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  • Семин: «В «Атлетико» нет футболистов даже среднего уровня — там топ-уровень»

Семин: «В «Атлетико» нет футболистов даже среднего уровня — там топ-уровень»

15 марта 2018, 09:16
4

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил атакующую линию «Атлетико» перед предстоящим матчем. По его словам, у испанцев в команде собраны футболисты топ-уровня.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» – «Атлетико» состоится в четверг, 15 марта, в 19:00 по московскому времени. Результат первой игры – 0:3.

— Велика вероятность, что в четверг против «Локомотива» в атаке у «Атлетико» сыграет Фернандо Торрес. Каково ваше мнение об этом нападающем?

— В «Атлетико» нет футболистов даже среднего уровня — там уровень у всех только высочайший. В том числе это относится и к Торресу.

— В ответном матче за «Атлетико» не сыграет форвард Диего Коста. Это вас радует с той точки зрения, что со стороны соперника будет меньше провокаций, следовательно, меньше шансов заработать желтые карточки игроками «Локомотива»?

— Неправильно, что вы говорите о Диего Косте исключительно с точки зрения его провокаций на поле. Это футболист, который борется до последнего, борется всеми возможными футбольными способами. И добивается результата. Он оказывает громаднейшее давление на защитников, нервирует их. Это часть футбола, которой Коста хорошо пользуется. Поэтому он и играет на таком высоком уровне столько лет.

Источник: «Спорт день за днем»
Лига Европы Локомотив Атлетико Торрес Фернандо Коста Диего Семин Юрий
Комментарии (4)
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Dimon 007
1521095068
Сёмин лучший российский специалист... ни когда не летает в облаках, всегда адекватно оценивает шансы.... приятно читать и слушать его интервью, часто во время прочтения не покидает мысль о том что он тренирует в Европе!
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DOCTOR PENALTY
1521095266
+++Будет очень непросто, но всё-равно ждём от Локо только победы!
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fhnv
1521096026
техническое поражение ставьте.не пройдёте дальше вы.Готовьтесь лучше к туру ПФЛ
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nemolod
1521102276
По крайней мере, игроки получат бесценный опыт,будут знать к какому уровню игры им следует стремиться,а руководство клуба воочию убедятся,КАКИМИ игроками надо будет усиливаться,чтобы успешнее выступать в весенней части еврокубков!
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