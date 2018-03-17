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  • Инфантино: «Если бы российские футболисты принимали допинг, то их результаты были бы лучше. Шутка»

Инфантино: «Если бы российские футболисты принимали допинг, то их результаты были бы лучше. Шутка»

17 марта 2018, 01:10
14

Все допинг-пробы игроков сборной России на трех последних турнирах были отрицательные. Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Я не видел, чтобы Всемирное антидопинговое агентство (WADA) говорило, что ФИФА недостаточно делает для борьбы с допингом, может и было, не знаю. У нас есть десятистраничный документ с нашей реакцией на доклад Ричарда Макларена. Когда мы говорим о допинговых проблемах на соревнованиях ФИФА, Россия никоим образом не влияет на антидопинговый процесс, все образцы проверяются в Лозанне.

Что касается игроков, мы проверили всех футболистов на Кубке конфедераций 2017 года, все результаты негативные. То же самое было на Евро-2016 со стороны УЕФА и на ЧМ-2014 в Бразилии. Подчеркну снова, что все пробы проверялись за пределами России. Мы тестируем сборные России так же, как и Германии, и Италии.

Можно пошутить? Если бы они принимали допинг, результаты были бы лучше. Это шутка, шутка», – сказал Инфантино.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Инфантино Джанни
Комментарии (14)
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Михаил_Боярский
1521244291
Даже лысый из фифа понимает что нельзя так херово под допингом играть.
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Snek
1521245909
Бревно с допингом останется бревном, тут ничего не поделать.
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woyser
1521251682
ВАДА с ФИФА будет сложнее, чем с МОК.
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3a zenit
1521263278
о боже,он для тупых сми три раза повторил слово шутка.
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Alex Y
1521267428
Ха
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ПФК ЦСКА Моscow
1521267871
юморист из него так себе
Ответить
nemolod
1521270836
Допингом можно улучшить физическое состояние,но не мастерство!
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ОЛЕГ К.
1521273727
Как говорил М.Жванецкий-в каждой шутке есть доля шутки,всё остальное правда.
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Vratarь
1521277500
Живой он, правда. Посмотрите обычно на спортивных функционеров - смесь Трампа с Клинтон; а у Инфантино глаза светятся, шутить может - это здоровое мышление!
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Eds
1521299024
А значит вся Европа на допинге сидит...
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