Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Американский бизнесмен намерен создать закрытую европейскую суперлигу из 24 клубов

Американский бизнесмен намерен создать закрытую европейскую суперлигу из 24 клубов

13 марта 2018, 22:55
30

Бизнесмен из США Стивен Росс начал работать над реализацией идеи создания единой европейской футбольной суперлиги. В нее планируется включить 24 ведущих клуба континента.

Лига планируется закрытой: регулярного вылета из нее не будет. Функционировать турнир будет по принципам американских НХЛ и НБА. От Германии Росс намерен включить в соревнование «Баварию» и дортмундскую «Боруссию».

В рамках суперлиги не будут действовать финансовые ограничения вроде введенного УЕФА экономического фэйр-плэй.

Источник: Bild
Европа
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Татарин за ЦСКА
1520971440
ну это пиз.дец,товарищи.
Ответить
Eddyson
1520972274
От России СКА Хабаровск пусть возьмет. Летать так летать. И по охвату впрямь суперлига получится.
Ответить
dddolphin
1520972504
Это всё мельдоний...
Ответить
Mario84
1520972847
Они же ТУПЫЕ! Как говорил , уже классик.
Ответить
bset
1520973326
Как раз сегодня изучал принцип спортивного соревнования в Северной Америке. В частности, МЛС. Так я и не понял принцип построения календаря. Сначала со своей конфедерацией играют по 2 матча между собой, потом в зависимости от каких-то рейтингов лига назначает дополнительные матчи. Т.е. вообще рандом, как лига захочет, так и будет. Плюс нет выбывания. В общем, я так и не понял прикола. Хотя как бизнес у них вроде неплохо это работает.
Ответить
BANNIKOV1970
1520973665
поработай над закрытием сша лучше
Ответить
xColaz
1520974355
Газзаев ему в помощь
Ответить
трениришко
1520974847
а вручать будут кубок обамы
Ответить
zigbert
1521010350
Бизнесмен,который плохо разбирается в футболе.Займись другим видом деятельности.
Ответить
OfaZavr
1521012959
нужно перед тем как такие шаги предпринимать как говориться семь раз подумать а один раз отрезать, но думаю ничего хорошего из этой затеи не выйдет.
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь чуть не умер и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
3
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
29
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
1
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
1
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. Гол Мелкадзе помог «Ахмату» справиться с «Факелом» (2:1)
Вчера, 22:57
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
29
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
«Так нельзя просто!»: ЦСКА взбесил ветерана матчем против «Акрона»
Вчера, 22:30
2
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
8
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
Вчера, 21:41
3
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
Вчера, 21:35
7
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
15
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
4
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
Вчера, 20:29
28
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+