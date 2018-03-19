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Зенит - РБ Лейпциг

15.03.2018, Четверг, 21:00 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: МАТЧ ТВ Лига Европы, 1/8 финала , ответный матч Зенит - РБ Лейпциг
Первый матч: 1 - 2
Лига Европы (2017/2018)
Квалификация, 1/8 финала
первый матч		 8 марта, четверг 23:05 РБ Лейпциг 2:1 Зенит
Группа L И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 6 5 1 0 17:5 +12 16
2. Реал Сосьедад 6 4 0 2 16:6 +10 12
3. Русенборг 6 1 2 3 6:11 -5 5
4. Вардар 6 0 1 5 3:20 -17 1
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    Рейтинг: +2096

    upiter622 15 марта 2018, 23:00

    Манчини просто фашист,за минуту до конца меняет игрока на никчемного полоза,за МИНУТУ!Сволочь!

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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 15 марта 2018, 22:59

    эх Зенит))) ну чтож ты))) ну неужели ещё и ЦСКА просрёт(((

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    Рейтинг: +288

    NotFound 15 марта 2018, 22:55

    Мевля, Заболотный и Полоз - игроки не уровня Зенита.

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    Рейтинг: +1282

    Джой > NotFound 15 марта 2018, 22:58

    К ним можно Ерохина и Краневиттера добавить.
    Поставить на место их 5 молодежку, хуже точно не будет.

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    Рейтинг: +487

    Андреич 15 марта 2018, 22:55

    Вот почему нет функции отключения комментаторов, особенно в конце матча??
    Заманали триндеть!

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    Рейтинг: +1282

    Джой > Андреич 15 марта 2018, 22:56

    Звук выключить не догадался?

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    Рейтинг: +487

    Андреич > Джой 15 марта 2018, 23:11

    Нее, надо стадион слышать! :)
    Жаль очень. Зенит старался, как мог.
    Респект! Несмотря на невыход((

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    Рейтинг: +1282

    Джой > Андреич 16 марта 2018, 00:09

    На стадион ходить надо, цены позволяют)

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    Рейтинг: +1282

    Джой 15 марта 2018, 22:55

    Лунев Аплодисменты!
    Не удивительно почему жалуется Манчини на игроков.
    Теперь шанс у Дриусси показать себя,пока Кокорин травмирован.
    Ростовчан обратно отдайте

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    Рейтинг: +380

    Гуус > Джой 15 марта 2018, 23:43

    Не ростовчан а Бердыевчан... я бы был толкьо за если полоз, ерохин поехали в казань!

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    Рейтинг: +1282

    Джой > Гуус 16 марта 2018, 00:08

    Да так правильней будет))
    Он то их быстро реанимирует

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 15 марта 2018, 22:53

    облом...жаль...

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    Рейтинг: +1251

    CskaMoscovv 15 марта 2018, 22:53

    Мда...

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    Рейтинг: +740

    krg-kz 15 марта 2018, 22:48

    Ну же, Зенитушка

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 15 марта 2018, 22:47

    Лунев - красава!!! Но где же голы в немецкие ворота???

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    Рейтинг: +1251

    CskaMoscovv 15 марта 2018, 22:44

    Давай Зенит, вперед

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