ныл в «Манчестер Сити», он найдет способ поныть.

По сравнению с ним Луческу – просто кремень. А Виллаш-Боаш – дзен», – сказал Уткин.

Напомним, что Кокорин получил травму крестообразных связок и пропустит от четырех до пяти месяцев.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Уткин Василий
Комментарии (28)
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ufos73
1521326505
Вася тут не прав, цыган с макаронником на одном уровне, по нытью, стоят. АВБ конечно помоложе, опыта не хватает ))))
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red-white-forever
1521328907
эх Всася.... я тя уважал.... где футбольные клуб в 19.35, где аналитика и разбор.... жаль
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Боцман59rus
1521329345
они там все хороши, а что ему балобол Фурсенка наобещал, остается только догадываться,но факт остается фактом, пока у Зенита такой е.п.н.у.т.ы.й президент, хорошего тренера болельщикам не видать...
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serppion
1521331855
Вася как аналитик давно кончился. Сам-то ноет постоянно. Он вроде бутылки с хорошим вином, которую плохо хранили. Имя есть, этикетка запоминающаяся. А откроешь бутылку - оттуда одна вонь.
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jeka7777777
1521340589
Надо было Спалетти оставлять а не нытиков менять
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Берёза В.
1521341363
Вася когда я услышу той голос на Матче?
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Zenmaster
1521350590
Всё от собственной несостоятельности !!!
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zigbert
1521354951
Василий как всегда в своем стиле ,занимается критиканством.
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Полная Канистра
1521355327
уткин умора зажигает как же он любит этого манекена с шарфом
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OfaZavr
1521358585
все верно, редкий случай согласен с ним)
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