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  • Черчесов: «Не стоит переживать из-за травм игроков сборной. Сделаем все возможное, чтобы компенсировать эти потери»

Черчесов: «Не стоит переживать из-за травм игроков сборной. Сделаем все возможное, чтобы компенсировать эти потери»

16 марта 2018, 15:42
9

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов призвал не переживать по поводу большого количества травм, которые лишили национальную команду нескольких ключевых игроков накануне старта домашнего чемпионат мира. По словам специалиста, будут предприниматься все меры, чтобы компенсировать потери.

«Ситуация складывается таким образом, что каждый месяц этого года мы получаем неприятные новости о серьезных травмах основных игроков сборной России. Вчера был диагностирован разрыв крестообразной связки у Саши Кокорина, мы можем это только констатировать и поддержать футболиста.

Предвосхищая переживания относительно потерь, которые несет сборная России перед чемпионатом мира, могу сказать, что команда в плановом режиме продолжает работу. Наша задача – делать возможное для того, чтобы компенсировать эти потери и качественно подготовиться к мировому первенству.

Что касается травмированных ребят, то мы находимся с ними на связи, внимательно наблюдаем за их лечением и восстановлением и ждем их возвращения в строй», – сказал Черчесов.

Напомним, нападающий «Зенита» и сборной Александр Кокорин получил разрыв крестообразных связок колена в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом» (1:1). Ранее из-за аналогичных повреждений выбыли защитники Георгий Джикия и Виктор Васин.

Источник: РФС
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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insider_retro
1521204564
Как в неизбежное, верю в Черчесова! Но заявления о компенсации потерь - это миф... С нашей скудностью в отборе, каждый игрок такого уровня - это штучный товар и он уникален и не заменим равноценно... Проблема проблемная(((
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sined1951
1521208917
Не понимаю оптимизм нашего тренера.
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fanchik
1521211881
Оптимизм Черчесова легко читается,во-первых он "сохранился" до ЧМ на посту гл.тренера,ну а второе ,чем больше травмированных основного состава,тем легче оправдываться за не удачном выступление на ЧМ.
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zigbert
1521214363
О каком возвращении в строй идет речь?Нужно искать им замену.
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OfaZavr
1521215894
не переживает видимо потому что эти травмы дают ему дополнительную отговорку в случаи провала, а заменить конечно сможет но скажет основных многих не было а новички еще не освоились и не сыгрались поэтому вот так все и получилось.
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афоня72
1521221646
Кем??!
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Полная Канистра
1521221730
страна переживает за нашу сборную в потерях основных игроков только он один не видит тут трагедии. Ты кого ставить то будешь? А НУ ДА ЕСТЬ ЖЕ ВЫБОР может Газзаева Родионова Мостового Тихонова Смертина Онопа Аленичева Евсеева и др в Бой идут одни старики
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Опорник84
1521469461
К сожалению заменить лидеров не кем! У нас не так много хороших футболистов, но многие свой шанс получат, а вот как у них получится увидим летом!
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