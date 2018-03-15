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  • Лига Европы. «Зенит» сыграл вничью с «РБ Лейпцигом» и вылетел из турнира

Лига Европы. «Зенит» сыграл вничью с «РБ Лейпцигом» и вылетел из турнира

15 марта 2018, 22:53
154

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» дома сыграл вничью с «РБ Лейпцигом» – 1:1.

В концовке встречи голкипер хозяев Андрей Лунев отбил пенальти в исполнении Тимо Вернера.

По сумме двух встреч (2:3) петербургский клуб вылетел из турнира.

Лига Европы. 1/8 финала, ответный матч

Зенит (Россия) – РБ Лейпциг (Германия) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Огустен, 22; 1:1 – Дриусси, 45+1.

«Зенит»: Лунев, Кришито, Мевля, Иванович, Смольников (Полоз, 85), Паредес, Краневиттер, Жирков, Ригони (Ерохин, 90), Кокорин (Заболотный, 8), Дриусси.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Бернардо, Орбан (Конате, 46), Упамечано, Клостерманн, Кейта, Демме, Брума, Форсберг, Вернер, Огустен (Поульсен, 90+1).

Предупреждения: Кришито, 38; Смольников, 62; Мевля, 80 – Демме, 10; Орбан, 25.

Первый матч – 1:2

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Зенит РБ Лейпциг
Комментарии (154)
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Sanek85
1521143720
Да! Да! Даааааааа!!!!!!!! Лейпциг молодцы!!!! Отсо.........сите бомжары сраные!!!!!!!!!! Со......сите!!!! Х.....й вам пи.....ры!!!!!!!
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Lester84
1521143728
Каждый год Зенит в еврокубках оправдывает слоган: Денег дох*я - толку ни х*я!
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Kulima
1521143754
Очень жаль, Зенит был хорош, чуть-чуть не хватило. Вот почему нельзя было так играть в первой игре?
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mialkov
1521143756
Как бы не ругали Лунева комментаторы - он голкипер с большой буквы. Зениту спасибо за волю! Кокорину - скорейшего возвращения в строй!
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Dimon 007
1521144238
А здесь есть люди кто верил в это УГ?
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Коза Ностра
1521145295
Давно говорил,ну нефутбольный город Петроград.При Советах вечный пердив,да и газпром его вытащил из помойки Пердива в конце прошлого Века.Накачал деньгами пенсионеров,игроков купил,а играть не купил.
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Andrering87
1521146391
жалко конечно что еще один наш клуб вылетает, но чего удивительного в этом я не вижу...игры последнее время у Зенита нет...денег много, а они ни чего не решают и тренеры свое не отрабатывают а просто отбывают номер...
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Коза Ностра
1521146514
Пора заканчивать Зиниту с футболом и заняться чем то другим, например бегом в мешках,или перетягиванием каната.Прекрасные виды спорта.
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kazak161
1521146982
Вот и весь Зенит, скупали и грабили игроков у клубов а сами как в пословице:ни съим так понодкусываю!Как хохлы ей Богу!
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gari69
1521147740
Голубое топливо для голубой команды пид.....ты* одним словом
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