Семин: «В «Атлетико» собраны игроки мирового уровня. Постараемся порадовать победой»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мыслями перед встречей с «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Постараемся порадовать игрой, но все хотят не только красивый футбол, но и победу. В «Атлетико» собраны футболисты мирового уровня. В воскресенье они разгромили «Сельту» и продолжают занимать второе место в таблице. Нам будет очень тяжело», — сказал специалист.

Железнодорожники примут испанский клуб в четверг.

Напомним, первый матч закончился победой команды Диего Симеоне со счетом 3:0.