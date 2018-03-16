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    Глеб верит, что ЦСКА сможет пройти «Арсенал»

    Бывший полузащитник английского «Арсенала» Александр Глеб поговорил о шансах московского ЦСКА протий британцев в 1/4 финала Лиги Европы. Белорус верит в россиян.

    «В 2006 году мы были гораздо сильнее ЦСКА, но, если бы у нас тогда были стыковые, они бы прошли. Так что всe возможно.

    Фаворит этой встречи «Арсенал», правда, не безоговорочный. У ЦСКА вполне есть шансы выйти в полуфинал. Тем более глядя на ту игру, которую они показали вчера в Лионе», – сказал эксперт.

    Глеб выступал за «канониров» с 2005 по 2008 годы (89 игр в АПЛ, семь голов).

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.03.2018 19:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 16 марта 2018, 20:48

      Для Арсенала ЦСКА - это лакомый кусок. В АПЛ ничего не светит, нужно выигрывать ЛЕ.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 20:34

      Глеб знает ситуацию изнутри.

      1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 16 марта 2018, 20:03

      Арсенал намного сильнее Лиона.

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