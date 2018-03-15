Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бубнов: «Если «Зенит» вылетит, то Манчини не выполнит задачу на сезон»

Бубнов: «Если «Зенит» вылетит, то Манчини не выполнит задачу на сезон»

15 марта 2018, 07:44
25

Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал о трудностях, которые могут подстерегать «Зенит» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом».

«В первом матче немцы сделали все, чтобы забить как можно больше. «Зенит» действовал вторым номером, в целом неплохо. В обороне у «Зенита» было точно лучше, чем в атаке, где совсем ничего не получалось. При этом гол Кришито дает шанс в Санкт-Петербурге.

«Лейпциг» не оставил впечатления непроходимой команды, но очевидно, что это не «Селтик». То есть «Зенит» не сможет так легко добиться нужно результата на своем поле. Команде Манчини нужно будет идти вперед, раскрываться, а «Лейпциг» здорово контратакует. Это команда высокого уровня.

Если «Зенит» вылетит, то можно будет говорить о том, что Манчини не выполняет задачи на сезон. Тогда для итальянца все станет совсем плохо», – заявил Бубнов.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» – «РБ Лейпциг» состоится в четверг, 15 марта, в 21:00 по московскому времени. Результат первой игры – 1:2.

Источник: Sportbox.ru
Лига Европы Зенит РБ Лейпциг Манчини Роберто Бубнов Александр
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Sanches65
1521089489
И что? Шарфик он носит исправно, а задачи на сезон его мало волнуют.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1521091803
Положение у Манчио - врагу не пожелаешь.
Ответить
Dimon 007
1521094725
Бубнов клоун..
Зениту даёт шанс мяч на выезде....! А что Зенит не может пропустить дома?!
Эти эксперты идиоты.., берут счёт и крутят им.. при любом счёте так лапшу на уши навешают что всегда есть шанс пройти дальше...
Ответить
petrucho-spb
1521095004
Он уже не выполнил задачу на сезон.
Ответить
starche
1521095041
Гнать надо манчини безотлагательно.
Ответить
prezent2017
1521103468
Как мне Бубен надоел!
Ответить
Spartak Piter
1521107695
Придет новый Луческу (Плаческу), новый Манчини (Плачини). Потратят опять 100 млн. Еще столько игроков не прошли через команду же. Потом опять очередной начнет ныть. Фурсенко скажет что зенит топ луб)))))))) и он хочет выйграть ЛЧ)))))))))))))))) Ну и все по кругу. Карма она такая)))))
Ответить
Spartak 777
1521109002
Александр Викторович , радует что вы все больше говорите по делу и вточку , спокойно и рассудительно ...Надеюсь это не связано со здоровьем , а то голос у вас что то нехороший в последнее время ...Здоровья !
Ответить
Полная Канистра
1521109773
если мани уберут то другой забугорный больше не придёт Брать надо своего доморощенного чтобы не записки писал а матом крыл тех миллионников тогда и результат будет
Ответить
Геннадьич
1521121002
А Манька не против проиграть.Его выгоняют,платят неустойку или идут с ним на компромисс,оставляя часть денег профурсенке.И летит он в Италию белым лебедем.
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь чуть не умер и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
1
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
3
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
29
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+