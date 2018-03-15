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    «Ландскрона» – перед матчем с «РБ Лейпциг»: «Все на футбол! «Зенит» – это взлет после падений!»

    «Ландскрона», объединение болельщиков «Зенита», выступило с сообщением перед сегодняшним матчем 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпциг» (1:2 после первой встречи).

    «Сегодня день матча, парни! Команда сыпется, игры нет, но есть трибуна, и есть мы! «Зенит» в Питере — это больше чем просто футбольный клуб, поэтому критика за отсутствие результата была во все времена. Доставалось и Петржеле, и Аршавину с Кержаковым, и даже Адвокату в золотые годы. В 2008-м, по весне, мы проигрывали на выездах в Испании и во Франции, играли вничью в Ярославле, но все помнят, чем закончился тот год для «Зенита».

    Оставим обсуждения игры журналистам и интернетчикам. Сегодня вечером у нас будут дела поважнее. Пройти «Лейпциг» — задача не только игроков на поле, но и каждого болельщика на стадионе. Есть живой пример, когда наш соперник развалился в матче в Стамбуле, не выдержав прессинга турецких трибун, есть примеры и в нашей истории, когда «Бавария» была разгромлена, а поддержку «Петровского» было слышно на Горьковской. Все на футбол! «Зенит» — это взлeт после падений!» — говорится на сайте объединения.

    Встреча начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.03.2018 15:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 15 марта 2018, 17:54

      Как всегда:
      Разденутся по пояс, достанут файеры из ж*** и будет вонь повсюду, на весь не мытый стадион.
      А вот с экрана, с матч тв, маразматичный старый крендель..........


      Не могу дальше придумать, помогите!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +126

      ilich_16 15 марта 2018, 17:16

      Только победы ЗЕНИТУ!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 марта 2018, 15:58

      Молодцы,парни! Будет здорово, если игроки и Манчио вас услышат.+++

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 марта 2018, 15:48

      играли вничью в Ярославле..и прроисжрали дома..1-3..
      а Ярик помер..до сих пор.!
      Да ,ладно..(
      Целиком -За! Бодаемся!

      1
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 15 марта 2018, 15:47

      Хороший текст. Только в понятие "дела поважнее" можно вложить, скажем, остроумный баннер, а можно вложить швыряние 5 тыс. рублей мелкими монетами или петарды во вратаря соперников. И техническое поражение 0:3 любимой команде.

      -3
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