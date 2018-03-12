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    Иванович: «С «Амкаром» и «Ростовом» показали очень плохие результаты»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович недоволен результатами трех мартовских матчей своей команды. Футболист уверен, что команда из Санкт-Петербурга должна была выступить на этом отрезке более уверенно.

    Напомним, что матч 22-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Зенит» завершился со счетом 0:0.

    — Результаты в трех мартовских матчах точно нас не радуют — мы были нацелены на победу, но не смогли ее добиться. Хотя счет в Лейпциге для нас является неплохим. Можно сказать, нам даже повезло, что при не самой хорошей игре мы забили гол на выезде и сохраняем хорошие шансы по итогам ответной игры пройти дальше в Лиге Европы. А в таких матчах, как с «Амкаром» и «Ростовом», мы должны добиваться лучших результатов, если хотим бороться за первое место в чемпионате России.

    — Как преодолеть эти неудачи?

    — Нужно показывать тот же футбол, который мы демонстрировали в большинстве матчей группового турнира Лиги Европы, а также в ответной встрече с «Селтиком» (3:0). С тем же «Лейпцигом» нужно быстрее доставлять мяч до чужой штрафной, прессинговать соперника. И не давать немецкой команде пространства для ее контратак, в которых она очень сильна. В общем, нужно сыграть на том же уровне, что был дома с «Селтиком». К сожалению, мы не продемонстрировали его в последних матчах. В Лейпциге в основном оборонялись — даже после пропущенных голов. И нам повезло, что Кришито забил со штрафного, и сейчас мы имеем неплохие шансы пройти в четвертьфинал. А с «Амкаром» и «Ростовом» были очень плохие результаты.

    Источник: Известия

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    12.03.2018 06:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 14 марта 2018, 14:36

      В Ростове вам повезло.

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 12 марта 2018, 09:25

      Иванович явно не за этим ехал в Россию!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 12 марта 2018, 09:08

      Ну а что поделать,очки то всем нужны

      3
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 12 марта 2018, 08:09

      Как можно показать то, что не умеешь. Чем команда занималась в зимнем перерыве? Футболисты не умеют играть в позиционной атаке. Они не знают что делать, как разрывать оборону, какие позиции занимать, полное отсутствие культуры паса. Где вообще центральный защитник в команде? Три атаки, как с листа похожих один в один. И никаких тебе выводов. Дебилы, полные конченные дебилы.

      1
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 12 марта 2018, 06:49

      Хоть Иванович про поле не рассказывает.

      2
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