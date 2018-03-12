Иванович: «С «Амкаром» и «Ростовом» показали очень плохие результаты»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович недоволен результатами трех мартовских матчей своей команды. Футболист уверен, что команда из Санкт-Петербурга должна была выступить на этом отрезке более уверенно.

Напомним, что матч 22-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Зенит» завершился со счетом 0:0.

— Результаты в трех мартовских матчах точно нас не радуют — мы были нацелены на победу, но не смогли ее добиться. Хотя счет в Лейпциге для нас является неплохим. Можно сказать, нам даже повезло, что при не самой хорошей игре мы забили гол на выезде и сохраняем хорошие шансы по итогам ответной игры пройти дальше в Лиге Европы. А в таких матчах, как с «Амкаром» и «Ростовом», мы должны добиваться лучших результатов, если хотим бороться за первое место в чемпионате России.

— Как преодолеть эти неудачи?

— Нужно показывать тот же футбол, который мы демонстрировали в большинстве матчей группового турнира Лиги Европы, а также в ответной встрече с «Селтиком» (3:0). С тем же «Лейпцигом» нужно быстрее доставлять мяч до чужой штрафной, прессинговать соперника. И не давать немецкой команде пространства для ее контратак, в которых она очень сильна. В общем, нужно сыграть на том же уровне, что был дома с «Селтиком». К сожалению, мы не продемонстрировали его в последних матчах. В Лейпциге в основном оборонялись — даже после пропущенных голов. И нам повезло, что Кришито забил со штрафного, и сейчас мы имеем неплохие шансы пройти в четвертьфинал. А с «Амкаром» и «Ростовом» были очень плохие результаты.