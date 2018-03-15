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    Семин: «В «Атлетико» нет футболистов даже среднего уровня — там топ-уровень»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил атакующую линию «Атлетико» перед предстоящим матчем. По его словам, у испанцев в команде собраны футболисты топ-уровня.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» – «Атлетико» состоится в четверг, 15 марта, в 19:00 по московскому времени. Результат первой игры – 0:3.

    — Велика вероятность, что в четверг против «Локомотива» в атаке у «Атлетико» сыграет Фернандо Торрес. Каково ваше мнение об этом нападающем?

    — В «Атлетико» нет футболистов даже среднего уровня — там уровень у всех только высочайший. В том числе это относится и к Торресу.

    — В ответном матче за «Атлетико» не сыграет форвард Диего Коста. Это вас радует с той точки зрения, что со стороны соперника будет меньше провокаций, следовательно, меньше шансов заработать желтые карточки игроками «Локомотива»?

    — Неправильно, что вы говорите о Диего Косте исключительно с точки зрения его провокаций на поле. Это футболист, который борется до последнего, борется всеми возможными футбольными способами. И добивается результата. Он оказывает громаднейшее давление на защитников, нервирует их. Это часть футбола, которой Коста хорошо пользуется. Поэтому он и играет на таком высоком уровне столько лет.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    15.03.2018 09:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 15 марта 2018, 11:24

      По крайней мере, игроки получат бесценный опыт,будут знать к какому уровню игры им следует стремиться,а руководство клуба воочию убедятся,КАКИМИ игроками надо будет усиливаться,чтобы успешнее выступать в весенней части еврокубков!

      1
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 15 марта 2018, 09:40

      техническое поражение ставьте.не пройдёте дальше вы.Готовьтесь лучше к туру ПФЛ

      -3
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 марта 2018, 09:27

      +++Будет очень непросто, но всё-равно ждём от Локо только победы!

      4
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 15 марта 2018, 09:24

      Сёмин лучший российский специалист... ни когда не летает в облаках, всегда адекватно оценивает шансы....
      приятно читать и слушать его интервью, часто во время прочтения не покидает мысль о том что он тренирует в Европе!

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