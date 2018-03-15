Бубнов: «Если «Зенит» вылетит, то Манчини не выполнит задачу на сезон»

Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал о трудностях, которые могут подстерегать «Зенит» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом».

«В первом матче немцы сделали все, чтобы забить как можно больше. «Зенит» действовал вторым номером, в целом неплохо. В обороне у «Зенита» было точно лучше, чем в атаке, где совсем ничего не получалось. При этом гол Кришито дает шанс в Санкт-Петербурге.

«Лейпциг» не оставил впечатления непроходимой команды, но очевидно, что это не «Селтик». То есть «Зенит» не сможет так легко добиться нужно результата на своем поле. Команде Манчини нужно будет идти вперед, раскрываться, а «Лейпциг» здорово контратакует. Это команда высокого уровня.

Если «Зенит» вылетит, то можно будет говорить о том, что Манчини не выполняет задачи на сезон. Тогда для итальянца все станет совсем плохо», – заявил Бубнов.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» – «РБ Лейпциг» состоится в четверг, 15 марта, в 21:00 по московскому времени. Результат первой игры – 1:2.