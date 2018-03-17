Аллегри: «Реал» является фаворитом Лиги чемпионов. Обыграть его – двойная радость»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри остался доволен соперником, который достался «старой синьоре» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Вчера в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда плей-офф турнира, по итогам которой туринцы сыграют с «Реалом».

«Реал»? Это будут два замечательных футбольных матча.

Если мы сыграем хорошо и нам повезет, мы пройдем дальше. Если нам это не удастся, мы отправимся домой. Мы должны гордиться тем, что попали в число восьми лучших команд Европы.

Мы работаем, чтобы играть в таких матчах. Мы одолели «Барселону» в четвертьфинале в прошлом сезоне, поэтому, возможно, победим и в этот раз.

Как я уже сказал три дня назад, мадридцы являются фаворитами Лиги чемпионов. Если мы окажемся сильнее их, то будем счастливы вдвойне.

Команда растет физически и ментально. Мы понимаем, как лучше атаковать и защищаться. Это будет важно в конце сезона.

Мы должны подготовиться лучше, но об этом мы поговорим после Пасхи», – сказа Аллегри.

Первый матч состоится в Турине 3 апреля. Ответная встреча пройдет 11 апреля в Мадриде.