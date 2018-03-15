Семин: «В «Атлетико» нет футболистов даже среднего уровня — там топ-уровень»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил атакующую линию «Атлетико» перед предстоящим матчем. По его словам, у испанцев в команде собраны футболисты топ-уровня.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» – «Атлетико» состоится в четверг, 15 марта, в 19:00 по московскому времени. Результат первой игры – 0:3.

— Велика вероятность, что в четверг против «Локомотива» в атаке у «Атлетико» сыграет Фернандо Торрес. Каково ваше мнение об этом нападающем?

— В «Атлетико» нет футболистов даже среднего уровня — там уровень у всех только высочайший. В том числе это относится и к Торресу.

— В ответном матче за «Атлетико» не сыграет форвард Диего Коста. Это вас радует с той точки зрения, что со стороны соперника будет меньше провокаций, следовательно, меньше шансов заработать желтые карточки игроками «Локомотива»?

— Неправильно, что вы говорите о Диего Косте исключительно с точки зрения его провокаций на поле. Это футболист, который борется до последнего, борется всеми возможными футбольными способами. И добивается результата. Он оказывает громаднейшее давление на защитников, нервирует их. Это часть футбола, которой Коста хорошо пользуется. Поэтому он и играет на таком высоком уровне столько лет.