Семин: «В футболе есть направления – Гвардиола и Симеоне. В четверг нам играть с одним из них»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин накануне ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы с «Атлетико» заявил, что на сегодняшний день в футболе существует два направления. Как считает специалист, законодателем одного из них является тренер «матрасников» Диего Симеоне.

«Мадрид, раздевалка «Ванда Метрополитано». Никогда такого не видел. Сегодня в футболе есть два направления – Гвардиола и Симеоне, и в четверг нам играть с одним из них. Болельщики, приходите! Будет сложно, и нам нужна ваша поддержка!» – написал Семин на своей странице в инстаграме.

Матч «Локомотив» – «Атлетико» состоится в четверг, 15 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени. Первая игра завершилась победой мадридцев со счетом 3:0.