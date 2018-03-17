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    Ещенко: «Мы заслужили победу над «Рубином». «Спартак» в чемпионской гонке»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал результат матча 23-го тура чемпионата России против «Рубина» (2:1).

    «Поле было неидеальным, но играть было можно. В первом тайме мы создали много моментов, но забили только однажды. Забили бы больше, исход встречи решился бы раньше. «Рубин» во втором тайме стал играть агрессивнее, начал больше атаковать. Мы после пропущенного гола стали играть в свой футбол, создали моменты и забили. Мы сегодня заслужили победу.

    «Спартак» в чемпионской гонке? Да, нас никто с нее не снимал», – сказал Ещенко.

    «Спартак» занимает вторую строчку в таблице РФПЛ, отставая от лидера чемпионата «Локомотива»на пять очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.03.2018 22:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 марта 2018, 10:18

      если еще Локо очки будет терять то вообще все отлично будет, а так да гонка в самом разгаре.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 марта 2018, 08:27

      Спартак верим -без слов вперед.

      3
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      Рейтинг: +2726

      a_who 18 марта 2018, 05:55

      Победить не самую слабую команду на выезде что то стоит ! Так держать !

      2
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 18 марта 2018, 00:56

      Жаль лишь что шансы потеснить Локомотив таят с каждым туром , но есть еще Кубок и все таки мы второй год подряд выше Зенита и ЦСКА в турнирной таблице , а Локомотив в этом сезоне и правда хорошо играет , в том сезоне мы , в этом они , ничего страшного , серебро после золота не так уж и плохо , Каррера подтвердил свой уровень , плюс взяли Суперкубок , возьмем еще Кубок и сезон однозначно можно записать в актив и надеяться на более успешное выступление в Еврокубках в следующем сезоне...

      3
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 марта 2018, 22:52

      Хорошо, что остались в гонке. Мочите всех и дальше.

      6
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 17 марта 2018, 22:17

      Мужики молодцы!!!так держать!!! только вперед!!!

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