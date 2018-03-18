Уткин: «Манчини – главный нытик. Он ныл в «Интере», ныл в «Сити» и найдет способ поныть»

Комментатор Василий Уткин поделился мнением о высказывании главного тренера «Зенита» Роберто Манчини о том, что в команде не забывает никто, кроме нападающего Александра Кокорина.

«Не знаю, что имел в виду Манчини, но Заболотному и Дриусси (если ему перевели это) такие слова ни в коем случае не добавили уверенности. Манчини – главный нытик. Он ныл в «Интере», ныл в «Манчестер Сити», он найдет способ поныть.

По сравнению с ним Луческу – просто кремень. А Виллаш-Боаш – дзен», – сказал Уткин.

Напомним, что Кокорин получил травму крестообразных связок и пропустит от четырех до пяти месяцев.