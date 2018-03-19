Зенит - РБ Лейпциг

Манчини просто фашист,за минуту до конца меняет игрока на никчемного полоза,за МИНУТУ!Сволочь!
|Квалификация, 1/8 финала
первый матч
|8 марта, четверг
|23:05
|РБ Лейпциг
|2:1
|Зенит
|Квалификация, 1/8 финала
первый матч
|8 марта, четверг
|23:05
|РБ Лейпциг
|2:1
|Зенит
|Группа L
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|6
|5
|1
|0
|17:5
|+12
|16
|2.
|Реал Сосьедад
|6
|4
|0
|2
|16:6
|+10
|12
|3.
|Русенборг
|6
|1
|2
|3
|6:11
|-5
|5
|4.
|Вардар
|6
|0
|1
|5
|3:20
|-17
|1
эх Зенит))) ну чтож ты))) ну неужели ещё и ЦСКА просрёт(((
Вот почему нет функции отключения комментаторов, особенно в конце матча??
Заманали триндеть!
Лунев Аплодисменты!
Не удивительно почему жалуется Манчини на игроков.
Теперь шанс у Дриусси показать себя,пока Кокорин травмирован.
Ростовчан обратно отдайте
облом...жаль...
Мда...
Ну же, Зенитушка
Лунев - красава!!! Но где же голы в немецкие ворота???
Давай Зенит, вперед