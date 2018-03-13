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    Американский бизнесмен намерен создать закрытую европейскую суперлигу из 24 клубов

    Бизнесмен из США Стивен Росс начал работать над реализацией идеи создания единой европейской футбольной суперлиги. В нее планируется включить 24 ведущих клуба континента.

    Лига планируется закрытой: регулярного вылета из нее не будет. Функционировать турнир будет по принципам американских НХЛ и НБА. От Германии Росс намерен включить в соревнование «Баварию» и дортмундскую «Боруссию».

    В рамках суперлиги не будут действовать финансовые ограничения вроде введенного УЕФА экономического фэйр-плэй.

    Источник: Bild

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    13.03.2018 22:55
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 марта 2018, 10:35

      нужно перед тем как такие шаги предпринимать как говориться семь раз подумать а один раз отрезать, но думаю ничего хорошего из этой затеи не выйдет.

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 марта 2018, 09:52

      Бизнесмен,который плохо разбирается в футболе.Займись другим видом деятельности.

      2
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 14 марта 2018, 06:43

      В России дураков на 1000 лет припасено, а в Соединённых Дырявых штатах итого больше!!!!!

      1
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 14 марта 2018, 04:38

      Если руководство Баварии и Боруссии пойдут на это, как и представители других ИЗБРАННЫХ , то это будет конец нац. чемпионатов , этакая лига чемпионов-2 , только закрытая.А можно будет и сказать ЕВРОПЕЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА-ЕФЛ

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 14 марта 2018, 01:08

      У него не хватит денег перебить европейских инвесторов вкладывающихся в уефа и фифа, единственное что он может сделать это привлечь шейхов, и тогда может это сработает...

      1
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      Рейтинг: +527

      трениришко 14 марта 2018, 00:00

      а вручать будут кубок обамы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +886

      xColaz 13 марта 2018, 23:52

      Газзаев ему в помощь

      7
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > xColaz 14 марта 2018, 00:59

      Он его наверно и укусил))

      1
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 13 марта 2018, 23:41

      поработай над закрытием сша лучше

      4
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      Рейтинг: +24996

      bset 13 марта 2018, 23:35

      Как раз сегодня изучал принцип спортивного соревнования в Северной Америке. В частности, МЛС. Так я и не понял принцип построения календаря. Сначала со своей конфедерацией играют по 2 матча между собой, потом в зависимости от каких-то рейтингов лига назначает дополнительные матчи. Т.е. вообще рандом, как лига захочет, так и будет. Плюс нет выбывания. В общем, я так и не понял прикола. Хотя как бизнес у них вроде неплохо это работает.

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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > bset 14 марта 2018, 04:46

      Как в НХЛ и НБА

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset > нейтральныйкакникто 14 марта 2018, 09:19

      Я понимаю, что у них все виды спорта по такой схеме существуют. Но все равно неясно, как это, зачем, почему. Особенно в плане отсутствия выбывания в низший дивизион.

      0
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      Рейтинг: +715

      Mario84 13 марта 2018, 23:27

      Они же ТУПЫЕ! Как говорил , уже классик.

      7
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > Mario84 14 марта 2018, 04:48

      Тупые-тупые.. , но почему-то все НАШИ УМНЫЕ рвутся к ним

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