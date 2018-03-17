Спортивный директор «Милана»: «Уверен, Гаттузо останется в клубе на много лет»

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли заявил, что руководство клуба видит Дженнаро Гаттузо в качестве главного тренера на долгие годы. Нынешний контракт 40-летнего специалиста, возглавившего «россонери» в конце прошлого ноября, истекает по завершении сезона.

«Нет сомнений в том, что Гаттузо пробудет в клубе еще много лет. Мы встретимся с ним через несколько дней», – сказал Мирабелли.

Также он выразил надежду, что голкипер Джанлуиджи Доннарумма продолжит выступления за команду. Ранее появилась информация, что 18-летний вратарь намерен покинуть «Милан» ближайшим летом.

«Мы надеемся, что Джанлуиджи сможет остаться с нами надолго. Он наш драгоценный камень, и мы крепко держим его», – отметил спортивный директор «россонери».