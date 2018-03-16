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    Черчесов: «Не стоит переживать из-за травм игроков сборной. Сделаем все возможное, чтобы компенсировать эти потери»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал не переживать по поводу большого количества травм, которые лишили национальную команду нескольких ключевых игроков накануне старта домашнего чемпионат мира. По словам специалиста, будут предприниматься все меры, чтобы компенсировать потери.

    «Ситуация складывается таким образом, что каждый месяц этого года мы получаем неприятные новости о серьезных травмах основных игроков сборной России. Вчера был диагностирован разрыв крестообразной связки у Саши Кокорина, мы можем это только констатировать и поддержать футболиста.

    Предвосхищая переживания относительно потерь, которые несет сборная России перед чемпионатом мира, могу сказать, что команда в плановом режиме продолжает работу. Наша задача – делать возможное для того, чтобы компенсировать эти потери и качественно подготовиться к мировому первенству.

    Что касается травмированных ребят, то мы находимся с ними на связи, внимательно наблюдаем за их лечением и восстановлением и ждем их возвращения в строй», – сказал Черчесов.

    Напомним, нападающий «Зенита» и сборной Александр Кокорин получил разрыв крестообразных связок колена в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом» (1:1). Ранее из-за аналогичных повреждений выбыли защитники Георгий Джикия и Виктор Васин.

    Источник: РФС

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    16.03.2018 15:42
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 19 марта 2018, 17:24

      К сожалению заменить лидеров не кем! У нас не так много хороших футболистов, но многие свой шанс получат, а вот как у них получится увидим летом!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 марта 2018, 20:35

      страна переживает за нашу сборную в потерях основных игроков только он один не видит тут трагедии. Ты кого ставить то будешь? А НУ ДА ЕСТЬ ЖЕ ВЫБОР может Газзаева Родионова Мостового Тихонова Смертина Онопа Аленичева Евсеева и др в Бой идут одни старики

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 16 марта 2018, 20:34

      Кем??!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion > афоня72 17 марта 2018, 05:29

      Дзюбой и Бузовым!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 марта 2018, 18:58

      не переживает видимо потому что эти травмы дают ему дополнительную отговорку в случаи провала, а заменить конечно сможет но скажет основных многих не было а новички еще не освоились и не сыгрались поэтому вот так все и получилось.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 18:32

      О каком возвращении в строй идет речь?Нужно искать им замену.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 16 марта 2018, 17:51

      Оптимизм Черчесова легко читается,во-первых он "сохранился" до ЧМ на посту гл.тренера,ну а второе ,чем больше травмированных основного состава,тем легче оправдываться за не удачном выступление на ЧМ.

      2
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      Рейтинг: +842

      sined1951 16 марта 2018, 17:01

      Не понимаю оптимизм нашего тренера.

      4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 марта 2018, 15:49

      Как в неизбежное, верю в Черчесова!
      Но заявления о компенсации потерь - это миф... С нашей скудностью в отборе, каждый игрок такого уровня - это штучный товар и он уникален и не заменим равноценно... Проблема проблемная(((

      5
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