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  • Манчини: «Было бы потрясающе однажды возглавить сборную Италии»

Манчини: «Было бы потрясающе однажды возглавить сборную Италии»

16 марта 2018, 23:50
26

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о возможном назначении на пост главного тренера сборной Италии.

«Когда ты находишься за границей, всегда скучаешь по своей стране. Ты видишь, как играет сборная, это возвращает тебя назад в 70-е и 80-е и дает восхитительные эмоции.

Никогда не знаешь, что будет в жизни. Думаю, однажды возглавить сборную Италии было бы потрясающе. Но сейчас я стараюсь побеждать с «Зенитом»и делаю все для этого возможное», – сказал Манчини.

В феврале сообщалось, что Манчини провел переговоры с Федерацией футбола Италии о возможном назначении на пост главного тренера сборной.

Источник: Football Italia
Россия. Премьер-лига Италия Зенит Манчини Роберто
Комментарии (26)
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insider_retro
1521233839
Следующим работодателям этого мечтателя, скучающего по Италии, надо будет много раз подумать, прежде чем сунуть ему контракт на подпись...
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Shaitan.
1521235670
Да дуй уже, достал своим нытьем За тебя тут никто не держится
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Gorasul
1521236125
Бомжи странный народ... Луческу сделал из их команды конфетку уволили. Наняли абсолютное ничтожество, который на багаже Луческу как-то дотянул до зимы потом развалил команду и игру. И всё ок!
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elsa
1521236691
для рфпл ничего не изменится
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+50/-50
1521236946
Понятно о чём мечтаешь и куда стремишься.
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Егор Велунов
1521236987
Готовит Манчини себе красивый уход из опущенного ещё ниже Зенита, везение в Евролиге не в счёт :) Но и в Евролиге до матча, была важность турнира по сравнению с чемпионатом России, а сейчас вдруг задумался о месте Зенита в чемпионате :) В сборной Италии прикупить игроков нельзя, там придётся выбирать из тех, что есть, и поливать всех, что тебе не купили не получится:)
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Zenmaster
1521238532
Пора тебе возглавить сб.Италии -- чем скорей , тем лучше -- как минимум эта сборная при его правлении , перестанет быть серьёзным соперником !!!
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eleng
1521247776
Все мысли об одном... ты самый слабенький из предидущих. Если брать всех вместе - Думаю лучший Спалетти, в рамках последних 6 лет.
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vladimir-7
1521265072
Может быть мечты Р.Манчини и губят его работу в Зените, а после слабой игры в ЧР и ЧЕ, Федерация футбола Италии будет рассматривать другую кандидатуру на пост главного тренера сборной Италии.
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OfaZavr
1521274688
чувствует что уже не долго в Зените осталось и начал почву готовить)
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