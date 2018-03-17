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    Инфантино: «Если бы российские футболисты принимали допинг, то их результаты были бы лучше. Шутка»

    Все допинг-пробы игроков сборной России на трех последних турнирах были отрицательные. Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.

    «Я не видел, чтобы Всемирное антидопинговое агентство (WADA) говорило, что ФИФА недостаточно делает для борьбы с допингом, может и было, не знаю. У нас есть десятистраничный документ с нашей реакцией на доклад Ричарда Макларена. Когда мы говорим о допинговых проблемах на соревнованиях ФИФА, Россия никоим образом не влияет на антидопинговый процесс, все образцы проверяются в Лозанне.

    Что касается игроков, мы проверили всех футболистов на Кубке конфедераций 2017 года, все результаты негативные. То же самое было на Евро-2016 со стороны УЕФА и на ЧМ-2014 в Бразилии. Подчеркну снова, что все пробы проверялись за пределами России. Мы тестируем сборные России так же, как и Германии, и Италии.

    Можно пошутить? Если бы они принимали допинг, результаты были бы лучше. Это шутка, шутка», – сказал Инфантино.

    Источник: ТАСС

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    17.03.2018 01:10
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +412

      Eds 17 марта 2018, 18:03

      А значит вся Европа на допинге сидит...

      0
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 17 марта 2018, 12:05

      Живой он, правда. Посмотрите обычно на спортивных функционеров - смесь Трампа с Клинтон; а у Инфантино глаза светятся, шутить может - это здоровое мышление!

      0
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 17 марта 2018, 11:02

      Как говорил М.Жванецкий-в каждой шутке есть доля шутки,всё остальное правда.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 17 марта 2018, 10:13

      Допингом можно улучшить физическое состояние,но не мастерство!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > nemolod 17 марта 2018, 16:12

      100%

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 17 марта 2018, 09:24

      юморист из него так себе

      0
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 17 марта 2018, 09:17

      Ха

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 17 марта 2018, 08:07

      о боже,он для тупых сми три раза повторил слово шутка.

      0
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 17 марта 2018, 08:02

      Инфатино у тебя есть чувство юмора , или же на весь мир обосрал наших бревн)))

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 17 марта 2018, 04:54

      ВАДА с ФИФА будет сложнее, чем с МОК.

      1
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      Рейтинг: +4454

      Snek 17 марта 2018, 03:18

      Бревно с допингом останется бревном, тут ничего не поделать.

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