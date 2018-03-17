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  • Ещенко: «Мы заслужили победу над «Рубином». «Спартак» в чемпионской гонке»

Ещенко: «Мы заслужили победу над «Рубином». «Спартак» в чемпионской гонке»

17 марта 2018, 22:14
7

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал результат матча 23-го тура чемпионата России против «Рубина» (2:1).

«Поле было неидеальным, но играть было можно. В первом тайме мы создали много моментов, но забили только однажды. Забили бы больше, исход встречи решился бы раньше. «Рубин» во втором тайме стал играть агрессивнее, начал больше атаковать. Мы после пропущенного гола стали играть в свой футбол, создали моменты и забили. Мы сегодня заслужили победу.

«Спартак» в чемпионской гонке? Да, нас никто с нее не снимал», – сказал Ещенко.

«Спартак» занимает вторую строчку в таблице РФПЛ, отставая от лидера чемпионата «Локомотива»на пять очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Ещенко Андрей
Комментарии (7)
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Александ1982
1521314271
Мужики молодцы!!!так держать!!! только вперед!!!
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VVM1964
1521315719
Хорошо , что хорошо заканчивается .
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DOCTOR PENALTY
1521316346
Хорошо, что остались в гонке. Мочите всех и дальше.
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Spartak 777
1521323789
Жаль лишь что шансы потеснить Локомотив таят с каждым туром , но есть еще Кубок и все таки мы второй год подряд выше Зенита и ЦСКА в турнирной таблице , а Локомотив в этом сезоне и правда хорошо играет , в том сезоне мы , в этом они , ничего страшного , серебро после золота не так уж и плохо , Каррера подтвердил свой уровень , плюс взяли Суперкубок , возьмем еще Кубок и сезон однозначно можно записать в актив и надеяться на более успешное выступление в Еврокубках в следующем сезоне...
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a_who
1521341737
Победить не самую слабую команду на выезде что то стоит ! Так держать !
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Диктор
1521350837
Спартак верим -без слов вперед.
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OfaZavr
1521357521
если еще Локо очки будет терять то вообще все отлично будет, а так да гонка в самом разгаре.
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