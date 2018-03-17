Ещенко: «Мы заслужили победу над «Рубином». «Спартак» в чемпионской гонке»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал результат матча 23-го тура чемпионата России против «Рубина» (2:1).

«Поле было неидеальным, но играть было можно. В первом тайме мы создали много моментов, но забили только однажды. Забили бы больше, исход встречи решился бы раньше. «Рубин» во втором тайме стал играть агрессивнее, начал больше атаковать. Мы после пропущенного гола стали играть в свой футбол, создали моменты и забили. Мы сегодня заслужили победу.

«Спартак» в чемпионской гонке? Да, нас никто с нее не снимал», – сказал Ещенко.

«Спартак» занимает вторую строчку в таблице РФПЛ, отставая от лидера чемпионата «Локомотива»на пять очков.