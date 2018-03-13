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  • Семин: «В футболе есть направления – Гвардиола и Симеоне. В четверг нам играть с одним из них»

Семин: «В футболе есть направления – Гвардиола и Симеоне. В четверг нам играть с одним из них»

13 марта 2018, 14:28
15

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин накануне ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы с «Атлетико» заявил, что на сегодняшний день в футболе существует два направления. Как считает специалист, законодателем одного из них является тренер «матрасников» Диего Симеоне.

«Мадрид, раздевалка «Ванда Метрополитано». Никогда такого не видел. Сегодня в футболе есть два направления – Гвардиола и Симеоне, и в четверг нам играть с одним из них. Болельщики, приходите! Будет сложно, и нам нужна ваша поддержка!» – написал Семин на своей странице в инстаграме.

Матч «Локомотив» – «Атлетико» состоится в четверг, 15 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени. Первая игра завершилась победой мадридцев со счетом 3:0.

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Публикация от text (@seminup)

Источник: Instagram
Лига Европы Атлетико Локомотив Манчестер Сити Семин Юрий Гвардиола Хосеп Симеоне Диего
Комментарии (15)
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directorpg
1520941084
Придти не сможем, но поддерживаем, болеем! Удачи!
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тщмек 19
1520941826
и Моуриньо...Но с ним лучше не встречаться.
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lekseij2007
1520944589
Надеемся на удачную игру и результат.
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Антон bx14e
1520949622
А в Нашем футболе есть три направления: Романцев,Семин и Газзаев! Эти мужики многого добились! а Семин обыгрывал Баварию,Реал,Челси,Интер и тд... Удачи нашим мужикам!
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anri1703
1520951345
верим в чудо локо терять не чего атлетико может быть расслабленым после 3-0
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OfaZavr
1520956517
если уж нет возможности пройти дальше, то хотя бы сыграйте на полную и порадуйте болельщиков! желаю победы и качественной игры!
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zigbert
1520960830
Локомотив сейчас на подъеме.Удачи.
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ribavadim
1520993010
А нае...ните-ка вы этот АтлетИк с любым крупным счётом!!! Дай Бог Удачи!!!
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Eds
1521016309
А как же Хайнкес, Ван Гаал, Моуриньо, Конте, Аллегри, Анчелотти и другие??? Каждый из них вносит в футбол свою идею и смысл игры. Поэтому говорить об исключительности выражения того или иного тренерского мышления на поле - это неверно и некорректно... Посмотрите на Баварию с Хайнкессом и без него... Человеку даже не дали насладиться покоем на пенсии - вызвали в пожарном порядке... На Конте тоже много шишек кидали, но он постоянно был на вершине итальянского чемпионата... Унаи Эмери... Хоть и считают его некоторые неудачником, но его Севилья трижды брала кубок УЕФА... Юрий Павлович в этом вопросе не прав... Неизвестно, что было бы, если бы его команда попала бы на Баварию сегодняшнего дня...
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DOCTOR PENALTY
1521024888
+++Есть ещё одно - Григорян!!!
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