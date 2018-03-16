Черчесов: «Не стоит переживать из-за травм игроков сборной. Сделаем все возможное, чтобы компенсировать эти потери»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал не переживать по поводу большого количества травм, которые лишили национальную команду нескольких ключевых игроков накануне старта домашнего чемпионат мира. По словам специалиста, будут предприниматься все меры, чтобы компенсировать потери.

«Ситуация складывается таким образом, что каждый месяц этого года мы получаем неприятные новости о серьезных травмах основных игроков сборной России. Вчера был диагностирован разрыв крестообразной связки у Саши Кокорина, мы можем это только констатировать и поддержать футболиста.

Предвосхищая переживания относительно потерь, которые несет сборная России перед чемпионатом мира, могу сказать, что команда в плановом режиме продолжает работу. Наша задача – делать возможное для того, чтобы компенсировать эти потери и качественно подготовиться к мировому первенству.

Что касается травмированных ребят, то мы находимся с ними на связи, внимательно наблюдаем за их лечением и восстановлением и ждем их возвращения в строй», – сказал Черчесов.

Напомним, нападающий «Зенита» и сборной Александр Кокорин получил разрыв крестообразных связок колена в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом» (1:1). Ранее из-за аналогичных повреждений выбыли защитники Георгий Джикия и Виктор Васин.