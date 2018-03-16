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    Манчини: «Было бы потрясающе однажды возглавить сборную Италии»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о возможном назначении на пост главного тренера сборной Италии.

    «Когда ты находишься за границей, всегда скучаешь по своей стране. Ты видишь, как играет сборная, это возвращает тебя назад в 70-е и 80-е и дает восхитительные эмоции.

    Никогда не знаешь, что будет в жизни. Думаю, однажды возглавить сборную Италии было бы потрясающе. Но сейчас я стараюсь побеждать с «Зенитом»и делаю все для этого возможное», – сказал Манчини.

    В феврале сообщалось, что Манчини провел переговоры с Федерацией футбола Италии о возможном назначении на пост главного тренера сборной.

    Источник: Football Italia

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    16.03.2018 23:50
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 марта 2018, 11:18

      чувствует что уже не долго в Зените осталось и начал почву готовить)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 марта 2018, 10:42

      Конечно дальнейшая судьба Манчини будет зависеть от результатов Зенита.В случае провала,контракт с ним скорей всего будет расторгнут.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 марта 2018, 10:17

      Чур-чур-чур!!!! В сборной Италии финансирования трансферов не то!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1532

      starche 17 марта 2018, 09:51

      Откровения физрука.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 17 марта 2018, 09:40

      После такого Зенита,
      Тебе дорога в сборную закрыта.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6309

      порт 17 марта 2018, 09:28

      Давай досвидос.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 17 марта 2018, 08:58

      Манчини: «Было бы потрясающе однажды возглавить сборную Италии»
      Ну или продлить контракт с Зенитом,на улучшенных условиях.))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 марта 2018, 08:37

      Может быть мечты Р.Манчини и губят его работу в Зените, а после слабой игры
      в ЧР и ЧЕ, Федерация футбола Италии будет рассматривать другую кандидатуру
      на пост главного тренера сборной Италии.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 17 марта 2018, 06:14

      пора ехать откуда приехал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 17 марта 2018, 05:26

      Ага, и чтобы Италия опять никуда не вышла?

      2
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