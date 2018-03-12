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    Семин: «В «Атлетико» собраны игроки мирового уровня. Постараемся порадовать победой»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мыслями перед встречей с «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

    «Постараемся порадовать игрой, но все хотят не только красивый футбол, но и победу. В «Атлетико» собраны футболисты мирового уровня. В воскресенье они разгромили «Сельту» и продолжают занимать второе место в таблице. Нам будет очень тяжело», — сказал специалист.

    Железнодорожники примут испанский клуб в четверг.

    Напомним, первый матч закончился победой команды Диего Симеоне со счетом 3:0.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    12.03.2018 20:51
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1532

      starche 14 марта 2018, 09:33

      Вряд ли.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 08:27

      Сейчас Локомотив набрал хороший ход.Победа над Атлетико будет подтверждением класса команды.

      3
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА > zigbert 14 марта 2018, 14:15

      Неужели веришь победе над Атлетико?Барса недавно у себя только один гол забил им и то со штрафной.

      0
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 12 марта 2018, 23:22

      Заголовок не соответствует тексту.....Постараемся порадовать игрой... разница думаю есть...

      1
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 12 марта 2018, 21:49

      Победа 1:0 не устроит конечно, но порадует многих, можно будет на каждом углу орать что Атлетико победили.
      А если адекватно оценивать шансы???

      0
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА > Dimon 007 12 марта 2018, 22:09

      Проиграют опять еще крупнее,откроются и всё,приехали.

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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > ПИКЕ БАРСЕЛОНА 12 марта 2018, 22:16

      всё зависит от Атлетико...
      захотят и 0:5 будет...

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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА > Dimon 007 13 марта 2018, 13:18

      Я тут недавно,думал почему у тебя одни минусы.Вот и мне на все мои посты ставят минусы маминькины сынки начиная с трусливого татарина,как будто мне нужны тут плюсы или минусы.Если узнают,что я даг из Дагестана,будут только одни минусы.Не понимают,судят по себе слабаки.

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > ПИКЕ БАРСЕЛОНА 14 марта 2018, 19:52

      А какая разница,даг ты или не даг?? русский или белорус,казах или американец!?
      Люди,которые что-то понимают в футболе,умеют анализировать,ставят себя на место игроков и тренеров,думают о том,что говорят,молодцы! с ними приятно вести диалог.
      но на сайте есть также самовлюбленные болельщики(барселоны,например,спартака много,челси),далеко не все,конечно..они априори не могут относиться к себе самокритично,вот и ставят минусы,-поскольку аргументов нет.Те,кто может отстоять свою позицию,разъяснить мнение,привести факты,анализ совершить,никогда не будут минусовать,голословно обвинять или херню писать..
      так что,не обижайся)

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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА > Антон bx14e 15 марта 2018, 12:06

      Спасибо за понимание.

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      Рейтинг: +1580

      srg38 12 марта 2018, 21:20

      терять нечего, можно попробовать поиграть в свой футбол и как минимум порадовать болельщиков всей страны)

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 12 марта 2018, 21:20

      если только сольют как урал

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