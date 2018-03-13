Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Губерниев: «Думая о бойкоте ЧМ-2018, англичане хотят назло родителям отморозить уши»

    Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал желание британских властей бойкотировать чемпионат мира-2018. Журналист считает, что англичане своими действиями ничего не добьются.

    «Мы были готовы к этому. Они хотят сделать плохо футболистам, болельщикам, которые хотят приехать в Россию. Пусть делают Об этом предупреждал МИД – чем ближе чемпионат мира, тем сильнее будет оказываться давление. Но эти ребята хотят назло своим родителям уши отморозить.

    Это их право – пусть морозят, как хотят. Безусловно, если сборная Англии не приедет, это будет большая потеря. Но прежде всего, для самих британцев. Это неконструктивно», – считает Губерниев.

    Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2018 21:27
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      RusNovoross 13 марта 2018, 23:51

      Или вот так: англичане, наберите в рот говна и плюньте в нас! :-)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 марта 2018, 22:02

      " Об этом предупреждал МИД – чем ближе чемпионат мира, тем сильнее будет оказываться давление"
      Где то я уже слышал подобное.Вспомнил. Сталин говорил-" Чем ближе социализм,тем сильнее классовая борьба"
      Поэтому почти млн человек и расстрелял.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop > андрей андреев 13 марта 2018, 22:13

      Это к чему?..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > GoLenaStop 14 марта 2018, 18:18

      Это к тому,что темы разные-паранойя одна

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 13 марта 2018, 22:02

      Губерниев всегда умел поднять настроение своими высказываниями!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11