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    Спортивный директор «Милана»: «Уверен, Гаттузо останется в клубе на много лет»

    Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли заявил, что руководство клуба видит Дженнаро Гаттузо в качестве главного тренера на долгие годы. Нынешний контракт 40-летнего специалиста, возглавившего «россонери» в конце прошлого ноября, истекает по завершении сезона.

    «Нет сомнений в том, что Гаттузо пробудет в клубе еще много лет. Мы встретимся с ним через несколько дней», – сказал Мирабелли.

    Также он выразил надежду, что голкипер Джанлуиджи Доннарумма продолжит выступления за команду. Ранее появилась информация, что 18-летний вратарь намерен покинуть «Милан» ближайшим летом.

    «Мы надеемся, что Джанлуиджи сможет остаться с нами надолго. Он наш драгоценный камень, и мы крепко держим его», – отметил спортивный директор «россонери».

    Источник: Tribalfootball

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    17.03.2018 12:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 19 марта 2018, 04:05

      Если шестое место - это успех, пусть остаётся:)

      0
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      Рейтинг: +412

      Eds 18 марта 2018, 18:08

      Этим словам есть цена вопроса и успешного выступления клуба в чемпионате Италии и на международной арене...

      0
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      Рейтинг: +32

      milanium 17 марта 2018, 15:40

      Форза Рино!!!

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