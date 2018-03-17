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    Аллегри: «Реал» является фаворитом Лиги чемпионов. Обыграть его – двойная радость»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри остался доволен соперником, который достался «старой синьоре» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    Вчера в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда плей-офф турнира, по итогам которой туринцы сыграют с «Реалом».

    «Реал»? Это будут два замечательных футбольных матча.

    Если мы сыграем хорошо и нам повезет, мы пройдем дальше. Если нам это не удастся, мы отправимся домой. Мы должны гордиться тем, что попали в число восьми лучших команд Европы.

    Мы работаем, чтобы играть в таких матчах. Мы одолели «Барселону» в четвертьфинале в прошлом сезоне, поэтому, возможно, победим и в этот раз.

    Как я уже сказал три дня назад, мадридцы являются фаворитами Лиги чемпионов. Если мы окажемся сильнее их, то будем счастливы вдвойне.

    Команда растет физически и ментально. Мы понимаем, как лучше атаковать и защищаться. Это будет важно в конце сезона.

    Мы должны подготовиться лучше, но об этом мы поговорим после Пасхи», – сказа Аллегри.

    Первый матч состоится в Турине 3 апреля. Ответная встреча пройдет 11 апреля в Мадриде.

    Источник: Football Italia

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    17.03.2018 12:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 17 марта 2018, 16:49

      Попробуйте проходит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 17 марта 2018, 13:28

      Двух матчевых противстояние юви проходит реал... хоть я за барселону душой и за лалигу... мне кажется ливерпуль и мс заберет..

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