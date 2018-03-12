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  • Семин: «В «Атлетико» собраны игроки мирового уровня. Постараемся порадовать победой»

Семин: «В «Атлетико» собраны игроки мирового уровня. Постараемся порадовать победой»

12 марта 2018, 20:51
12

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мыслями перед встречей с «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Постараемся порадовать игрой, но все хотят не только красивый футбол, но и победу. В «Атлетико» собраны футболисты мирового уровня. В воскресенье они разгромили «Сельту» и продолжают занимать второе место в таблице. Нам будет очень тяжело», — сказал специалист.

Железнодорожники примут испанский клуб в четверг.

Напомним, первый матч закончился победой команды Диего Симеоне со счетом 3:0.

Источник: ФК «Локомотив»
Лига Европы Локомотив Атлетик Семин Юрий
Комментарии (12)
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Боцман59rus
1520878843
если только сольют как урал
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srg38
1520878854
терять нечего, можно попробовать поиграть в свой футбол и как минимум порадовать болельщиков всей страны)
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Dimon 007
1520880579
Победа 1:0 не устроит конечно, но порадует многих, можно будет на каждом углу орать что Атлетико победили. А если адекватно оценивать шансы???
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Romantic2010
1520886170
Заголовок не соответствует тексту.....Постараемся порадовать игрой... разница думаю есть...
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zigbert
1520918821
Сейчас Локомотив набрал хороший ход.Победа над Атлетико будет подтверждением класса команды.
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starche
1521009189
Вряд ли.
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