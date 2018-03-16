Манчини: «Было бы потрясающе однажды возглавить сборную Италии»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о возможном назначении на пост главного тренера сборной Италии.

«Когда ты находишься за границей, всегда скучаешь по своей стране. Ты видишь, как играет сборная, это возвращает тебя назад в 70-е и 80-е и дает восхитительные эмоции.

Никогда не знаешь, что будет в жизни. Думаю, однажды возглавить сборную Италии было бы потрясающе. Но сейчас я стараюсь побеждать с «Зенитом»и делаю все для этого возможное», – сказал Манчини.

В феврале сообщалось, что Манчини провел переговоры с Федерацией футбола Италии о возможном назначении на пост главного тренера сборной.