Губерниев: «Думая о бойкоте ЧМ-2018, англичане хотят назло родителям отморозить уши»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал желание британских властей бойкотировать чемпионат мира-2018. Журналист считает, что англичане своими действиями ничего не добьются.

«Мы были готовы к этому. Они хотят сделать плохо футболистам, болельщикам, которые хотят приехать в Россию. Пусть делают Об этом предупреждал МИД – чем ближе чемпионат мира, тем сильнее будет оказываться давление. Но эти ребята хотят назло своим родителям уши отморозить.

Это их право – пусть морозят, как хотят. Безусловно, если сборная Англии не приедет, это будет большая потеря. Но прежде всего, для самих британцев. Это неконструктивно», – считает Губерниев.

Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.