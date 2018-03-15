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    Лига Европы. «Зенит» сыграл вничью с «РБ Лейпцигом» и вылетел из турнира

    В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» дома сыграл вничью с «РБ Лейпцигом» – 1:1.

    В концовке встречи голкипер хозяев Андрей Лунев отбил пенальти в исполнении Тимо Вернера.

    По сумме двух встреч (2:3) петербургский клуб вылетел из турнира.

    Лига Европы. 1/8 финала, ответный матч

    Зенит (Россия) – РБ Лейпциг (Германия) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Огустен, 22; 1:1 – Дриусси, 45+1.

    «Зенит»: Лунев, Кришито, Мевля, Иванович, Смольников (Полоз, 85), Паредес, Краневиттер, Жирков, Ригони (Ерохин, 90), Кокорин (Заболотный, 8), Дриусси.

    «РБ Лейпциг»: Гулачи, Бернардо, Орбан (Конате, 46), Упамечано, Клостерманн, Кейта, Демме, Брума, Форсберг, Вернер, Огустен (Поульсен, 90+1).

    Предупреждения: Кришито, 38; Смольников, 62; Мевля, 80 – Демме, 10; Орбан, 25.

    Первый матч – 1:2

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.03.2018 22:53
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    Комментарии148
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    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 16 марта 2018, 06:23

      сколько звона в начале сезона и все понапрасно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 16 марта 2018, 05:58

      Манчини и Ко хныча доказывали что играть в российском первенстве против закрытых,обороняющихся клубов просто невозможно,не хватает времени на вскрытие обороны и т д.Вот пожалуйста вчера был Лейпциг - играй не хочу!Ан нет....Чавойто опять не сложилось...Обидно за Лунёва тащившего пенальти и за Жиркова с Кришито пахавших как тот конь на бровке.Парни старались,выкладывались,бились.Остальные были ни о чём.Так единомоментные всплески...Команды нет,нет единого коллектива... Обидно за Питер...обидно...

      3
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 16 марта 2018, 05:49

      Вот ВАМ и смена "приоритетов" синьор Манчини.Теперь если победа в чемпе и Лиге Европы пролетела мимо Вас,какую "суперцель" для команды изберёте?Быть чемпионом ФНЛ???

      2
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      Рейтинг: +125

      makdim2906 16 марта 2018, 01:33

      Можно сколько угодно ждать, строить новую команду, находить отговорки... Но Лейпциг никогда и близко - ни уровню игры, ни менталитету - не будет в числе топ-клубов Европы. Не говорю о Барсе или Юве, это даже не уровень Арсенала или ПСЖ. А ведь гонору у ваших руководителей сколько было! Зеня лучший, Зеня всех порвет, завоюет ЛЕ! Да и болелы вторили. Неадекватные. А нормальные понимали и понимают, что с такими тратами нужно вообще без вопросов проходить всякие Бней-Йегуды и Утрехты - ты вспомни, проблемы были еще тогда! Ну и зачем тогда все? Зачем миллионы долларов на бездарных игроков? Зачем тренер, которому все по барабану? Не построить новую команду в таких условиях. Мое мнение - надо распустить всех, набрать молодежь из школы, пусть даже путем вылета на сезон в ФНЛ, как Спартак в 1977 году, я помню прекрасно. Потом вернется новая амбициозная команда, желающая играть, а не отрабатывать деньги, и будут слава, успехи, кубки.

      6
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      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 > makdim2906 16 марта 2018, 01:52

      согласен

      0
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      Рейтинг: +422

      TRELL 16 марта 2018, 00:22

      Первый тайм отстой! Второй завелись... Лунев и Кришито- просто класс! Заболотный,конечно,******. Два 100 процентных момента и ...... Дзюба бы забил:( Иванович и Ригони здорово навешивали,но... Мотивации не хватает,не понимаю,ведь это как раз тренера основная работа! Жаль,немцы слабее нас,но опять те же грабли.... Болеем за Цска ребята!

      6
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 16 марта 2018, 00:13

      кто не в курсе Evgeniy32 это marqella(ну которое тролил тут всех и потом левыми акками себе плюсов накрутил)

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 > 3a zenit 16 марта 2018, 00:24

      Посмотри историю моих комментов придурок

      -2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Evgeniy32 16 марта 2018, 00:26

      в очко её себе затули

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 > 3a zenit 16 марта 2018, 00:27

      Я думаю люди на этом сайте видят, кто есть кто! Удачи, глор!

      -2
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 16 марта 2018, 00:08

      Не надо осыпать свою голову пеплом
      Сгоревших в газовом горне...

      Увы. Слишком много вложил спонсор в стадионы, в структуру... Слишком сильно старался оправдать перед народом свои нищенские зарплаты и авансы. Менял режиссёров за "тарелку супа".... а вот с командой не сложилось. Команда "Зенит" стала второстепенной и проходной - пропала мотивация! Ведь зарплатный счётчик игрока крутит круглосуточно... Как и наш с вами газовый. С ув. Удачи.

      1
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Par Mezan 16 марта 2018, 00:11

      Зарплаты и при Адвокате и при Спале неплохие платили по тем временам, это не мешало выигрывать. Поколение игроков просто какое-то.. без хребта что ли?

      6
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      Рейтинг: +759

      sevsor 16 марта 2018, 00:02

      "Зенит" и в чемпионате показывает какую-то невнятную игру, с которой в европейских лигах, конечно же, ловить нечего...похоже Манчини тренер не тот тренер. который нужен команде...что-то не везёт с тренерами одному из самых богатых клубу в нашей стране.

      1
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > sevsor 16 марта 2018, 00:04

      Манчини пытается два состава наиграть на ек и на рфпл, а за двумя зайцами погонишься как известно... ну или на двух стульях сидеть. В общем уже надо работать я считаю.)

      1
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      Рейтинг: +490

      andruhs > sevsor 16 марта 2018, 01:02

      Клоппа !!!! )))
      Всех загрызет - и чужих, и своих ! :)))

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      Рейтинг: +512

      gari69 16 марта 2018, 00:02

      Голубое топливо для голубой команды пид.....ты* одним словом

      -1
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      Рейтинг: +256

      Gorasul 16 марта 2018, 00:01

      Лунёв, Жирков и Кришито нормальные игроки. Остальные все, включая тренера казались каким-то сбродом...

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      Рейтинг: +490

      andruhs > Gorasul 16 марта 2018, 01:10




      Иванович, например, не сброд.
      А уважаемый чел и трудяга ( 10 лет в основе Челси ). А годы свое берут. Но он ведь по-честному играет на своем нынешнем пределе. Получше многих других
      Так что не чеши всех под одну гребенку, пЖалуйста.........

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