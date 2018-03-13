Американский бизнесмен намерен создать закрытую европейскую суперлигу из 24 клубов

Бизнесмен из США Стивен Росс начал работать над реализацией идеи создания единой европейской футбольной суперлиги. В нее планируется включить 24 ведущих клуба континента.

Лига планируется закрытой: регулярного вылета из нее не будет. Функционировать турнир будет по принципам американских НХЛ и НБА. От Германии Росс намерен включить в соревнование «Баварию» и дортмундскую «Боруссию».

В рамках суперлиги не будут действовать финансовые ограничения вроде введенного УЕФА экономического фэйр-плэй.