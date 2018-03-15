«Ландскрона» – перед матчем с «РБ Лейпциг»: «Все на футбол! «Зенит» – это взлет после падений!»

«Ландскрона», объединение болельщиков «Зенита», выступило с сообщением перед сегодняшним матчем 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпциг» (1:2 после первой встречи).

«Сегодня день матча, парни! Команда сыпется, игры нет, но есть трибуна, и есть мы! «Зенит» в Питере — это больше чем просто футбольный клуб, поэтому критика за отсутствие результата была во все времена. Доставалось и Петржеле, и Аршавину с Кержаковым, и даже Адвокату в золотые годы. В 2008-м, по весне, мы проигрывали на выездах в Испании и во Франции, играли вничью в Ярославле, но все помнят, чем закончился тот год для «Зенита».

Оставим обсуждения игры журналистам и интернетчикам. Сегодня вечером у нас будут дела поважнее. Пройти «Лейпциг» — задача не только игроков на поле, но и каждого болельщика на стадионе. Есть живой пример, когда наш соперник развалился в матче в Стамбуле, не выдержав прессинга турецких трибун, есть примеры и в нашей истории, когда «Бавария» была разгромлена, а поддержку «Петровского» было слышно на Горьковской. Все на футбол! «Зенит» — это взлeт после падений!» — говорится на сайте объединения.

Встреча начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.