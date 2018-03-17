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    Каррера гордится тем, что тренирует Адриано 

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 23-го тура чемпионата России против «Рубина» (2:1) поделился мнением о нападающем красно-белых Луисе Адриано.

    – Луис Адриано забил потрясающий победный гол. Это главная звезда российской лиги?

    – Он классный игрок, и мы это не сегодня узнали. У него масса сильных качеств. И я горжусь, что тренирую его. Как и всех остальных футболистов «Спартака».

    – Как думаете, за кого сегодня болел Попов?

    – Думаю, что за «Рубин» – свою нынешнюю команду.

    – Не было ощущения, что «Спартак» играл дома?

    – Да, болельщики поддерживали нас просто потрясающе. Спасибо им!

    Напомним, что полузащитник Ивелин Попов, который зимой перешел в «Рубин» из «Спартака» на правах аренды , не мог принять участие в матче из-за условий контракта.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.03.2018 21:51
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 марта 2018, 10:15

      Точно! пусть Селюк захлопнется со своим сарказмом в адрес Адриано, очень повезло что он у нас есть!

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 марта 2018, 08:41

      самородок пока ещё блестит дай бог ему ещё приносить голы

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 18 марта 2018, 00:59

      А сколько разговоров было ...мол взяли сдувшегося , он уже ни на что негоден , трансфер аля Барриос и т.д.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 17 марта 2018, 23:02

      Адриано радует практически каждый матч, что вдвойне ценно, учитывая, как многие считали, что Спартак купил мертвый груз. Жаль, что сегодня в концовке Роша не попал в дальний угол, в целом он впервые произвёл положительное впечатление. Учитывая постоянные травмы Зе, Роша очень бы пригодился команде впереди.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      ваавва > Eddyson 17 марта 2018, 23:47

      Как хорошо ,что я так не считал , потому что видел как он жег в Шахтере:D

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 марта 2018, 22:58

      Много важных голов он уже забил за Спартак.

      7
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 марта 2018, 22:56

      Спартак по всем показателям сегодня был сильнее. Всем пацанам, кто ездил в Казань, большой респект, было круто!

      4
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      Рейтинг: +2726

      a_who 17 марта 2018, 22:52

      Респект обоим ! Про поддержку болел - ощущение , что москвичи перекричали казанцев ! Вперед Спартак !

      6
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      Рейтинг: +108

      Kbp. V > a_who 17 марта 2018, 23:23

      Конечно громче были Спартачи, больше половины стадиона их было.

      4
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      Рейтинг: +33438

      oyabun 17 марта 2018, 22:05

      Адриано на поле выкладывается по полной. И даже в защите как то умудряется отрабатывать, помогать. Вызывает огромное уважение!

      18
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      Рейтинг: +946

      AЛЕКС73 17 марта 2018, 21:55

      Всех КБ с победой !!!!!!!!!!

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