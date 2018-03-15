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    Бубнов: «Если «Зенит» вылетит, то Манчини не выполнит задачу на сезон»

    Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал о трудностях, которые могут подстерегать «Зенит» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом».

    «В первом матче немцы сделали все, чтобы забить как можно больше. «Зенит» действовал вторым номером, в целом неплохо. В обороне у «Зенита» было точно лучше, чем в атаке, где совсем ничего не получалось. При этом гол Кришито дает шанс в Санкт-Петербурге.

    «Лейпциг» не оставил впечатления непроходимой команды, но очевидно, что это не «Селтик». То есть «Зенит» не сможет так легко добиться нужно результата на своем поле. Команде Манчини нужно будет идти вперед, раскрываться, а «Лейпциг» здорово контратакует. Это команда высокого уровня.

    Если «Зенит» вылетит, то можно будет говорить о том, что Манчини не выполняет задачи на сезон. Тогда для итальянца все станет совсем плохо», – заявил Бубнов.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» – «РБ Лейпциг» состоится в четверг, 15 марта, в 21:00 по московскому времени. Результат первой игры – 1:2.

    Источник: Sportbox.ru

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    15.03.2018 07:44
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +157

      Геннадьич 15 марта 2018, 16:36

      А Манька не против проиграть.Его выгоняют,платят неустойку или идут с ним на компромисс,оставляя часть денег профурсенке.И летит он в Италию белым лебедем.

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 15 марта 2018, 15:46

      А игроки выполнят?

      0
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 15 марта 2018, 14:07

      Что станет совсем плохо для итальянца, г-н Бубнов? Неустойку 9 млн евро за так получить? Это так плохо по сравнению с вариантом остаться на посту еще на 2 сезона и получить эти же деньги за работу и проживание вдали от солнечной родины! Вы, наверное, имели в виду совсем плохо для будущего Манчини как ГТ Зенита. Ну, это будущее в любом случае плохое, так как по итогам сезона Зенит наверняка останется без ЛЧ, и задачу на сезон не выполнит. Даже если вылетит не сегодня, а в следующем круге ЛЕ.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 марта 2018, 13:29

      если мани уберут то другой забугорный больше не придёт Брать надо своего доморощенного чтобы не записки писал а матом крыл тех миллионников тогда и результат будет

      2
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 15 марта 2018, 13:16

      Александр Викторович , радует что вы все больше говорите по делу и вточку , спокойно и рассудительно ...Надеюсь это не связано со здоровьем , а то голос у вас что то нехороший в последнее время ...Здоровья !

      1
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 15 марта 2018, 12:54

      Придет новый Луческу (Плаческу), новый Манчини (Плачини).
      Потратят опять 100 млн. Еще столько игроков не прошли через команду же.
      Потом опять очередной начнет ныть. Фурсенко скажет что зенит топ луб)))))))) и он хочет выйграть ЛЧ)))))))))))))))) Ну и все по кругу. Карма она такая)))))

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 марта 2018, 12:23

      Манчини в Зените хорошо заработал, а по поводу неустойки пока неясно, какие
      там условия прописаны. Что касается положения Зенита в играх ЛЕ и в играх
      чемпионата России, Манчини глубоко наплевать и это давно почувствовали сами
      игроки клуба, но думаю, что они всё равно будут дальше бороться и за кубок ЛЕ и
      за призовое место в чемпионате России.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 марта 2018, 11:44

      Как мне Бубен надоел!

      -3
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter > prezent2017 15 марта 2018, 12:55

      Слушай так ты его же сам читаешь))) Глупо говорить надоел, когда сам кликаешь) Не понимаю))

      1
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > prezent2017 15 марта 2018, 13:16

      Ты ему тоже )))

      1
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 15 марта 2018, 09:31

      что плохого получить неустойку в 9 млн евро и отдыхать на побережье моря на каком нибудь курорте

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > fhnv 15 марта 2018, 11:46

      С чего ты взял, что Зенит выплатит 9 млн. Ты контракт читал? Там, скорей всего есть условия, при которых контракт расторгается. Не совсем же идиоты писали. Идиоты писали, что Зенит 9 млн. выплатит.

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      Рейтинг: +1532

      starche 15 марта 2018, 09:24

      Гнать надо манчини безотлагательно.

      1
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter > starche 15 марта 2018, 12:56

      Ну вот зачем?? он только начинает строить команду. Летом вот сейчас еще докупить игроков и все. Дело в шляпе)))

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