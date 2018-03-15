Лига Европы. «Зенит» сыграл вничью с «РБ Лейпцигом» и вылетел из турнира

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» дома сыграл вничью с «РБ Лейпцигом» – 1:1.

В концовке встречи голкипер хозяев Андрей Лунев отбил пенальти в исполнении Тимо Вернера.

По сумме двух встреч (2:3) петербургский клуб вылетел из турнира.

Лига Европы. 1/8 финала, ответный матч

Зенит (Россия) – РБ Лейпциг (Германия) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Огустен, 22; 1:1 – Дриусси, 45+1.

«Зенит»: Лунев, Кришито, Мевля, Иванович, Смольников (Полоз, 85), Паредес, Краневиттер, Жирков, Ригони (Ерохин, 90), Кокорин (Заболотный, 8), Дриусси.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Бернардо, Орбан (Конате, 46), Упамечано, Клостерманн, Кейта, Демме, Брума, Форсберг, Вернер, Огустен (Поульсен, 90+1).

Предупреждения: Кришито, 38; Смольников, 62; Мевля, 80 – Демме, 10; Орбан, 25.

Первый матч – 1:2

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