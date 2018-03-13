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    Семин: «В футболе есть направления – Гвардиола и Симеоне. В четверг нам играть с одним из них»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин накануне ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы с «Атлетико» заявил, что на сегодняшний день в футболе существует два направления. Как считает специалист, законодателем одного из них является тренер «матрасников» Диего Симеоне.

    «Мадрид, раздевалка «Ванда Метрополитано». Никогда такого не видел. Сегодня в футболе есть два направления – Гвардиола и Симеоне, и в четверг нам играть с одним из них. Болельщики, приходите! Будет сложно, и нам нужна ваша поддержка!» – написал Семин на своей странице в инстаграме.

    Матч «Локомотив» – «Атлетико» состоится в четверг, 15 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени. Первая игра завершилась победой мадридцев со счетом 3:0.

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    Источник: Instagram

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    13.03.2018 14:28
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 14 марта 2018, 13:54

      +++Есть ещё одно - Григорян!!!

      0
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      Рейтинг: +412

      Eds 14 марта 2018, 11:31

      А как же Хайнкес, Ван Гаал, Моуриньо, Конте, Аллегри, Анчелотти и другие??? Каждый из них вносит в футбол свою идею и смысл игры. Поэтому говорить об исключительности выражения того или иного тренерского мышления на поле - это неверно и некорректно... Посмотрите на Баварию с Хайнкессом и без него... Человеку даже не дали насладиться покоем на пенсии - вызвали в пожарном порядке... На Конте тоже много шишек кидали, но он постоянно был на вершине итальянского чемпионата... Унаи Эмери... Хоть и считают его некоторые неудачником, но его Севилья трижды брала кубок УЕФА... Юрий Павлович в этом вопросе не прав... Неизвестно, что было бы, если бы его команда попала бы на Баварию сегодняшнего дня...

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 14 марта 2018, 05:03

      А нае...ните-ка вы этот АтлетИк с любым крупным счётом!!! Дай Бог Удачи!!!

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 20:07

      Локомотив сейчас на подъеме.Удачи.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 марта 2018, 18:55

      если уж нет возможности пройти дальше, то хотя бы сыграйте на полную и порадуйте болельщиков! желаю победы и качественной игры!

      2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 13 марта 2018, 17:29

      верим в чудо локо терять не чего атлетико может быть расслабленым после 3-0

      2
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 13 марта 2018, 17:00

      А в Нашем футболе есть три направления: Романцев,Семин и Газзаев!
      Эти мужики многого добились! а Семин обыгрывал Баварию,Реал,Челси,Интер и тд...
      Удачи нашим мужикам!

      1
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 13 марта 2018, 15:36

      Надеемся на удачную игру и результат.

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 13 марта 2018, 14:50

      и Моуриньо...Но с ним лучше не встречаться.

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > тщмек 19 13 марта 2018, 17:03

      Если б моуриньо твой тренировал нижегородскую Волгу,или Луч из Владивостока,или Амкар,я бы посмотрел на его результаты...
      Купить мастеров может каждый..но не у всех получится сделать команду Чемпионом,как у Бердыева

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Антон bx14e 13 марта 2018, 17:26

      ты это Манчини подскажи по покупкам на уровне рпл он закупился не хуже маура

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > anri1703 13 марта 2018, 18:08

      с него и спрос!

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Антон bx14e 13 марта 2018, 22:22

      Он тренировал Порту, провинциальный клуб фактически. А потом, не факт, что Бердыев справится с МЮ. С которым и Моур не очень-то справляется. Я, по крайней мере, поставил на Севилью - а вдруг?

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > тщмек 19 14 марта 2018, 12:47

      вдруг сработал

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      Рейтинг: +979

      directorpg 13 марта 2018, 14:38

      Придти не сможем, но поддерживаем, болеем! Удачи!

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