Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Каррера гордится тем, что тренирует Адриано 

17 марта 2018, 21:51
12

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 23-го тура чемпионата России против «Рубина» (2:1) поделился мнением о нападающем красно-белых Луисе Адриано.

– Луис Адриано забил потрясающий победный гол. Это главная звезда российской лиги?

– Он классный игрок, и мы это не сегодня узнали. У него масса сильных качеств. И я горжусь, что тренирую его. Как и всех остальных футболистов «Спартака».

– Как думаете, за кого сегодня болел Попов?

– Думаю, что за «Рубин» – свою нынешнюю команду.

– Не было ощущения, что «Спартак» играл дома?

– Да, болельщики поддерживали нас просто потрясающе. Спасибо им!

Напомним, что полузащитник Ивелин Попов, который зимой перешел в «Рубин» из «Спартака» на правах аренды , не мог принять участие в матче из-за условий контракта.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Адриано Луис Каррера Массимо
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
AЛЕКС73
1521312908
Всех КБ с победой !!!!!!!!!!
Ответить
oyabun
1521313527
Адриано на поле выкладывается по полной. И даже в защите как то умудряется отрабатывать, помогать. Вызывает огромное уважение!
Ответить
a_who
1521316364
Респект обоим ! Про поддержку болел - ощущение , что москвичи перекричали казанцев ! Вперед Спартак !
Ответить
DOCTOR PENALTY
1521316578
Спартак по всем показателям сегодня был сильнее. Всем пацанам, кто ездил в Казань, большой респект, было круто!
Ответить
zigbert
1521316717
Много важных голов он уже забил за Спартак.
Ответить
Eddyson
1521316958
Адриано радует практически каждый матч, что вдвойне ценно, учитывая, как многие считали, что Спартак купил мертвый груз. Жаль, что сегодня в концовке Роша не попал в дальний угол, в целом он впервые произвёл положительное впечатление. Учитывая постоянные травмы Зе, Роша очень бы пригодился команде впереди.
Ответить
Spartak 777
1521323999
А сколько разговоров было ...мол взяли сдувшегося , он уже ни на что негоден , трансфер аля Барриос и т.д.
Ответить
Полная Канистра
1521351703
самородок пока ещё блестит дай бог ему ещё приносить голы
Ответить
OfaZavr
1521357338
Точно! пусть Селюк захлопнется со своим сарказмом в адрес Адриано, очень повезло что он у нас есть!
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь чуть не умер и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
1
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
3
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
30
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
1
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
3
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
1
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
8
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
18
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
3
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
Вчера, 18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
Вчера, 18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
Вчера, 17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
Вчера, 17:49
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+