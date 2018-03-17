Каррера гордится тем, что тренирует Адриано 

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 23-го тура чемпионата России против «Рубина» (2:1) поделился мнением о нападающем красно-белых Луисе Адриано.

– Луис Адриано забил потрясающий победный гол. Это главная звезда российской лиги?

– Он классный игрок, и мы это не сегодня узнали. У него масса сильных качеств. И я горжусь, что тренирую его. Как и всех остальных футболистов «Спартака».

– Как думаете, за кого сегодня болел Попов?

– Думаю, что за «Рубин» – свою нынешнюю команду.

– Не было ощущения, что «Спартак» играл дома?

– Да, болельщики поддерживали нас просто потрясающе. Спасибо им!

Напомним, что полузащитник Ивелин Попов, который зимой перешел в «Рубин» из «Спартака» на правах аренды , не мог принять участие в матче из-за условий контракта.