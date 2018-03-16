Глеб верит, что ЦСКА сможет пройти «Арсенал»

Для Арсенала ЦСКА - это лакомый кусок. В АПЛ ничего не светит, нужно выигрывать ЛЕ.
Бывший полузащитник английского «Арсенала» Александр Глеб поговорил о шансах московского ЦСКА протий британцев в 1/4 финала Лиги Европы. Белорус верит в россиян.
«В 2006 году мы были гораздо сильнее ЦСКА, но, если бы у нас тогда были стыковые, они бы прошли. Так что всe возможно.
Фаворит этой встречи «Арсенал», правда, не безоговорочный. У ЦСКА вполне есть шансы выйти в полуфинал. Тем более глядя на ту игру, которую они показали вчера в Лионе», – сказал эксперт.
Глеб выступал за «канониров» с 2005 по 2008 годы (89 игр в АПЛ, семь голов).