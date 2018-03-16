Форсберг: «Зенит» не создал столько шансов, как «РБ Лейпциг»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Эмиль Форсберг горд тем, что его команде удалось переиграть по сумме двух встреч «Зенит», выйдя в четвертьфинал Лиги Европы. Он отметил силу соперника, а также опытных игроков в составе российского клуба.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» – «РБ Лейпциг» завершился со счетом 1:1 (первый матч – 1:2).

— Игра получилась сложной, так как у «Зенита» действительно сильная команда. Считаю, нам повезло забить первыми. Правда, мы и играли до перерыва хорошо. Разве что перед самым перерывом совершили несколько необязательных ошибок и потерь мяча. Во втором тайме было тяжело. К тому же мы не сумели реализовать выгодные моменты. «Зенит» оказал большое давление на нас, но, в конце концов, мы решили задачу и очень горды этим.

— Атмосфера на стадионе запомнилась?

— Это фантастический стадион, и атмосфера на нем тоже была топовой.

— До этого ваша команда играла с «Наполи», «Бешикташем», «Порту» и «Монако». Можете сравнить «Зенит» с ними?

— Все команды отличаются друг от друга. Возможно, с «Зенитом» нам удалось чуть лучше сыграть в футбол, чем с другими. Но это тоже очень крепкий соперник с большим количеством опытных игроков. Они знают, как действовать на поле. Ими управляет такой хороший тренер как Роберто Манчини.

— Вы сказали, что с «Зенитом» именно игра в футбол удалась «РБ Лейпциг» лучше. Почему так?

— Не знаю, но я думаю, что вы сами это видели. «Зенит» не создал столько шансов, как «РБ Лейпциг». Считаю, в целом наша команда была сильнее. Конечно, при 1:1 соперник поддавил нас, но так всегда случается в футболе.