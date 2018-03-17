Инфантино: «Если бы российские футболисты принимали допинг, то их результаты были бы лучше. Шутка»

Все допинг-пробы игроков сборной России на трех последних турнирах были отрицательные. Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Я не видел, чтобы Всемирное антидопинговое агентство (WADA) говорило, что ФИФА недостаточно делает для борьбы с допингом, может и было, не знаю. У нас есть десятистраничный документ с нашей реакцией на доклад Ричарда Макларена. Когда мы говорим о допинговых проблемах на соревнованиях ФИФА, Россия никоим образом не влияет на антидопинговый процесс, все образцы проверяются в Лозанне.

Что касается игроков, мы проверили всех футболистов на Кубке конфедераций 2017 года, все результаты негативные. То же самое было на Евро-2016 со стороны УЕФА и на ЧМ-2014 в Бразилии. Подчеркну снова, что все пробы проверялись за пределами России. Мы тестируем сборные России так же, как и Германии, и Италии.

Можно пошутить? Если бы они принимали допинг, результаты были бы лучше. Это шутка, шутка», – сказал Инфантино.